Фоторепортаж: 1 сентября глазами первоклассницы

Первый день в школе - волнительное событие не только для новоиспеченных школьников, но и для их родителей! Знакомство с классным руководителем, одноклассниками, торжественная линейка, белые банты, собранный ранец... Юная рижанка Лиза, для которой в эту пятницу прозвенел первый в её жизни звонок, рассказала Русскому TVNET о том, как прошло её 1 сентября. Получился настоящий репортаж!

7:00

Я проснулась с трудом - ночью плохо спала, волновалась. Сразу же завтрак - кукурузная каша. Пока завтракала, мама делала мне прическу. После завтрака быстро чистить зубы и одеваться, одежду мы приготовили еще с вечера.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

Перед выходом в школу я попрощалась со своим попугаем!

FOTO: Русский TVNET

7:50

Вышли из дома и идём на остановку, родители объяснили - пробок в это время нет, поэтому в школу мы приехали вовремя - к 8:30. Ура!

FOTO: Русский TVNET

Родители оставили нас готовиться к линейке, а сами ушли на стадион.

9:00

Мы вышли на улицу, за это время уже успели познакомиться с другими ребятами. Я сижу за партой с девочкой Лизой. Лиза сидит в Лизой!

FOTO: Русский TVNET

На улицу я вышла за ручку с одноклассником Никитой. На стадионе нас встретили 12-классники, мне достался мальчик со смешными «косичками» на голове, с ними вышли на линейку, послушали торжественную речь, гимн Латвии.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

Я рассказала перед всеми стишок, 12-классники подарили нам школьные значки.

FOTO: Русский TVNET

10:00

Вернулись в школу и пошли в актовый зал. Там мы познакомились с учителями, с учителем латышского говорили по-латышски, пели с учительницей по музыке, отгадывали загадки. Особенно запомнился завуч нашей начальной школы - очень веселый дяденька!

FOTO: Русский TVNET

11:00

Нас отпустили по классам, потому что многие мои одноклассники уже клевали носами.

FOTO: Русский TVNET

В классе было интереснее - нам подарили медали первоклассника, памятные дипломы и открытки.

FOTO: Русский TVNET

Перекусила печеньками и поехали домой. Очень довольная своим новым статусом первоклассника!

FOTO: Русский TVNET

Дома будет обед и, надеюсь, потом мы куда-то направимся дальше.

12:00

Немного отдохнула дома, поела супа, посмотрела мультики.

FOTO: Русский TVNET

14:00

За нами заехал друг родителей на большой машине и мы поехали в зоопарк «Ракши». Ехать было примерно час, перекусила печеньками и бананом, по дороге мне купили вкусное мороженое.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

15:30

Приехали в зоопарк, купили билеты и корма для животных. Было очень круто, правда сначала мне было немного страшно подходить к животным, зато потом мы ходили, кормили, гладили, обнимались, фоткались больше двух часов. Воняло!

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

17:00

Мы поехали обратно и я заснула, когда проснулась, были уже рядом с Ригой.

FOTO: Русский TVNET

19:30

Пришли домой в 19:30, отдохнули, поиграла с Лего, позвонила бабушке-дедушке - поделилась с ними своими впечатлениями от первого школьного дня!

FOTO: Русский TVNET

20:00

На ужин была моя любимая картошка фри с курицей! А после - очень вкусный праздничный торт! Объедение!

FOTO: Русский TVNET

21:00

Лего, мультики на «ютубе», душ, спать! С нетерпением жду понедельник, когда нужно будет идти в школу!