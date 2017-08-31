Владимир Путин «абсолютно» иначе видит ситуацию «по Украине»

Так называемый украинский вопрос давно уже выступает неким камнем преткновения в диалоге России и Запада, и, похоже, подобное положение вещей будет сохраняться и в обозримом будущем. В этой связи нельзя не отметить недавнее интервью президента Франции Эммануэля Макрона, которое он дал изданию Le Point.

Французский лидер, позиционирующий себя как якобы очень честный и откровенный человек, заявил, что он и Владимир Путин придерживаются «абсолютно разных подходов» при рассмотрении так называемого украинского вопроса. То же самое он сказал и про ситуацию в Сирии, однако отметил, что после его беседы с российским лидером в Версале наметились определенные подвижки по вопросу химического оружия.

Ситуация на Украине вызывает большую обеспокоенность, но, как следует из слов французского президента, несмотря на отсутствие какого-либо значимого прогресса в данной области ему удалось договориться со своим российским коллегой о «диалоге между гражданскими обществами». Однако применительно к украинскому вопросу это вряд ли как-то поспособствует его решению…

Безусловно, Эммануэля Макрона можно считать чем-то вроде эталонного примера типичного глобалиста, выступающего за повсеместное внедрение так называемого западного образца демократии. Он абсолютно отказывается понимать, что могут существовать иные взгляды на дальнейшее развитие человечества и цивилизаций, представленных в нашем общем «доме», акцентируя внимание на мнимой «правильности» собственной точки зрения.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, ключевой целью которого является подрыв российского влияния на постсоветском пространстве и искусственное создание вражды между славянскими народами. Все до безобразия просто – разделяй и властвуй. Макрон, если он не полный идиот (что, кстати, весьма вероятно) должен это понимать. Тем не менее, никакого прогресса как не было, так и нет…

Евгений Радугин