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опубликовано редакцией на Переводике 02.09.17 15:12 скаут: Игорь Львович Япония

"Зачем японцам «гостиницы любви»?" ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Любовь по-японски



Зачем японцам «гостиницы любви»? О знаменитых японских лав-отелях (часть 1)



Рабу хотэру, «гостиницы любви» — одна из культурных особенностей Японии, как говорит Ким Иккён. Ещё в студенческие времена она выбрала эту тему и применила социологический подход к её исследованию. Она рассказала нам о том, как изменялись эти гостиницы, специально предназначенные для плотской любви.

Ким Иккён

Преподаватель университета Кобэ гакуин. Родилась в 1979 году в Осаке, из третьего поколения корейцев, живущих в Японии. Получила степень доктора наук в Институте социологии при университете Кобэ гакуин. Среди написанных ей книг — «Теория развития гостиниц любви», «Сексуальность как субкультура», «История эротической культуры: от цурэкоми-ядо к гостиницам любви».







«Гостиницы любви» — часть японской культуры (Фотография Ким Иккён)

Немного есть японских выражений, которые известны по всему миру, и одно из них — рабу хотэру. Иностранные масс-медиа постоянно приводят их как интересный и смешной пример чего-то специфично японского.

Это место, куда приходят влюблённые пары, чтобы скрыться от чужих глаз, — так почему же эти гостиницы так ярко сверкают? Когда попадаешь внутрь, в приглушённом свете возвышается огромная кровать. Помимо предназначенных для секса вещей, там есть всё для того, чтобы расслабиться и развлечься — джакузи, массажные кресла, караоке, игровые автоматы, и всё это за вполне приемлемую цену. Наверное, это очень привлекательное место для иностранцев, желающих вкусить «этой загадочной Японии». Говорят, что, действительно, немалое количество молодых иностранцев в последние годы останавливаются в них. С точки зрения иностранца, «гостиницы любви» — это «японская культура». Ким Иккён, автор книги «Теория развития “гостиниц любви”», исследующая эти гостиницы, придерживается того же мнения.

— Культура не создается кем-то искусственно — это то, что рождается из настоятельных потребностей людей. Потом феномен расцветает, принимая впоследствии разные формы. В полной мере это относится и к «гостиницам любви». Современные «гостиницы любви» отражают запросы и потребности разных людей. Именно это в них и интересно.

Каким же запросам и потребностям японцев отвечают «гостиницы любви»?

Эн-ядо и цурэкоми-ядо



Заметка в газете об «эн-ядо» (1930 г., предоставлена Ёмиури симбун)

Ким Иккён сообщает, что гостиницы, куда «профессионалки» могли привести клиентов, существовали ещё в период Эдо, но гостиницы, куда бы могли пойти обычные пары, появились только в начале периода Сёва (1926-1989). Они назывались эн-сюку, т.е. эн, йена, мелкая денежная единица, и сюку, «место переночевать». По объявлениям, где обозначена цена на «отдых» (кратковременное пребывание), можно определить время становления «гостиниц любви». В таких объявлениях писали: «остановиться — 2 йены, отдохнуть — 1 йена». Такими гостиницами пользовались не только «профессионалки», но и обычные замужние женщины.

В военное время многие из этих гостиниц были уничтожены пожарами, возникшими из-за бомбёжек. По некоторым источникам, в послевоенное время излюбленными местами встреч мужчин и женщин тогда стали парк у Императорского дворца в Токио, заросли у замка Осака и другие.

Послевоенное восстановление страны, а после и Корейская война, во время которой Япония была военной базой американских и международных вооружённых сил, стали причиной притока рабочей силы в города и вызвали рост городского строительства. Повысилась потребность в гостиницах, и коммерческие отели стали появляться один за другим. Влюблённые пары также использовали такие гостиницы, и многие даже не оставались на ночь, а покидали их через короткое время.

