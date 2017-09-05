Что делать, если в компанию пришла полиция

Александр Селютин Forbes Contributor





Фото Михаила Почуева / ТАСС

Почему не стоит бояться выглядеть нелепо, как успокоиться и зачем долго вчитываться в документы

Деятельность бизнеса в России контролирует 37 органов. И проверка от любого из них может нагрянуть в любой момент. Особенно пугают предпринимателей визиты полицейских. Только задумайтесь, на 2016 год 6 539 предпринимателей находилось в СИЗО, под домашним арестом — 2 831.

Итак, представьте, полиция в офисе. Вместо голоса разума в ушах гулкий стук сердца. Вы в стрессовой ситуации. Как в таких обстоятельствах собраться, сосредоточиться и быть уверенным?

Правило первое: 3 минуты для уверенности

Не начинайте борьбу с первых минут. Начало проверки и первая атака — за полицейскими. Они уверены в своем психологическом, юридическом и коммуникативном превосходстве. Оттяните момент и подготовьтесь к этой атаке внутренне. Для организации собственного контроля вам может хватить 3-5 минут, пока полицейские стоят перед дверью или на пороге офиса. Помните, что они не могут войти без вашего разрешения и предъявления документов. Хорошо срабатывает самые простые, иногда даже нелепые действия — можно просто стоять и молчать, изображая непонимание или удивление. Полицейские будут вынуждены смириться с этим и ждать, когда вы «сообразите», что делать дальше. Можно долго внимательно вчитываться в их документы, переспрашивая номер отделения, из которого прибыли ваши гости, и дозваниваясь туда для проверки их личности. Помните, несколько первых «свободных» минут могут оказаться поворотным во всем деле.

Правило второе: со своим страхом не надо бороться

Свойство страха таково, что чем больше сил вы тратите на его подавление, тем сильнее и безудержнее он становится. Помните о том, что в минимальных пропорциях страх является ключом для запуска храбрости и раскрытия мощных внутренних ресурсов человека. Итак, для начала признаемся себе, что ситуация пугает. Во-вторых, опять же внутренне, скажем спасибо возникшему чувству страха за то, что он стал сигналом опасности. Такой подход может сильно снизить уровень тревоги. Еще один момент — на начальном этапе чувство страха воспринимается внутренне более ярко, чем снаружи. Это означает, что полицейские могут и не заметить ваших эмоций, а, значит, не воспользоваться ими для психологического давления. Успокойтесь, еще ничего не потеряно.

Правило третье: не бойтесь выглядеть глупо

Помимо физического страха, у некоторых предпринимателей в стрессовой ситуации запускается страх социальной негативной оценки — страх «потерять лицо», «уронить достоинство», «показаться жалким» и так далее. Запомните: в сущности конкретно до вас полицейским никакого дела нет, им важнее деятельность вашей компании. Ваши сотрудники, чье мнение вам не безразлично, в любом случае буду вам благодарны за удачное разрешение ситуации. Поэтому, когда будете тянуть время, изображать забывчивость или задумчивость, не бойтесь выглядеть глупо.

Правило четвертое: глубоко дышите

Полицейские готовы к потенциальной встрече с «жертвой», но все равно нуждаются в реальном подтверждении, что вы ей являетесь. Первые несколько минут — очень ответственный момент, во время которого определяется «вожак стаи» или на современном языке — лидер коммуникации. Это быстро определяется по внешнему виду и демонстрируемым состояниям: спокойствие, уверенность, контроль над собой. Важный маркер того, что происходит у вас внутри — ваше дыхание. Люди неосознанно отслеживают дыхание друг друга, поэтому ваши ровные и глубокие вдохи будут считываться как уверенность. К тому же это позволит голосу звучать уверенно, речи быть ровной, а движениям — плавными. Эта взаимосвязь дыхания и внешнего поведения — еще один способ обуздать свой страх и взять ситуацию под контроль.

Правило пятое: вы на своей территории

Важно ощущать себя хозяином территории, как говорится, «пусть стены выручают». Безусловно, есть смысл ставить двери с электронными ключами, раздавать сотрудником пропуска, закрывать шкафы и кабинеты. Например, мало кто знает, что в процессе обследования сотрудники полиции имеют право осматривать только предметы и документы, находящиеся в их поле зрения. Поэтому желательно убирать всю документацию в запирающееся помещение или шкаф. Напоминаем, что взламывать замки сотрудники полиции при обследовании не имеют права. А если вас попросят открыть запертые замки, то вы можете отказаться, сославшись на отсутствие ключей или полномочий — вспомним еще раз правило, согласно которому можно не бояться вести себя нелепо. И пусть ваш офис станет вашей крепостью уверенности.

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