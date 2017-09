архив



дата публикации 04.09.17

"Inside USS Kentucky nuclear submarine" Документальный фильм: На борту АПЛ "Кентукки" Inside USS Kentucky nuclear submarine #Edu-Documentary Published on Apr 5, 2017 Внутри самого смертоносного оружия из когда-либо созданных человеком АПЛ USS Kentucky - представительница самого смертоносного класса подводных лодок в ВМС США. Фактически необнаруживаемый, этот бесшумный гигант может нанести неожиданный сокрушительный ядерный удар по любой стране в мире. Она может действовать как на невообразимых глубинах и при огромных давлениях, так и вблизи береговой линии и никто не будет знать что она находится там. Подводные лодки класса Огайо служат ВМС США в качестве подводных платформ для пуска межконтинентальных баллистических ракет. Разработанные для скрытой доставки и точного пуска ракет с ядерными боеголовками, ключевой целью каждой их миссии является стратегическое устрашение. Двигаться бесшумно, погружаться глубоко и быть в полной боевой готовности, чтобы, в случае необходимости, сохранить мир.

The Largest Submarine in The U.S. Navy Самая большая АПЛ ВМС США Largest Dams Published on Sep 28, 2013



THE BIGGEST SUBMARINES ► USS PENNSYLVANIA ► UNITED STATES NAVY Самые большие АПЛ ВМС США - USS PENNSYLVANIA



US Navy - Ohio-Class Nuclear Ballistic/Cruise Missile Submarines In Action ВМС США - ударные АПЛ класса Огайо в действии













