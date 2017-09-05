ЧТО ТАКОЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ? ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?

Всё чаще и чаще у нас в Украине звучит вопрос – а что такое для нас Евроинтеграция? Тарифы взлетели до небес! С мая 2016 г. оплата коммунальных платежей равно средней, минимальной зарплате. Это нищий средний и рабочий класс и рост доходов олигархата! Это рост доходов гаранта Конституции Украины. Это, когда мужики прячут глаза от вопросительного взгляда любимых, потому что зарплату не выплачивают последние месяцы и нечем оплачивать коммунальные услуги, купить игрушку ребенку. Мало?

Евроинтеграция, это бред о безвизовом режиме, из-за которого убили свою промышленность, променяли экономику и все свои богатства, как папуасы, за огненную воду и медные бусы! Мало? Продолжу!

Теперь к нам приезжают пациенты из дурдома США и, встав в позу учителя, вытянув указательный палец, учат, что нам нужно делать. И что сказать, когда пациентке из американской дурки нравится, как у нас решается проблема энергетической независимости! Ещё бы, всему населению уже нечем оплачивать коммунальные услуги, а государство потратило на это дурость или тупость, кому как больше нравится - за 2015-2016 годы более 53 млрд. дол. США! На что? На выплату социальных пособий!? Даже если и да, так почему? У нас, что, зарплаты на уровне среднеевропейской оплаты квалифицированного труда? Нет, но наши люди умеют трудиться, квалифицированно работать – но у себя дома, а не в так называемом ЕС или в тех же США! Нет, потому что им там уготована работа подсобников, прислуги, уборщиков сортиров! Как сказал один, весьма уважаемы и почтенный человек – Эдуард Лашутин, в одном из своих сатирических стихотворений - политической сатиры:



Рідна мати моя, Україно!

Из леса он вышел, и быстро присел,

В глазах у него помутилось,

Европа – услышал, совсем охренел,

Упал, сердце громко забилось.

Напрасно старушка ждёт сына домой,

Ей скажут, она зарыдает,

Ведь сына позвали в Европу слугой,

И он там теперь пропадает.

Бежит, впопыхах, господам услужить,

Холуйское дело – простое,

Говно посливать и в сортире помыть,

А всё остальное – пустое.

………………….

Другими словами, мы что здесь, у себя дома, к дурдому готовимся? Или депутаты уже, как сказала та же Н.Савченко, тоже из дурдома? И наблюдение за ними сродни наблюдению в палате номер 6, где собралось 5 Наполеонов, 3 инопланетных пришельца, 2 Рузвельта и по одному Черчиллю, Де Голлю и Отто Фон Бисмарку?! Что, одному необходимо наблюдение, во время обострение шизофрении, а у другого слабоумие с детства? Как говорят в народе, перефразирую, что демонстрирует морда, то вырубишь только топором!

Но американской пациентке палаты № 6 очень понравилась перспектива нашей судебной реформы! Правда, ее мало интересует, что теперь, после увеличение судебного сбора, к суду нельзя подойти, а в судах, как делали так и делают, скажем – творят, что хотят! Ну и что? Это проблема граждан Украины? Так не хрен по судам шляться, плати и не попадайся ! Но это, скажем, мелочи, мы готовы и похлеще потерпеть и пережить! Главное – у нас Европейская перспектива!

Закончу мысли, опять-таки, строфами из того же стихотворения Эдуарда Лашутина:

……

Мечтала старушка, как сын подрастёт,

Лампадка на стенке мерцала,

Не верилось ей, что в холуи пойдет,

Когда его в путь провожала!

И как на прощанье его обняла,

В дорогу его собирая,

Крестом осенила, иконку дала,

Украдкой слезу утирая.

Старушка домой не дождалась сынка,

Был занят он важной работой,

Панам, на потеху, плясал гопака,

А мать отпевали субботой.



Так не кажется ли вам, уважаемые читатели, единомышленники и оппоненты, что пока наши люди будут в Западной Европе мыть сортиры и, на потеху господам, отплясывать гопака, Мать Украину похоронят даже без колокольного звона?

Почему сегодня молодые парни, чей возраст ещё полудетский, кладут свои жизни на алтарь американских и еврохолуёв, а те, прячась за их спинами, зарабатывают миллиарды, в том числе и на сбыте нам старого металлолома в виде «передового вооружения»? Это что, подачки иудам за смерть их близких, отцов, матерей, братьев и сестёр?!

Только, сколько верёвочке не виться, а отвечать за содеянное, придётся, и, в первую очередь, нашим холуям!

Так вот, что такое для меня и многих, многих граждан Украины то, что сегодня, всё ещё, с пафосом стараются называть Евроинтеграция!



