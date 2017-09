Нет повести печальнее на свете, чем повесть о пропавшем лунном “грунте”

архив



ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ история о том как молодой человек, из любви к девушке, украл у NASA кусочек (101 грамм) "Луны с неба" и небольшое дополнение о том, куда же всё-таки делись остальные почти 400 килограммов лунного "грунта"

Confessions of a moon rock thief Признание вора укравшего лунный “камень” От переводчика: данная статья переведена с сокращениями

Тэд Робертс, в своё время готовившийся стать астронавтом, украл кусочек лунной породы из сейфа NASA. CBS Многие энтузиасты космических полетов вне себя от счастья теперь, когда шаттл Атлантис находится на орбите для выполнения своей заключительной миссии. Достаточно странно, но Луна фигурирует в реальном детективе, о котором нам расскажет наш Мо Рокка: Между 1969 и 1972 годами, космические миссии Аполлона доставили на Луну 12 человек... а затем появился Тэд Робертс. "На что это похоже - держать в руках камень с Луны?" спросил его Рокка. "Это вдохновляет. Это мотивирует, это - это необычайно воодушевляет" сказал он. Но контакт Робертса с Луной закончился тюрьмой, даже при том, что он никогда не летал в космос. Его путь в тюремную камеру начался в 2001 году, когда он был принят в элитную программу НАСА "Кооп" для людей стремящихся стать астронавтами. Зачисленный в Космический центр имени Джонсона, 24-летний Робертс прибыл в Хьюстон. "В социальном плане, я чувствовал себя как -”Ничего себе, я не могу поверить... Я чувствовал себя подобно тому, как я думаю, чувствуют себя обычные дети попавшие в старшие классы средней школы, примерно так наверное, да?" сказал Робертс. "Вы когда-либо чувствовали себя там социально комфортно?" спросил Рокка. "Нет" засмеялся Робертс. “Определенно нет. Я был очень, очень застенчивым, я рос очень тихим". Его юность не была легкой. Отвергнутый его истово верующей мормонской семьей за добрачный секс с девушкой, он был студентом в Университете Юты, ищущим направление в жизни..., когда решил полететь на Луну. Робертс рассказал, что когда он вошел в программу “Кооп”, он первое время очень нервничал: "Я так упорно работал, чтобы попасть сюда в надежде, что я доберусь туда, и затем, когда я был принят, то теперь - “О, я должен продолжать упорно работать”. "Так что это было довольно напряженное время, когда я выяснял для себя - “Как я собираюсь сделать это? Как я собираюсь выиграть, как я собираюсь изучить как можно больше и использовать это в своих интересах, и все это без денег, которых достаточно у всех остальных?" Женатый и стесненный в средствах, Робертс сделал себе имя в НАСА как рисковый парень и любитель нарушать правила... пробравшись однажды в Симулятор Спейс Шаттла……………. Переход “на темную сторону” начался для Робертса, когда он впервые увидел несколько лунных камней в лабораторном сейфе ученого НАСА Эверетта Гибсона... лунных камней, которые он, в конечном счете, украдет. Весь лунный трофей программы “Аполлон” имеющийся у НАСА - это 842 фунта лунного “грунта” (около 380 кг, примечание переводчика). Маленькая их часть, мизерный процент лунных камней, включая образцы, которые были в сейфе доктора Гибсона, были открыты для воздействия атмосферы Земли. Тем не менее, они все ещё представляли собой огромную ценность для любого коллекционера. "Так что, когда он попадает в НАСА, и видит что все эти лунные камни в сейфе, самая ценная вещь на Земле и не используется, а просто лежит в сейфе в углу комнаты", рассказывает Мезрич (автор книги о Робертсе, примечание переводчика). "Он чувствует, что правильно было бы забрать их у НАСА. Взять эти лунные камни, и использовать их". Дождливой субботней ночью, с помощью двух молодых женщин - интернов, Робертс пробрался в лабораторию Эверетта Гибсона. Когда он не смог взломать 600-фунтовый сейф, он просто погрузил его на ручную тележку и выкатил наружу. Внутри были образцы лунного грунта от каждого прилунения и от марсианского метеорита - в общей сложности всего 101 грамм, но эти 101 грамм были оценены федеральными чиновниками в 21 миллион долларов. "Почему Вы сделали это?" спросил Рокка. Робертс вздохнул: "У меня есть простой ответ, я хочу сказать что я сделал это из любви. Я сделал это, потому что хотел быть любимым. Я хотел, чтобы кое-кто знал, что она мне очень дорога. И чтобы у неё был какой-то знак - напоминание об этом". Одной из его сообщниц той ночью была 22-летняя Тиффани Фаулер. Робертс - все еще женатый на женщине в Юте - запал на Фаулер и хотел, да-да, хотел “подарить ей Луну”. "Но Вы знали её только три недели" сказал Рокка. "Да, но я не думаю что такая связь, когда люди действительно хотят друг друга, требует большого количества времени" сказал Робертс. "Хорошо. Но три недели, чтобы решиться сделать что-то это существенное?" размышлял Рокка. Робертс говорит, как он и Фаулер планировали совместную жизнь. "В моей голове, украсть что-то - это не был способ, которым я собирался жить" сказал он. "Мы не собирались использовать эти деньги, которые мы хотели получить от продажи, на покупку яхты, множества машин или большого дома. Мы собирались вести простой образ жизни маленьких людей, которыми мы были, но спонсировать науку, которая, Вы знаете, могла бы изменить мир?" Правда состоит в том, что Робертс задумал свой план за несколько месяцев до того, как он встретил Фаулер. И потенциальный покупатель для лунных камней был [ко времени встречи с Фаулер] уже найден - Аксель Эммерман, бельгийский коллекционер минералов. Связавшись с ним по электронной почте Робертс, предложил поставлять и продавать ему лунные камни. Эммерман был подозрителен и связался с ФБР. Мы говорили с ним в Антверпене по скайпу. "Я думаю, что преступление - это преступление, неважно как Вы подаете его” сказал Эммерман. "Если вы пытаетесь обмануть людей, вы - преступник". "Мы выяснили, что первоначально электронные письма приходили из Университета Юты" сказал Ник Нэнс, один из следователей ФБР. "А затем они начали приходить из Космического центра имени Джонсона, что добавило достоверности предположению, что камни могли бы действительно быть лунными образцами, выставленными на продажу"........... 20 июля 2002 в 33-ю годовщину первой лунной прогулки, Тэд и Тиффани - после ночного путешествия из Хьюстона - прибыли в Орландо, где, как они ожидали, им удасться продать украденное. За час до продажи, в своём гостиничном номере, они отпраздновали свое преступление. "Я взял несколько камней и положил их под одеяло на постель" вспомнил Робертс. "То есть вы занимались сексом на лунных камнях?" спросил Рокка. "Да. Я никогда об этом не говорил, но я уверен, что она могла чувствовать их. Она тоже никогда ничего не говорила непосредственно об этом, но это было больше как символ, то, что мы делали, Вы знаете, мы занимались сексом на Луне". Тэд Робертс... отчаянный? бесшабашный? Или просто дурак? Все эти вопросы приходят на ум, некоторые чаще чем другие. ……………………...……………… "Покупатели" в Орландо были агентами ФБР. Тэд признал себя виновным и отсидел шесть лет. Он никогда больше не видел женщину, для которой, как он говорит, он украл лунные камни. ……………………...………………