Владельцы отелей заметили такую потребность и стали предлагать новые цены только для краткосрочного отдыха, посетители же, почувствовав выгодность такого положения вещей, пользовались этой услугой всё чаще, что и привело к расцвету таких гостиниц. Они группировались в увеселительных кварталах и вокруг них, и в какой-то момент их стали называть цурэкоми-ядо, от цурэкоми — «приводить, брать с собой», и ядо — «гостиница». В особенности быстро росло их количество около 1960 года. Только в столице к 1961 году таких гостиниц насчитывалось около 2700. Многие публичные дома превратились в гостиницы в связи с Законом о запрете проституции от 1958 года, и владельцы некоторых обычных многоквартирных домов, видя такой коммерческий успех у соседей, также спешно переквалифицировались в «гостиницы любви». Среди причин роста их числа можно назвать и ожидание Олимпийских игр, проводившихся в 1964 году.



Некоторые из гостиниц цурэкоми-ядо периода Сёва сохранились и до наших дней. За раздвижными створками рядом с постелью установлено зеркало, чтобы визуально расширить комнату. Оно также может иметь некоторое эротическое значение. Зеркала часто используются и в современных гостиницах любви. (Фотография Ким Иккён)

Японская реальность: ходят ли семейные пары в «гостиницы любви»?

Откуда появился такой спрос на услуги этих гостиниц? Ким Иккён говорит, что дело в жилищной ситуации. При традиционном для Японии малом количестве комнат они использовались в разных целях в разное время суток. Днём они были гостиными, во время еды там ставили столик, а вечером расстилали постель, и комната превращалась в спальню. «Родители и дети жили в одном пространстве… Семейной паре негде было уединиться в собственном доме. И когда они только умудрялись делать детей?» — говорит Ким. В таких условиях не было ничего удивительного в том, что даже семейные пары уходили в цурэкоми-ядо, чтобы продолжать романтические отношения. «Существовала и потребность в ванных. Тогда в цурэкоми-ядо были общие ванные, приходилось ждать своей очереди, пока скажут: «Такая-то комната, заходите, пожалуйста!». В те времена во многих домах не было собственных ванн, все ходили в общественные бани. Думаю, для супругов, которые не могли помыться дома, в этом была ещё одна очень привлекательная сторона этих гостиниц», — говорит Ким Иккён.

Строительство «Замков любви»

Время, когда такие гостиницы стали называть на японизированном английском рабу хотэру (love hotel, гостиница любви), совпало с периодом, когда в цурэкоми-ядо прошла волна улучшений. Как выяснила Ким Иккён, это произошло в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов. Именно тогда, когда Япония переживала период бурного экономического роста и оправилась от нефтяного кризиса и стала «страной среднего класса». Как раз в это время повзрослели дети, рождённые в послевоенный «бэби-бум».

На время Экспо-70, проходившего в Осаке, пришёлся пик иностранного туризма, и в Японии, ослеплённой сиянием Америки и Европы, отели в японском стиле вышли из моды, казались мрачноватыми. Поэтому цурэкоми-ядо, получавшие огромные прибыли, старались построить побольше красивых гостиниц, обустроенных по-европейски.

Первая гостиница, выстроенная в стиле замка, «Император Мэгуро». (Фотография Ким Иккён)

Первой гостиницей, которая сделана в форме замка, стала «Мэгуро эмпэра» или «Император Мэгуро», построенная в токийском районе Мэгуро. Это здание, выстроенное по воображаемому образцу старинных европейских замков, сразу же породило множество дискуссий.

Ким Иккён отмечает, что здание, построенное для эротических услуг, не могло рекламироваться обычным способом, поэтому его сделали таким, чтобы оно бросалось в глаза. Нужно было, чтобы сразу было видно, это — «гостиница любви». Владельцы других гостиниц, увидев такой успех, настроили своих замков по всей Японии, чем и объясняется этот удивительный японский феномен.

«Император Мэгуро» имел прибыль в 40 миллионов йен в месяц. Именно тогда и начался бум улучшений — сверкающие неоновые рекламы, сначала замки, потом церкви, роскошные корабли, что-то невероятное. Заходишь внутрь, а в комнатах интерьер имитирует джунгли, или английский дом, или средневековый японский дворец, нечто такое, что выходит за рамки обычного представления о гостиницах. В то время постоянно улучшалось оборудование комнат — вибрирующие кровати, автоматические ванны, планетарий, гондолы, качели — всё то, чего не найдёшь в обычной повседневной жизни.

Таковы были «гостиницы любви» в период расцвета, но с наступлением спада в экономике они снова изменились.