Евроинтеграция, продолжу, это когда, компания Монсанта, заражает генномодифицированными продуктами мою землю. Неужели кто-то думает, что в Виннице или под Борисполем это будет не тот же самый Чернобыль, только генный. Евроинтеграция, продолжу, это когда, компания Монсанта, заражает генномодифицированными продуктами мою землю. Неужели кто-то думает, что в Виннице или под Борисполем это будет не тот же самый Чернобыль, только генный. http://korrespondent.net/url.hnd?url=http%3a%2f%2flatifundist.com%2fblog%2fread%2f1162-tajny-zavoda-monsanto-v-ukraine

И тот, кто хрипит мне в спину, прославляя Бендеру, рано или поздно, если сам переживёт весь бардак, затеянный и проводимый в том числе и его руками, если выживет, сам поймёт, какую роль ему отводили те, что на его глупости обогатились на ещё и ещё миллионы и миллиарды долларов, евро или английских фунтов – хрен редьки не слаще!

Но я вижу свою землю свободной, рано или поздно, но свободной – СВОБОДНОЙ - и от англосаксонских холуев в виде нашей, так называемой, власти и от самих «евроинтеграторов», а попросту от всей этой либерально-педерастической нечестии, готовой за доллар или евро и мать родную продать и сестру отправить в проститутки!

Это не Евроинтеграция, это - я тебе скажу – Еврооккупация.



Придёт время, и оно не за горами, и никуда вы не сбежите, просто будет некуда, и все вы - англосаксоны и их холуи, за свою Еврооккупацию ответите! Ничто не остаётся безнаказанным, за все предстоит держать ответ!

Сегодня, каждый славянин должен увидеть эту оккупацию, каждый должен понять, что Украина приняла этот удар геноцида, как в 1941 году фашистский удар по нашему народу. Этот Еврооккупационный удар готовился все 23 года, в течении которых пестовались будущие англосаксонские холуи, которые за гранты продавали и переделывали свою и нашу историю, которые считали, что будут править, но не получилось. Холуй остаётся холуем, в какую бы тогу его не наряжали! Над ними поставили гаулейтеров, которые указывают, что они должны делать во славу этих самых гаулейтеров, делать и как им жить в их собственных домах. Вопросом остаётся, если и дальше всё будет идти, как указывают эти самые гаулейтеров, твой дом будет оставаться твоим домом, домом твоей семьи?! И когда вам, братья, либерасты будут лепить очередную хрень, в т.ч. и о праве пидоров выставлять на показ, в том числе и твоим детям, свои педерастические ценности, вспомните о том, что я сейчас пишу, что сейчас говорю! Да спроси, хоть у тех же крымских татар, кто из них мечтает занять место в рядах этих «новоиспечённых» пропагандистов прав и ценностей – каких?



Посмотри на Украину, на ее нищий народ, который не отстоял свои права ни под предводительством воровской банды Януковичей, зятьев Кучмы, Иуды Кравчуков и их последователей! Почему, теряя свои завоевания, составлявшие до 1991 году более 2 трлн. дол .США, сегодня наша, так называемая, власть ходит с протянутой рукой по миру, как Паниковский, призывая – дай миллион, дай миллион!

Но я прошу вас, прошу всех, не подавайте, ибо нам надо огненное причастие, ибо грешны мы, раз забыли, что такое, честь, гордость за свой род! Нам нельзя забывать, кто же нам друг, а кто мразь, прячущаяся по углам!



Нам нужен свой дом, в котором мы будем истинные хозяева!



Нам нужна новая форма самоуправления, как когда-то она была в рядах наших казаков! Нам нужна наша, в наших интересах, государственная доктрина, определяющая все перспективы нашего развития, самоуправления, решающая вопросы благополучия и мира, как у нас дома, так и в отношениях с соседями.

Да, с соседями тоже! Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Хотите в гости – постучитесь и, если вы с миром – добро пожаловать!

И вопрос сохранения нашего дома свободным, нашим домом, где мы будем в мире и спокойствии растить своих детей и заботиться о стариках, зависит от того, что мы делаем уже сегодня и что будем – завтра!

Прошу, помни про оккупацию Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Ведь и сегодня, как после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!



Для всё ещё верящих в чудо, скажу, 16 июня 2016 года Швейцарский парламент вторично принял решение, после референдума – Швейцария не вступает и не будет вступать в, так называемое, Европейское Сообщество – они за свою власть в своих домах! Что я и предлагаю делать нам! И это ответ многим нашим еврохолуям о праве народа, праве на свой порядок в своём доме!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Для однодумців і опонентів: solidarnost@transinform.net



Председатель Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

статью прочитали: 1 человек