What has happened to Nasa's missing Moon rocks? Так что же случилось с пропавшими лунными камнями НАСА? By Mark Bosworth BBC World Service

Американское космическое агентство НАСА недавно объявило, что многие лунные камни, доставленные на Землю двумя космическими экспедициями “Аполлон”, пропали. Их, в своё время, раздали в качестве подарков различным странам мира. Так что же произошло с ними? Вернемся к последней экспедиции - “Аполлон-17”. 13 декабря 1972 года, Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, последние по времени люди, побывавшие на Луне, взяли с её поверхности камень. Сернан объявил: "Мы хотели бы поделиться этим кусочком Луны со многими странами во всем мире". Его пожелание было выполнено. Президент Ричард Никсон приказал, чтобы камень (размером с кирпич) был разбит на части и эти фрагменты были посланы главам 135 иностранных государств и 50 американских штатов. Каждый из этих "Лунных камней доброй воли” была помещен в круглый пластиковый контейнер закрепленный на деревянной мемориальной доске с флагом страны или штата получателя.

Частицы лунного грунта, собранного во время экспедиции “Аполлон-11” в 1969 г., также были распределены по тем же самым странам и американским штатам. Всего было 370 фрагментов, собранных с этой целью двумя лунными экспедициями. Двести семьдесят фрагментов были подарены странам мира, 100 фрагментов - 50 американским штатам. 184 из них утеряны, украдены или находятся неизвестно где - 160 во всем мире и 24 в США. Фрагменты были распределены по многим странам - от Афганистана до Тринидада и Тобаго. Джозеф Гатейнц (Joseph Gutheinz) занялся поисками пропавших лунных камней в 1998 году "Правительству Каддафи были подарены 2 лунных камня - они утеряны. Румыния также потеряла свой "Лунный камень доброй воли” говорит Джозеф Гатейнц-младший, техасский адвокат и бывший агент НАСА, известный как "охотник за лунными камнями". Его увлечение поиском лунных камней началось в 1998 году, когда он тогда ещё работал в НАСА) - он проводил тайную операцию с внедрением агентов под названием “Лунное затмение”. Он поместил в USA Today объявление "Требуются лунные камни", чтобы привлечь внимание мошенников, продающих фальшивые лунные камни. "Чего я не ожидал, так это того, что ко мне обратится человек с настоящим камнем, "Лунным камнем доброй воли” Гондураса" говорит он. Фрагмент, который весил 1.142 г, был предложен Гатейнцу за 5 миллионов долларов (3 миллиона ф.стерлингов). Он отказался, но говорит, что запрашиваемая цена была вполне разумна. Эти, имеющие большую ценность , кусочки горных пород, не хранятся и не охраняются так как они должны были бы охраняться, и, он говорит, и НАСА и страны-получатели плохо проводят работу по инвентаризации лунного материала. Он говорит, что единственная санкционированная продажа лунного материала, о которой ему известно, была проведена в 1993 году, когда российское правительство продало на аукционе Сотбис в Нью-Йорке, материал, собранный советским аппаратом Луна-16