Гостиница «Сянти Акасака» в токийском районе Минато-ку, открылась в том же 1973 году, что и «Император Мэгуро». На фоне броского здания вход сделан весьма неприметным.



Литература:

Ким Иккён. Рабу хотэру синка рон (Теория развития гостиниц любви), изд-во Бунгэйсюндзю

Ким Иккён. Сэйай кукан-но бунка-си (История культуры эротического пространства), изд-во Минэрува бунко Фотография вверху страницы — Карл Соттер



«Гостиницы любви» как отражение эпохи О знаменитых японских лав-отелях (часть 2)



Ким Иккён избрала «гостиницы любви» в качестве темы исследования, несмотря на то, что окружающие далеко не всегда понимали её интерес, считая, что ей просто нравится посещать такие места.



— Поначалу эти гостиницы меня немного пугали. В детективных телесериалах то и дело в «гостинице любви» находят труп (смеётся). Однако же, с некоторых пор я заметила в поездах рекламы тематических выпусков совершенно обычных журналов, где о «гостиницах любви» говорят в позитивном ключе, как о месте свиданий. Меня это заинтересовало, и захотелось получше изучить этот вопрос, — говорит Ким. Трансформация образа «гостиниц любви» Студенческий период жизни Ким Иккён пришёлся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. В то время о «гостиницах любви» уже стали писать в молодёжных журналах. Но в более ранний период эти гостиницы действительно имели довольно неприглядную, мрачную репутацию, которая могла напугать молодую девушку. Журналы для мужчин среднего возраста, таблоиды, ночные телепрограммы — вот те масс-медиа, в которых упоминались «гостиницы любви». В своей книге «История культуры эротического пространства» Ким Иккён цитирует слова Кондо Рисабуро, который рисовал для журналов комиксы-манга: «В те времена можно было лишь упомянуть в заглавии «гостиницы любви», чтобы быть уверенным — материал напечатают… Настолько привлекало внимание множества людей само название этих гостиниц». Каким же образом «гостиницы любви» с тех пор так изменились, что их стали воспринимать как приятные места для свиданий? Упрощение «гостиниц любви» Многие номера также оборудованы системами караоке и снабжены игровыми приставками. (Фотография Ким Иккён) Как мы уже упоминали в первой части статьи, в 1960-е начался бум строительства цурэкоми-ядо, а в конце 1960-х и начале 1970-х годов прошла волна улучшений гостиниц, и тогда же распространилось название рабу хотэру, «гостиница любви». С приходом 1980-х годов этот процесс пошёл на спад, и понемногу начинается упрощение «гостиниц любви», говорит Ким Иккён. Внешний вид гостиниц и их интерьеры в этот период становятся проще, зато увеличивается количество развлекательного оборудования — караоке, игровых автоматов. Некогда поразивший всех «Император Мэгуро» закрылся в 1989 году. Интересно, насколько случайно то, что это совпало с концом периода Сёва (1925-1988)… Ким Иккён отмечает три фактора, определившие упрощение гостиниц. Во-первых, это пересмотр законов, регулирующих ведение бизнеса, связанного с общественной моралью, в 1984 году. Ранее «гостиницы любви» с точки зрения закона рассматривались так же, как прочие отели, и по Закону о гостиницах относились к ведомству Министерства здравоохранения и благосостояния. Однако же, согласно новому законодательству, их стали рассматривать как «заведения, предназначенные для оказания эротических услуг», и они оказались в ведении полиции. Поэтому некоторые владельцы при строительстве новых гостиниц начали избегать чересчур броского внешнего вида и красочных интерьеров, чтобы не оказаться причисленными к «гостиницам любви». Вторым фактором, повлиявшим на упрощение гостиниц, стало стремление уменьшить расходы на строительство. А третий из факторов — это то, что выбор гостиниц стал принадлежать женщине. «Гостиницы любви», которые выбирают женщины Упрощение гостиниц было вызвано не только изменением законов и экономическим спадом; такая необходимость оказалась обусловлена и новыми веяниями времени. Броские, богато украшенные отели выходили из моды, а право выбора гостиницы всё более стало переходить к женщине. — Рабу хотэру переставали быть теми местами, куда мужчина завлекает женщину, и превращались в отели, где пары останавливаются по взаимному согласию, — говорит Ким Иккён. Ким Иккён считает, что ярким проявлением этих изменений стали публикации в молодёжных журналах. Так, в журнале «Пиа Кансай», освещающем местные новости, отметили удивительную популярность некоторых гостиниц — посетители выстраивались в очередь, чтобы попасть в них, и начали печатать заметки о рабухо. Эти заметки вызвали огромный интерес, и впоследствии журнальные номера, посвящённые этой теме, имели коммерческий успех. Косметические средства предназначены для привлечения посетителей-женщин. (Фотография Ким Иккён) В отличие от мужских журналов, где основное внимание уделялось эротическому аспекту, новые статьи-путеводители ставили во главу угла запросы читателей информационных журналов, и в них описывали даже косметические средства, предоставляемые гостиницами. Это помогало «гостиницам любви» быть лучше воспринятыми женской аудиторией. — Владельца гостиниц стали замечать новые потребности, которые появились у читателей. Впоследствии они начали соперничать в стремлении лучше удовлетворить запросы женщин. В 80-е годы почти не было «гостиниц любви», которые бы предоставляли косметические средства, — отмечает Ким Иккён. При этом следует отметить, что по результатам исследований, выбор комнаты в гостинице в 90% случаев делает женщина. С недавних пор немалое количество «гостиниц любви» устанавливают особые цены для отдыха женщин, которые хотят просто остановиться на ночь. В этом случае отель стремится создать атмосферу высококлассной гостиницы, где можно хорошо расслабиться и отдохнуть, предоставляет косметические услуги и обеспечивает хорошую кухню. Эта недавняя тенденция в хорошо продуманной стратегии привлечения посетителей имеет также цель получить и новых клиентов-мужчин в лице компаньонов тех женщин, если они придут в следующий раз с мужчиной, ведь уже совершенно ясно, что женщины сейчас выбирают не только комнату, но и гостиницу.

