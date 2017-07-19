Газовый рекэт США: Литва и Польша голосуют рублём

Энергетическая политика нового президента США Дональда Трампа, обещавшего отказаться от политики давления на другие страны, в Европе обернулась газовым шантажом России. После недавнего «саммита Междуморья» главные русофобские государства ЕС – Польша и Литва – провозгласили курс на закупку американского газа.

Это решение полностью противоречит тому, о чем заявил сам президент Трамп в Варшаве. Напомним, что американский лидер публично поклялся, что «США никогда не будут использовать энергетику для того, чтобы принуждать другие страны». Тем не менее, на практике визит Трампа в Польшу обернулся новым энергетическим курсом для стран русофобского пояса, вопреки экономической целесообразности.

Так, по данным немецкого аналитика Греты Маутнер, полякам газ из США обойдется на 53 доллара дороже за тысячу кубов (266 долларов вместо 213 долларов), а литовцам – на 100-150 евро выше по сравнению с трубопроводным газом из России. Конечная цена для Литвы будет известна лишь в августе, однако с учетом затрат на создание необходимой инфраструктуры она может вырасти ещё на 100 евро за доставку одной тонны газа, считает мэр Венспилса Айварс Лембергс.

Очевидно, именно финансовые убытки Литвы и Польши до сих пор сдерживают русофобские правительства этих стран от полного перехода на газ нероссийского происхождения. Об этом в интервью нам рассказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Эксперт назвал ориентацию на американский СПГ с сознательным решением польских и литовских властей. Однако он подчеркнул, что, несмотря на радикальную риторику, они не готовы отказываться от более дешевого газа из России:

Трамп естественно приезжает в эти страны как такой коммивояжер, который предлагает свой товар, поговаривая о том, что вы, конечно, переплачиваете за него, но зато получаете дружбу со стороны США. Дружба дружбой, но все равно даже эти антироссийские страны все равно полностью на СПГ не переключаются. Цифры доказывают, что даже Польша при всей своей настроенности против России понимает, что выгоднее покупать газ у России.

В качестве доказательства Станислав Митрахович привел статистику потребления газа в Польше. Из 17 млрд кубометров газа 10 млрд куб. метров приходится на закупки из России, и лишь 3 млрд кубов распределены между Катаром и российским реверсом из Германии. А терминал СПГ в Свиноустье, рассчитанный на 5 млрд кубометров газа, до сих пор заполнен лишь на одну четверть. Запланированное увеличение его до 7,5 млрд кубометров эксперт связал с необходимостью выполнять контракты, чтобы избежать убытков в будущем.

В Литве сложилась более жесткая ситуация по сравнению с Польшей в связи с принятием специального законодательства, которое обязывает граждан покупать газ именно в сжиженном виде с терминала в Клайпеде. Однако, несмотря на этот антироссийский закон, зимой 2016-2017 годов Литва закупала 80% газа в России. Более того, Литва даже пыталась отказаться от закупок американского СПГ. В начале 2016 года компания Lietuvos Energija пришла к выводу, что американский газ не отвечает их требованиям к качеству, и теперь оператором стала другая компания – Lietuvos Dujų Tiekimas.

Продолжением этого углеводородного рэкета стали попытки США заблокировать строительство газопровода Nord Stream, идущего через Балтийское море из России в Германию. Однако, даже несмотря на давление, оказанное на Берлин, польские политики не готовы отказаться от российского газа. Они заявляют о готовности покупать американский газ лишь в том случае, если он будет конкурентноспособен по цене, в то время как газ из США минимум стоит больше российского на 30%.

Станислав Митрахович привел наиболее показательный пример расхождения политической русофобии с экономическими реалиями в химической промышленности. Например, польские азотные компании потеряют свою конкурентносопобность, если перейдут на заморский СПГ. Этот риск уже показала экономическая катастрофа на Украине, где Одесский припортовый завод оказал на грани закрытия из-за невозможности сохранить рентабельное производство на реверсном газе.

Alena Bajowa