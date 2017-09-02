СМИ Дании: Придут ли русские?





Во время холодной войны мы изо всех сил готовились к приходу русских и «гибели богов», которая должна была бы за этим последовать. Многие тысячи российских ядерных боеголовок были готовы смести с лица земли не только Данию, но и весь западный мир. Западное ядерное оружие, в свою очередь, было нацелено на Россию, говорится в публикации издания.

К счастью, не ядерному оружию было суждено разрешить конфликт. Он разрешился благодаря тому, что рухнула коммунистическая экономика Советского Союза. Бывшие восточноевропейские страны повернулись в сторону НАТО и ЕС. Россия зализывала раны, но ее репутации сверхдержавы, да и самой сверхдержавы, уже не было. Осталась лишь уязвленная русская гордость.

Сейчас у России под руководством Путина вновь разыгрался аппетит: она снова хочет стать сверхдержавой. Это привело к новой, более агрессивной и более самоуверенной российской внешней политике. Ядром этой политики является возвращение к восприятию мира как поделенного на сферы различных интересов.

Не будем углубляться в то, что русские считают сферой своих интересов, и где они считают вполне легитимным вмешиваться не только в политику безопасности других стран, но и в экономическую и политическую ситуацию в них. Одна сфера включает в себя, например, Белоруссию и Армению, а также Грузию, Украину и Молдавию.

© stat.mil.ru Армия России.

Эта политика получила подтверждение в 2014 году, когда был аннексирован Крымский полуостров, и когда Россия начала поддерживать — что она делает и сейчас — группы сепаратистов на востоке Украины. Российские державные амбиции простираются далеко по Европе. В Сирии Россия стала центральным и незаменимым действующим лицом.

Да и поблизости от нас мы тоже замечаем новую российскую внешнюю политику.

Русские переправляют свои военные суда из Черного моря в Балтийское, в восточную часть огромной страны перебрасывают сухопутные войска (так в оригинале статьи — прим. ред.), в Калининграде размещают новые ракеты «Искандер М» — ракеты, которые могут нести ядерное оружие и достигать не только Копенгагена, но также и Стокгольма с Берлином. Все чаще проверяется прочность территориальных границ в воздухе, совершаются пролеты над кораблями на очень низкой высоте, а риторика становится все более острой.

Например, посол России в Дании заявил следующее по поводу возможного участия Дании в противоракетном щите: «Не думаю, что датчане полностью понимают последствия того, что произойдет, если Дания присоединится к руководимой американцами системе противоракетной обороны. Если это произойдет, датские военные суда превратятся в цели для российских ядерных ракет».

Более агрессивная внешняя политика Путина основана на мечте о том, как снова стать сверхдержавой, но она также порождена и кризисом в российской экономике. Россия в первый период президентства Путина, начиная с 2000 года и далее, демонстрировала хорошие темпы роста в экономике, что означало, что жизненный уровень простых россиян рос. Но сейчас картина изменилась — и это очевидно.

Количество граждан, живущих за чертой бедности, растет, экономика переживает рецессию. Так что смысл российской внешней политики состоит также в стремлении отвлечь внимание от внутренних проблем и найти внешнего врага, чтобы население сплотилось вокруг лидера: Путина.

© stat.mil.ru Армия России.

Говоря об этом, нельзя забывать и о том, что в военном отношении Россия — карлик по сравнению с США. Российский военный бюджет составил в 2016 году 66 миллиардов долларов США, в то время как только американский бюджет составлял 569 миллиардов долларов США, а бюджет остальных европейских стран НАТО составлял 235 миллиардов.

Как ожидается, в следующем году русские будут вынуждены сократить военный бюджет, в то же время предполагается, что военные бюджеты ряда западноевропейских стран, в том числе, датский, вырастут.

Русские, конечно же, болезненно следят за развитием ситуации, поэтому вывод таков: в ближайшие годы русские будут дразнить и провоцировать, но прямой военной конфронтации с какой-либо из стран НАТО Россия не желает.

С другой стороны, ясно, что новая российская внешняя политика увеличивает риск недоразумений и ошибок. В том числе и тех, что могут иметь фатальные последствия.

Для Социал-демократической партии путь к сохранению мира, безопасности и стабильности имеет две стороны. Отношения с Россией должны частично строиться на приглашении к диалогу, а частично — на недвусмысленном сигнале о нашем стремлении и способности защитить себя. Или, как генеральный секретарь НАТО и бывший социал-демократический премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг недавно сформулировал это на встрече, в которой мне тоже довелось участвовать: войны не будет, пока ни у кого не остается сомнений в том, что НАТО может и будет себя защищать.

Диалог идет не столь эффективно, как хотелось бы. В частности, ситуацию тормозит Польша. Но решающее значение имеет то, что диалог начинается, а это значит, что недоразумений, неправильных толкований чьих-то мотивов и ошибок можно избежать.

Ник Хэккеруп (Nick Hækkerup) — cпикер Социал-демократической партии Дании по вопросам внешней политики и бывший министр обороны страны

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