Документальный фильм: На борту АПЛ "Кентукки"
Inside USS Kentucky nuclear submarine
#Edu-Documentary
Published on Apr 5, 2017
Внутри самого смертоносного оружия из когда-либо созданных человеком
АПЛ USS Kentucky - представительница самого смертоносного класса подводных лодок в ВМС США. Фактически необнаруживаемый, этот бесшумный гигант может нанести неожиданный сокрушительный ядерный удар по любой стране в мире. Она может действовать как на невообразимых глубинах и при огромных давлениях, так и вблизи береговой линии и никто не будет знать что она находится там.
Подводные лодки класса Огайо служат ВМС США в качестве подводных платформ для пуска межконтинентальных баллистических ракет. Разработанные для скрытой доставки и точного пуска ракет с ядерными боеголовками, ключевой целью каждой их миссии является стратегическое устрашение. Двигаться бесшумно, погружаться глубоко и быть в полной боевой готовности, чтобы, в случае необходимости, сохранить мир.
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Самая большая АПЛ ВМС США
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Published on Sep 28, 2013
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