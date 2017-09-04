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дата публикации 04.09.17 17:43
скаут: Игорь Львович;
   
 

Документальный фильм: На борту АПЛ "Кентукки"

Inside USS Kentucky nuclear submarine

#Edu-Documentary

Published on Apr 5, 2017

Внутри  самого  смертоносного  оружия  из  когда-либо созданных  человеком

АПЛ USS Kentucky -  представительница   самого смертоносного  класса подводных лодок в  ВМС США. Фактически необнаруживаемый, этот  бесшумный гигант может  нанести неожиданный  сокрушительный ядерный  удар по любой  стране в мире. Она может действовать как   на невообразимых глубинах и при  огромных  давлениях, так  и   вблизи   береговой линии  и  никто  не  будет  знать  что  она  находится  там.

Подводные лодки класса Огайо служат ВМС США в качестве подводных платформ  для  пуска  межконтинентальных  баллистических  ракет. Разработанные   для  скрытой доставки  и  точного пуска   ракет  с  ядерными  боеголовками, ключевой  целью  каждой их  миссии  является  стратегическое устрашение. Двигаться  бесшумно,  погружаться  глубоко  и  быть  в  полной  боевой готовности,  чтобы,  в случае необходимости,  сохранить мир.


The Largest Submarine in The U.S. Navy

Самая большая АПЛ  ВМС США

Largest Dams

Published on Sep 28, 2013



THE BIGGEST SUBMARINES ► USS PENNSYLVANIA ► UNITED STATES NAVY

Самые  большие АПЛ ВМС США - USS PENNSYLVANIA



US Navy - Ohio-Class Nuclear Ballistic/Cruise Missile Submarines In Action

ВМС США -  ударные АПЛ  класса Огайо  в  действии








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