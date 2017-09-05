Взгляд на некоторые из уничтоженных памятников наследия Сирии

Перевод опубликован

2 Сентябрь 2017

Цитадель Алеппо, 2008 год. Фотография Жана-Баптиста Рабуана/Hemis.fr. Использовано с разрешения.

В Сирии история страны плотно вплетена в семейную канву и передаётся из тысячелетия в тысячелетие. Порабощённая в 64 году до нашей эры, став провинцией Римской империи под гнётом Гнея Помпея Великого и в 1516 году, спустя шестнадцать столетий, попав под контроль Османской империи при султане Селиме I, страна испытала на себе бремя величайших военных завоеваний мира. Соперничая за установление господства в регионе, империи оставляли за собой памятники архитектурного и культурного наследия, регулярно пополняя сокровищницу страны. Среди излюбленных удовольствий сирийцев особо выделялись дегустация пряностей на рынке в Алеппо [анг] и лицезрение красот архитектурной жемчужины римского театра в Босре [анг].

Долгое время достопримечательности Сирии являлись немыми свидетелями её захватывающей истории. Однако шестилетняя гражданская война, унесшая более 400 000 [анг] жизней и вытеснившая со своих мест более половины населения страны, привела к тому, что весь мир в целом и будущие поколения сирийцев в частности рискуют оказаться лишёнными этой повести давних лет.

Рынки Алеппо

Включённый в 1986 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [анг, рус], древний город Алеппо (Халеб) исторически представляет собой динамичный коммерческий центр, стратегически расположенный между Средиземным морем и Месопотамией, на пересечении торговых магистралей, связывающих Запад и Восток. Его историческая значимость связана с местоположением в конце Великого шёлкового пути.

Будучи одним из древнейших заселённых городов, Алеппо пережил одни из самых жутких злодеяний войны.

В декабре, когда бои в осаждённых восточных районах города подходили к концу, местные активисты испытывали ежедневные трудности с подсчётом числа жертв [анг] режима Асада и его марионеток.

По данным Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР [анг]), по состоянию на 2013 год двадцать два расположенных в черте города объекта исторического наследия были полностью разрушены и сорок восемь серьёзно пострадали.

Среди суеты крытого рынка Аль-Мадина всегда можно было найти красочное разнообразие как импортных товаров, от шёлка до пряностей, так и местных, включая мыло и шерсть. Кроме торговых мест на рынке также располагались караван-сараи, размещавшие продавцов со своими товарами.

Снимок рынка в 2011 году, источник: Flickr. (CC BY 2.0)

Снимок рынка в 2012 году. Источник: AMC [ара], использовано с разрешения автора.

В конце 2012 года в районе рынка прошли напряжённые бои между войсками режима Асада и Сирийской свободной армией (ССА). Используя миномёты, войска режима

нанесли удар

[анг] по историческому объекту, в результате чего рынок сгорел.

Несмотря на то, что по оценкам ЮНИТАР в результате атаки большинство магазинов рынка оказались полностью разрушенными, один алепповец, не теряя надежды, подчеркнул в 2012 году в своём интервью Telegraph [анг]:

Всё это очень плохо и очень грустно…Но мы можем заново его отстроить, после окончания революции.

Цитадель Алеппо

Цитадель Алеппо. Фотография пользователя Bernard Gagnon с Wikimedia [анг].

Цитадель Алеппо — это укреплённый средневековый замок, расположенный в самом сердце старого города и считающийся одним из крупнейших, а также древнейших сооружений данного типа. Построенный из известняка комплекс неоднократно терпел поражения, оказываясь под контролем Византии, Греции, династии Айюбидов, Османской и других империй, при этом каждый из завоевателей оставлял на замке свой архитектурный след.

С 2012 года цитадель подвергалась постоянным обстрелам [анг] со стороны вооружённых сил режима Асада, а в июле 2015 года взрывом бомбы [анг] были разрушены стены замка.

Представители сирийского режима и группы повстанцев перекладывают ответственность за взрыв друг на друга.

Скриншот Ассоциации по защите сирийской археологии, 3 октября 2014 года. Фотография сопровождается следующей надписью: «Несколько снимков, опубликованных фотографом сирийского телевидения в Алеппо, показывают позиции снайперов внутри городской цитадели, которая была превращена в военный лагерь армии Асада. Расположение стрелков подвергает исторический монумент опасности в случае его обстрела со стороны повстанцев. На фотографиях видны повреждения в виде трещины на одной из башен цитадели. Повреждено несколько фасадов, а также архитектурные элементы цитадели, включая башни». Источник: Facebook [анг].

Великая мечеть Алеппо (Мечеть Омейядов)

Историк из Алеппо Ибн аш-Шихна [анг] писал в XV веке: «По своему убранству, оформлению, росписи и мозаике Великая мечеть Алеппо не уступает дамасской».

В 2013 году был разрушен возведённый в 1090 году минарет Великой мечети Алеппо (Мечети Омейядов), который на протяжении почти тысячи лет завораживал мир своей красотой.

Крупный план великолепного внутреннего двора мечети, снимок 2009 года, источник: Flickr.

От мраморной отделки внутреннего двора и до расположения на месте римско-византийского объекта, мечеть Омейядов Алеппо во многом похожа на свою дамасскую «сестру».

В битве за контроль над городом, завязавшейся в 2012 году после захвата Алеппо повстанцами, войска сирийского режима при поддержке союзных сил России и Ирана беспрестанно делали мечеть своей мишенью.

