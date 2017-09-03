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опубликовано редакцией на Переводике 03.09.17 02:39
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Почему Япония не попыталась сбить северокорейскую ракету

Запуск Северной Кореей ракеты "Хвасон-12", пролетевшей над Хоккайдо, вызвал волну возмущения в Японии. Ее военные решили ракету не сбивать. На то были свои причины, уверены эксперты.

Ракета, которая в 5.57 утра 29 августа стартовала из окрестностей Пхеньяна и затем пролетела над севером Японии, называется "Хвасон-12". Это баллистическая ракета средней дальности, которую можно оснастить ядерной боеголовкой. Пролетев над Японией, ракета развалилась на части и упала в 1200 километрах к востоку от Хоккайдо в Тихом океане.

Ракету засекли спустя несколько секунд после старта. Скорее всего, ее обнаружил один из спутников системы предупреждения о ракетном нападении армии США, расположенных над экватором и способных регистрировать инфракрасное излучение. Затем в Японии пришла в действие система предупреждения J-Alert: о надвигающейся опасности людей, живущих на севере страны, оповестили по радио, телевидению и по мобильной связи.

Меньше двух минут над Хоккайдо

Силы самообороны Японии наблюдали за полетом ракеты, но не попытались ее сбить. Северокорейская ракета не преследовала какую-то цель в Японии и опасности, что она упадет на территорию страны, не было, объяснил свое решение министр обороны Ицунори Онодэра. Да и летела она над Японией, по его словам, меньше двух минут.

Система Пэтриот сил самообороны Японии

Система "Пэтриот" сил самообороны Японии

За полетом ракеты, судя по всему, следили эсминцы японских ВМС, несущие службу в Японском море. Они оснащены системами ПРО "Иджис" и управляемыми зенитными ракетами SM-3. Вторая линия обороны - противоракетные комплексы "Пэтриот", расположенные на военной базе Титосэ на острове Хоккайдо.

"Слишком высоко и быстро"

"Пока этот объект ("Хвасон-12". - Ред.) летел над Японией, он был очень высоко и имел огромную скорость", - говорит работающий в Токио эксперт по вооружениям Лэнс Гэтлинг из компании Nexial Research: "Находясь на высоте около 550 километров в районе Хоккайдо, ракета была едва в пределах досягаемости SM-3. Чтобы сбить ее, эсминец с системой "Иджис" должен был находиться в этот момент в единственно правильном месте".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Шансы на успех операции, по словам Гэтлинга, были "очень малы", а риски в случае запуска ракеты-перехватчика велики: вокруг земной орбиты появилось бы огромное количество мусора, угрожающего как спутникам, так и МКС.

Риски неудачного перехвата

Перехват ракеты мог бы спровоцировать Северную Корею на дальнейшую эскалацию обстановки. Вопрос правомочности такой операции - разрушить ракету, летевшую не в воздушном пространстве Японии, а фактически в космосе, - является в международном праве открытым. "Конечно, это недружественный жест - запускать ракету над территорией другого государства, но и непротивозаконный", - уверен Гэтлинг.

Но самый большой риск - сбой в работе системы ПРО Японии. "Последствия неудачного перехвата были бы значительными: Токио вложил много средств в развитие своей системы противоракетной обороны. И если бы первый тест прошел неудачно, то избиратели отреагировали бы на это негативно. А северные корейцы укрепились бы в своем чувстве, что их ракеты неуязвимы", - объяснил в интервью 

Скептически оценивает шансы на успешный перехват и Стивен Нейджи, специалист по международным отношениям из Международного христианского университета в Токио. По его мнению, за время, необходимое для сбора информации о курсе и цели ракеты и для принятия решения военными и политиками, "она успела бы уже достичь цели".

Что дальше?

Следующий вопрос - как правительству Синдзо Абе подготовиться к новой возможной провокации Северной Кореи? Пхеньян пообещал, что вскоре пройдут испытания новых ракет, которые должны упасть в Тихом океане. В правительстве Японии, по данным Стивена Нейджи, продумывают сценарий, при котором японские силы самообороны должны быть в состоянии нанести превентивный удар за пределами страны в том случае, если возникнет непосредственная угроза для территории Японии.

За ударом по Северной Корее может последовать артиллерийский обстрел Сеула, в ходе которого могут погибнуть до миллиона человек, говорит эксперт. Чтобы избежать подобной катастрофы, японские власти, по мнению Нейджи, скорее всего, постараются вместе с США, Южной Кореей и КНР усилить давление на Пхеньян с целью сокращения поступлений финансовых средств в страну и прекращения доставки технологий и деталей, необходимых для изготовления ракет.

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теги: Северная Корея  
   
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