Объявления о специальных предложениях «гостиниц любви». Ночь вдвоём стоит примерно столько же, сколько и ночёвка одного человека в гостинице бизнес-класса. Ким Иккён отмечает, что, одновременно с упрощением «гостиниц любви», когда они перестали так бросаться в глаза, происходит и обратный процесс, когда обычные гостиницы заимствуют элементы, ранее присущие «гостиницам любви». Одним из таких примеров является введение гостиницами в городах или на термальных источниках дневных тарифов для кратковременного пребывания с целью привлечь влюблённые пары. Будущее «гостиниц любви» В 2010 году законы о бизнесе, связанном с общественной моралью, снова были пересмотрены, и правила ещё более ужесточились. «Гостиницы любви» будут всё менее отличаться от обычных отелей. Какие же ещё перемены их ждут? Ким Иккён говорит, что до сих пор «гостиницы любви» всегда старались оборудовать комнаты теми устройствами, которые посетители хотели бы иметь у себя в доме — караоке, видеопрожекторы и т.п. Однако сейчас, когда в частных домах достаточно технических новинок, привлечь посетителей оборудованием будет непросто. — Недавно, например, стали пользоваться популярностью бани с каменными лежанками. Как бы там ни было, умение вести бизнес и заключается в том, чтобы предвидеть потребительский запрос и предоставлять необходимые услуги, при этом своевременно изменяясь в соответствии с требованиями времени. Мне очень интересно представлять, какими могут стать «гостиницы любви» через десять, двадцать лет, — говорит Ким Иккён. В завершение приведём несколько ключевых моментов о будущем гостиниц любви, которые исследовательница почерпнула от людей, занятых в этом бизнесе. Забота о престарелых, удобство личного пространства, хорошо продуманный дизайн, совмещение функций, привлечение иностранных посетителей… Эти представления так или иначе связаны с теми вопросами, с которыми сейчас сталкиваются общество и экономика Японии.

Литература:

Ким Иккён. Рабу хотэру синка-рон (Теория развития гостиниц любви), изд-во Бунгэйсюндзю

Ким Иккён. Сэйай кукан-но бунка-си (История культуры эротического пространства), изд-во Минэрува бунко Фотография вверху страницы — Карл Соттер статью прочитали: 41 человек Комментарии ﻿

