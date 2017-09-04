Как нам морочат головы

Некоторые специалисты считают, что мнение о том, что манипулировать массами — это «высокое искусство» не совсем верно. Общеизвестно, что чем толпа больше, тем больше в ней человек теряет свою индивидуальность. Поэтому, чем больше народа, тем проще его направлять в нужном направлении, используя людей как «машины эмоций». Политический PR — продукт массового потребления.





Поэтому лидеры стран стандартно кому-то помогают на публике. То поддержат пожилого человека, то ребенку собачку подарят. Аналитики отмечают, что во всех массовых уличных выступлениях рано или поздно появляются снайперы. Во время распада Советского Союза таинственные снайперы орудовали в Вильнюсе, некие снайперы отметились в России в 1993 году у стен парламента. Снайперы работали в Бишкеке в 2010 году, в Йемене, Тунисе, Ливии в 2011 году. В 2014 году они точно также проявились на Майдане в Киеве. Все сделано почти под копирку.





Если вспомнить историю февральского дворцового переворота 1917 года в России и дальнейших политических событий — там тоже были некие засевшие на чердаках пулеметчики. Смысл убийств и пролития крови — вызвать массовый гнев у протестующих. Однако снайперы — это довольно жестко, имеются и более мягкие способы манипулирования.

Метод «40 на 60» приписывается авторству Геббельса. Под это дело обычно создаются СМИ, которые вроде бы работают в интересах некой целевой группы (например, оппозиции). Однако, «заработав доверие», начинаются периодические «вбросы», которые на деле являются дезинформацией, ведущей целевую группу в нужном направлении. Следующей методикой является метод «Обезличивания». Например, враг на войне (или в политике) должен быть максимально обезличен. Для начала объект всячески дискредитируются, а затем создается нужное впечатление. Именно на этом основано то, что жертве перед казнью одевали мешок на голову, потому что для человека убивать себе подобного в нормальном психическом состоянии не комфортно.

Именно на дискредитации и обезличивании основан мем украинско-американской пропаганды о «колорадах». Именно по этой же системе жертву публично сажают в мусорный бак или обливают зеленкой. Точно также идет всяческое уничижительное коверканье имени ненавистного нужного субъекта.

Метод «Жертвоприношения» основан на травле в «совместных интересах». Если раньше это была охота на ведьм, то сейчас это тоже вполне конкретные личности. Еще одним способом манипулирования сознанием является метод Лжецитат. Это когда субъекту приписываются высказывания, выдержанные в нужном психологическом стиле о которых он даже не догадывается. После чего приходится долго «отмываться» и не всегда успешно.

Метод «Благая ложь» активно использовался в нацистской Германии. С подачи Адольфа Гитлера бытовало мнение, что чем «чудовищнее ложь, тем скорее тебе поверят». В правящей партии неформально считалось, что «солги только посильней – что-либо да останется».

Метод «Абсолютной очевидности» используется тогда, когда высказывание невозможно проверить. Как правило, это различные «статистические данные» и результаты «опросов». У «потребителя» создается чувство уверенности в том, о чем сообщается.

Метод «Черная легенда» применяется для того, чтобы показать, что у кого-то все «очень плохо». Например, у кого-то слишком много мигрантов (Европа), или у кого-то по городу бегают стаи бродячих собак (Россия), или плохо подготовились к мероприятию (Олимпиада в Сочи) и тому подобное.

Метод «Игры на контрастах» — это известная технология манипулирования по принципу «до и после». В советское время в пропаганде всегда «после» было лучше чем «до», в постсоветское время — аналогично. Что бы реально не происходило, всегда «после» (сейчас) лучше чем «до» (прежде). Например, на Украине «голодомор» четко привязан к советскому времени и «москалям», в то время как «москали» страдали не меньше от этого явления. Кроме того, в «проклятое советское время» Украина промышленно развивалась и прирастала своим населением (стабильное превышение рождаемости над смертностью).





В настоящей «счастливой демократической реальности» украинский этнос быстро сокращается, а собственная промышленность не развивается, а деградирует. Метод «Свои ребята» — это установление «доверительных отношений» с аудиторией. Он используется либо в ходе постановочных мероприятий с «людьми из народа», которых может изображать подобранная массовка, либо в ходе пресс-конференций, телемостов и тому подобного.





Метод «Положительных групп» — это способ создания иллюзии элитарности целевой группы по какому-либо признаку. Род занятий, круг интересов, политические пристрастия и тому подобное. Метод «Продвижения через медиаторов» — это обращение и ссылки на мнения известных людей. Широко применяется в США с середины 50-х годов прошлого века. В качестве медиаторов могут выступать неформальные лидеры и любые персоны, ведущий публичный образ жизни. Например, политики, религиозные, общественные и культурные деятели, деятели науки, спортсмены, военные и так далее.

Метод «Отвлечения внимания» приписывается авторству Ноама Хомского. Он предлагал постоянно отвлекать внимание граждан от реальных социальных проблем и держать их в «плену вопросов», не имеющих существенного значения.





Цитата: «Общество должно быть занятым, занятым и занятым, оно никогда не должно думать. Прямо с поля — в загон, к другим животным». Обычно в таком случае общественное внимание отвлекается некими фриками (публичными персонами), которые ведут некое конкретное направление. Иногда «спектакль» обеспечивают целые организации или общественные и даже государственные структуры (например, парламенты). Роль политиков и общественных деятелей сводится к роли артистов, умению хорошо говорить и держаться на публике. Главная задача манипулирования — отвлечь внимание от реальных механизмов принятия тех или иных решений. Хороший политик — это всегда хороший артист, которого используют по роли и назначению.

Таким образом, политика в современном мире свелась к психологическому моделированию, политическому маркетингу и управлению чужим массовым сознанием со стороны концептуально управляющей структуры. Нужно очень четко отличать картинки от результатов. Картинки везде одинаковы, что в России, что на Украине, что в США, Европе, Китае или Индии.

Между тем, для государственного руководителя результатом является не то, каким он кажется по телевизору, а каковы его реальные успехи в качестве управленца. Базовые маркеры: естественный прирост граждан (положительный или отрицательный); реальное качество человеческих ресурсов (собственное развитие или миграция); степень государственной независимости (идеология и экономика); качество социально — экономической модели (здравоохранение, образование, наука). Степень экономического развития страны и уровень благополучия граждан. Новые технологические прорывы. Качество обороны, общей безопасности и международный статус государства. Государственный деятель или политический актер — это определяется точной статистикой и видимыми конкретными результатами, а не картинками по телевизору.

Например, если в мегаполисе не могут обеспечить нормальных (ровных) дорог даже в центре или не в состоянии привести в порядок фасады домов, если все везде покупается и продается, то на какие геополитические прорывы рассчитывать? Это обычная ненаучная фантастика для тематического зрителя.

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