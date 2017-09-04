Путин и небылицы Запада о будущей войне

Директор американского интернет-проекта Russia Matters Саймон Сараджян развеял иллюзии американских генералов и русофобских политиков в Восточной Европе относительно совместных российско-белорусских учений «Запад-2017»: Россия готовится к войне, но воевать не торопится! Владимир Путин вторжение на Украину, в Польшу или Прибалтику не готовит, как и нанесение ударов по Европе не планирует. Просто проверка боеготовности…

Российская армия к возможной войне, конечно, готовится, но не более чем западные генералы. На учениях Москва наглядно продемонстрирует потенциальному противнику, насколько «легко и безопасно» будет реализован сценарий нападения на Россию или Белоруссию. Сараджян также полагает, что учения «Запад-2017» должен сдержать противника и предотвратить попытки «неблагонадежных» соседей сблизиться с Западом».

Пока российское руководство не будет убеждено, что существует реальная угроза одному из важнейших национальных интересов страны или ее правящей элите, Путин приказа начать масштабную военную кампанию против других государств не отдаст, по мнению эксперта. Второе условие – общая ситуация, располагающая к применению силы. В тупике Россия оказаться не желает, поэтому все ходы будут продуманы наперед.

В настоящее время оба этих условия отсутствуют. Вопли же «соседок» России, повернутых на «российской агрессии», имеют мало общего с реальностью. Сараджян возлагает надежды и на руководство Альянса, наблюдающего за военными маневрами Кремля. Численность контингента НАТО в Прибалтике и в странах Восточной Европы уже была увеличена.

Бред про аннексию Белоруссии вообще критики не выдерживает:

Лукашенко очень любит власть, как и власти стран, входящих в ОДКБ и ЕАЭС. Путин не станет рушить единство. Помимо этого, численность российских военных (3000 солдат) на учениях не благоприятствует захвату Белоруссии.

Обвинять российских генералов в агрессии за любовь к военным учениям нелепо. В Штатах есть даже такая поговорка: «Американские генералы не любят воевать, потому что войны отвлекают их от подготовки к ним». Отмечает Сараджян и экономическую составляющую: ВС РФ тренируются ровно столько, сколько на них потратят из бюджета.

Интересны учения «Запад-2017» еще и тем, что на них Москва и Минск намерены отработать действия по предотвращению смены режима в Минске и аннексии части белорусских территорий, изловив диверсионные группы противника. Критиков Кремля больше всего смущает именно масштабность учений. Также они подозревают, что Москва преднамеренно занижает число участников, чтобы уменьшить количество наблюдателей ОБСЕ и НАТО.

Сараджян считает эти заявления нелепыми: Россия пригласила наблюдателей из пяти стран НАТО плюс из Швеции и Украины. Прозрачность учений обеспечена, и превратить их в акт агрессии не получится, даже подключив фантазию западных «аналитегов». Можно сделать больше, на его взгляд, но и сейчас сложно придраться.

Высказал он и стоящую мысль: контролировать вооружение в Европе при участии России и под эгидой ОБСЕ, чтобы снизить саму вероятность военного конфликта. Остается добавить только одно: отгоните НАТО от российских границ, прекратите продвигаться на Восток и перестаньте нервировать Москву своим желанием взять под контроль наши территории.

Президент России Владимир Путин модернизирует и реформирует армию, чтобы дать адекватный ответ на любую агрессию Запада. Обязательно!

Евгений Радугин