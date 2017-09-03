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Арабские СМИ: израильские F-35 незаметно и безнаказанно летают над Сирией


03.09.2017  Фото: пресс-служба ЦАХАЛа  47 комментариев

Авторитетная кувейтская газета "аль-Джарида" со ссылкой на "осведомленные источники в оборонной сфере" сообщила, что Израиль готов использовать приобретенные у США многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 для атаки на объекты в Иране.

В сообщении также сказано, что израильские "Адиры" (такое название здесь получили F-35i) уже довольно долгое время совершают тренировочные полеты над сирийской территорией, отрабатывая удары по различным объектам, и остаются при этом невидимыми для российских систем ПВО С-300 и С-400, установленных в Сирии.

Как отмечают кувейтские журналисты, учения уже закончены и самолеты находятся в полной боевой готовности. Получив оставшиеся 50 самолетов F-35, Израиль коренным образом изменит тактику своих ВВС.

F-35 способен пролететь 2200 километров без дозаправки на скорости 2000 километров в час, он способен нести различные виды оружия, включая бомбы с лазерным наведением, ракеты "воздух-воздух" и т.д. Он также обладает многофункциональностью и невидимостью, дающей ему преимущество как перед наземными ПВО, так и в воздушном бою.

Информация в кувейтском издании, согласно которой российские ПВО проморгали израильские машины, стала подтверждением того, что способность высокочастотных радаров засечь самолеты-невидимки, о которой постоянно говорят в России и Китае, сильно преувеличена. Ранее американский пилот объяснил, почему F-35 не боятся русских и китайских радаров.


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теги: Ближний Восток  
   
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