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опубликовано редакцией на Переводике 05.09.17 18:17
скаут: Miroslav;
 
 

Вашингтон открыл «ящик Пандоры»

Вашингтон неудержимо продолжает гнаться за международным лидерством, набивая шишки на собственных ошибках, а также рискуя добиться международного хаоса. И там знать не хотят о том, что своими гнусными действиями они уже открыли «ящик Пандоры».

Правительство Соединенных Штатов слышать не хочет о том, что активно развивающийся конфликт в Корейском регионе может спровоцировать самую кровавую и беспощадную войну. Вместо этого они дают мировым державам умопомрачительный посыл: «Мы не виноваты! Это Пхеньян переходит все грани!»

Однако такое поведение никак не может быть свойственно сильной и могущественной державе, на которой бы мог основываться мировой порядок. Той, которой американцы считают США. Вашингтон в этой истории больше схож с мерзким провокатором, нежели с тем государством, на которое стоило бы равняться или возлагать какие-либо надежды.

Причем самое страшное, что Вашингтон подстрекает к ответу не какие-то «мелкие» государства, как скажем Сирия на Ближнем Востоке. Штаты замахиваются на державы, которые в некоторых областях превосходят их – Россию и Китай. Впрочем, как показывает время и действия, в этих странах политики остаются непреклонны, хладнокровны и разумны.

Например, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал сегодня на информацию о размещении систем ПРО THAAD на территории Южной Кореи, и как факт увеличения их вблизи российских границ, вполне сдержанно. Он в дипломатичном тоне дал четко понять Вашингтону, что их «политические игры» не сойдут им с рук, и Россия готова на военный ответ.

«Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент, наверное, встанет вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов. Я не хочу ничего предвосхищать. Но нельзя в отрыве те или иные вещи воспринимать от контекста», — заявил Рябков.

При этом подобный призыв России урегулировать корейский вопрос за столом переговоров, скорее всего, будет воспринят Вашингтоном в штыки. И уже завтра западная пресса напишет, что якобы русские объявили войну американцам и всему демократическому миру, а политики-гегемоны «зацепятся» за слова о военном ответе и начнут раздумывать о новых поставках ПРО THAAD к российским границам.

Между тем накал страстей в этой истории не будет угасать, а через какое-то время открытый «ящик Пандоры» даст о себе знать. Тогда уже что-то решать будет поздно.

Антон Орловский


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теги: США  
   
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