Марин Ле Пен радикально «перекроит» Францию

Марин Ле Пен намерена полностью перестроить политику Франции. Она, как никто другой из кандидатов на пост президента одного из западных государств ЕС, предлагает то, от чего у некоторых французских чиновников встают волосы дыбом. Вчера Марин в очередной раз поиграла на нервах своих противников.

Лидер Национального фронта всего лишь обнародовала свою предвыборную программу. В ней содержится видение будущего Франции, а именно около 144 мер, которые должны способствовать развитию государства. План Марин Ле Пен распределен на несколько подпунктов, отражающих главные темы её кампании – Франция «справедливая», «свободная», «безопасная», «гордая», «процветающая», «сильная», а также имеющая устойчивое развитие.

Среди наиболее отличающихся предложений, которые как раз и приходятся не по нраву многим политикам, продолжающих плясать под «американскую дудку», является вопрос о принадлежности Франции к Евросоюзу. Марин Ле Пен намерена провести референдум, в ходе которого французы должны определиться и «вернуть себе четыре суверенитета» – законодательный, экономический, валютный и территориальный. К тому же лидер Национального фронта предлагает отказаться от евро и называет это – восстановлением национальной валюты.

Также Марин Ле Пен поведала о том, что её целью станет выход из Шенгенской зоны, а также сокращение иммиграции (с 200 000 до 10 000 человек). Что касается нелегалов, то их лидер Нацфронта намерена, вероятно, выгнать. В возможности узаконить своё пребывание во Франции мигрантам будет отказано.

Еще одной целью, которая наверняка потрясла всех западных политиков, является выход Франции из военного командования НАТО (инициатива входить в состав командования Североатлантического альянса принадлежит Николя Саркози). Таким образом, Марин Ле Пен хочет увеличить оборонный бюджет страны до 3% ВВП.

И судя по тому, что народ Франции доверяет Марин Ле Пен, а согласно проведенным опросам, она уже «обеспечила» себе первое место в стартовом туре апрельского голосования, то вполне вероятно, что лидер крайне правых может оставить не у дел своих оппонентов. А это значит, что в ближайшее время Франция может вернуться к франкам и её по-настоящему можно будет назвать суверенным государством, которое идет своим путем.

Антон Орловский