Сирия [#Syria]: мечеть Омейядов Алеппо [#Aleppo] — древнейшая мечеть в городе, датируемая VIII веком — разрушена в ходе вооружённого конфликта.

По воспоминаниям одного из повстанцев:

Мы стояли здесь сегодня и неожиданно снаряды стали попадать в минарет. Потом

[армия [анг]] попыталась штурмом взять мечеть, но мы отразили атаку.

По данным ЮНИТАР, были серьёзно повреждены: восточная наружная стена мечети, южная часть восточной галереи, выложенный мраморной плиткой внутренний двор, сад, а также вход в сук со стороны восточной галереи.

Профессор археологии Американского университета Бейрута Хельга Сиден [анг] поделилась с Associated Press:

Это словно взорвать Тадж-Махал или разрушить Афинский акрополь. Эта мечеть — живое святилище. Это катастрофа. Это тяжелейший случай утраты культурного наследия из всех, которые я видела в Сирии. Я в ужасе.

Фотография мечети сделана гражданским фоторепортёром под псевдонимом «Объектив молодого человека из Алеппо» 22 октября 2012 года. Источник: Facebook [ара].

Мечеть Аль-Омари, Даръа

Ставшая символом революции мечеть Даръи была возведена в VII веке вторым Праведным халифом Умаром ибн аль-Хаттабом. Её изумительный минарет был первым во всём Леванте — теперь он полностью уничтожен.

Историческая мечеть Даръи, в которой проходило значительное число протестов, была центром антиправительственных [анг] демонстраций, последовательно подавлявшихся со всей жестокостью органами государственной безопасности.

Именно по этой причине войска Асада, стремясь сокрушить дух повстанцев, подвергали храм беспрерывным обстрелам, из-за чего был уничтожен минарет.

В июне с вертолётов сирийского режима на мечеть были сброшены четыре бочковые бомбы [анг, ара], заряженные зажигательными веществами, которые вызвали пожар в северной секции храма.

Скриншот страницы под названием «Археологическое наследие Сирии в опасности», 24 апреля 2013 года. Источник: Facebook [ара, анг, фра, исп]

Босра

По соседству с этим богатым историей южным городом расположены грандиозный римский театр, датируемый II веком нашей эры, несколько древнейших из сохранившихся мусульманских мечетей, а также руины христианских храмов. Бывший в своё время как столицей провинции Римской империи Аравии, так и перевалочным пунктом для караванов на пути в Мекку, в 1980 году древний город Босра был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2013 году — в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой [анг].

Римский театр в Босре, 2011 год. Источник: Wikimedia.

В 2015 году объект исключительного исторического значения подвергся бомбёжке вертолётами вооруженных сил режима [анг], в результате которой существенно пострадала древняя цитадель.

Снимок агентства новостей SMART демонстрирует значительные разрушения колонн внутри замка. Источник: Facebook.

Крак де Шевалье

Средневековый замок с панорамным видом на окружающий пейзаж. Фото пользователя Ergo, обрезано Nev1, Wikimedia. CC BY 2.0

Крак де Шевалье, буквально «Замок рыцарей» — это замок крестоносцев, расположенный в сирийской провинции Хомс — ещё один объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считающийся одним из важнейших сохранившихся средневековых замков в мире. Укреплённая крепость была возведена госпитальерами (Иерусалимским, Родосским и Мальтийским орденом Святого Иоанна) в период с 1142 по 1271 год и достроена мамлюками к концу XIII века [анг].

В результате многочисленных бомбежек и воздушных ударов [анг] со стороны вооруженных сил правительства Сирии замок, особенно находящаяся на его территории часовня крестоносцев, претерпел значительные разрушения.

Пальмира

Двухтысячелетняя Триумфальная арка в Пальмире до её разрушения ИГИЛ. Источник: Pixabay. Общественное достояние.

Во времена Римской империи семитский город Пальмира процветал благодаря видным купцам, торговавшим по маршрутам Великого шёлкового пути. Такое богатство обеспечило возможность постройки изысканных памятников архитектуры, включая храм Баала, башню Элахбеля и Триумфальную арку. К сожалению, все три упомянутые выше сооружения подверглись серьёзным разрушениям, вплоть до полного уничтожения.

После захвата города в 2015 году ИГИЛ [анг] [организация запрещена в России — примечание переводчика] взорвала многие храмы и другие архитектурные шедевры города.

ИГИЛ разрушила множество древних монументов, таких как этот в городе Пальмира #Palmyra, #Syria. Подробности: https://t.co/B5jNUIbsVIpic.twitter.com/RXvb3k30H3

Некогда завоёвывавшая сердца всех историков и археологов, теперь Пальмира вызывает чувство скорби по бессмысленно утерянному богатейшему наследию.





Мечеть Халида ибн аль-Валида

Колоритная мечеть в 2005 году. Фото пользователя Abdulhadi Najjar с Wikimedia. CC BY-SA 3.0

Мечеть Халида ибн аль-Валида в Хомсе носит имя мусульманского полководца арабского происхождения, под командованием которого в VII веке произошло арабское завоевание Сирии, завершившее византийский период в истории страны. Освящённая в 1908 году мечеть известна своим традиционным османским архитектурным стилем.

В 2013 году вооруженные силы Асада обстреляли историческую мечеть, полностью разрушив её мавзолей [анг]. С того момента мечеть подвергалась неоднократным атакам.

Мечеть Халида ибн аль-Валида

Июль 2013 года

Город Хомс — мечеть ибн Аль-Валида

18 сентября 2013 года

Автор

Alreem Kamal

Переводчик

Людмила Томанек

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