С поверхности Луны - на дублинскую свалку Доктор Иэн Эллиотт работал в обсерватории Dunsink в Дублине, когда она была уничтожена огнем 3 октября 1977 г. Я услышал о пожаре в утренних новостях. Могу сказать - это было шоком для меня. Мое главное беспокойство было связано с нарушением работы обсерватории. Это только потом мы поняли, что частица лунного грунта, доставленная “Аполлон-11”, пропала. Вместе с другими обломками она была отправлена на муниципальную свалку, которая удобно расположена через дорогу. Вероятно, это единственная муниципальная свалка в мире, где куда был выброшен лунный грунт. Если бы мы имели представление о стоимости фрагмента, то, возможно, все обломки были бы просеяны археологами, и он, возможно, был бы найден. Для меня поразительно, что кто-то оценивает его в 5 миллионов долларов, хотя есть много безумных людей с деньгами, так что, они могли бы просто заплатить за поиски. Но это очень большая свалка, и я боюсь, что это хуже, чем иголка в стоге сена - вы просто никогда не найдете его.

Анонимный частный коллекционер купил 0.2 г лунной пыли за 442,500$ (280,000£). С потенциальными ценами в этом диапазоне нет ничего удивительного в том, что существует прибыльный черный рынок лунных камней, и настоящих и фальшивых. Г-н Гатейнц рассказал, что женщина в Калифорнии пыталась продать онлайн предположительно лунный камень , а попытки продать лунные камни Испании и Кипра, были хорошо задокументированы. "Я как-то предложил 10,000$ за возвращение украденного "Лунного камня доброй воли” Мальты, но он так и не был возвращен" говорит он. "Я знаю наверняка, что он был украден вором-любителем, так как он взял только сам камень, без мемориальной доски для подтверждения". Некоторые лунные камни потерялись во время революций или политических пертурбаций. Данные Американского госархива показывают, что фрагмент лунной породы был подарен покойному румынскому диктатору Николае Чаушеску, но Гатейнц полагает, что после его казни, он был продан. Есть ещё непонятная история о том как, после пожара в обсерватории в Дублине, ирландский "Лунный камень доброй воли” (Аполлон-11) оказался на свалке после того, как был, по-видимому, выброшен вместе с остальными обломками. "Он все еще находится там, под тоннами мусора. Он определенно мог бы стоить более $5 миллионов (£3.1 миллиона). Я скажу вам, где он лежит - на свалке мусора Финглас в Дублине" говорит Гатейнц. В связи с большими масштабами задач он предложил своим студентам в Университете Финикса и Колледже Элвина в Техасе, где он преподает уголовное право, помогать найти недостающие камни. К настоящему моменту они помогли разыскать 77 из них, включая те, которые были переданы губернаторам штатов Колорадо, Миссури и Западная Вирджиния. "Лунный камень доброй воли” Гондураса был возвращен в ходе агентурной операции Доктор Карл Пиете, планетарный геолог в Университете Брауна, Род-Айленд, говорит, что знания, полученные при изучении этих крошечных кусочков лунных пород, бесценны. "Когда я работаю с лунными образцами возрастом 4 миллиарда лет, я всё время ощущаю страх и благоговение. Они прекрасны и зачастую не имеют на себе тех ужасных следов выветривания, которые можно видеть на земных породах”. "Лунные породы хранят историю событий происходивших в начале образования Солнечной системы, событий, о которых мы не можем узнать из других источников". В то время как Джозеф Гатейнц сравнил их с произведением искусства, далеко не все так восторженны по поводу лунных камней. Лондонский искусствовед и писатель, Франческа Гэвин, описывают их как "безобразные фитюльки", хотя она не возражает против идеи видеть их в выставочном зале. "Лунные камни можно рассматривать как произведения искусства, в частности имеющие отношение к китайской традиции “Философских камней” как произведения искусства природы, отражающие вселенную в форме микрокосма" говорит она. Гэвин не думает, однако, что камни стоят по $5 миллионов (£3.1 миллиона), и у неё вызывает вопросы сам способ их экспозиции как “камней доброй воли”. "Коричневая мемориальная доска, текст и флаг? Это выглядит не очень приятно для глаз". Гатейнц признает, что никогда не сможет возвратить все недостающие лунные камни, многие из них теперь находятся в частных коллекциях, но говорит, что есть некоторые, которые он особенно хочет вернуть. "Определенно - это мальтийский “лунный камень”. Я очень хотел бы видеть возвращение и румынского фрагмента. Если я поеду в Европу, то я выслежу его. У меня есть несколько идей относительно того, как я сделаю это. "И я люблю историю про ирландский “лунный камень” - горшок золота закопанный на свалке".







