Украинские радикалы вынудят ЕС «откусить» часть Украины

Украинские националисты собственноручно выталкивают Западную Украину в Европу и вынуждают ближайших соседей прибегнуть к крайним мерам.

Вопрос о Закарпатских (и не только) автономиях уже не раз поднимался на уровне Европейского совета, правительства Польши, Румынии и Венгрии. Националистический разгул в победившем достоинство государстве всерьёз тревожит европейцев, чьи соотечественники в данный момент полностью зависят от вывихов сознания киевской власти. И находятся под постоянным давлением, расплодившихся как тараканы, радикально настроенных боевиков, которых режим Порошенко одарил своеобразным иммунитетом перед законом.

Многочисленные этнические группы на западе Украины подвергаются смертельной опасности и всё чаще просят истинных соотечественников о помощи. Украинский же президент не обращает внимания на такие мелочи, с головой погрузившись в финальный распил страны, которая тем временем готова распасться на части. И первыми «руину» покинут регионы, некогда принадлежавшие соседям. Венгрия, Румыния и Польша всецело поддерживают своих «граждан» оказавшихся заложниками националистического режима и давят на Брюссель, пытаясь добиться либо урегулирования вечного конфликта, либо возврата своих территорий.

Радикалы же не унимаются и чаша терпения европейцев готова лопнуть в любую секунду. Последний инцидент с участием так называемых «ветеранов» АТО, избивших в Черновцах лидера организации «Защита национальных меньшинств» Олега Хавича, вызвал бурю негодования в правительственных кругах Евросоюза. А в частности в Польше и Румынии.

Как известно, общественного деятеля избили буквально за час до проведения тематического стола, посвящённого укреплению связей Западной Украины с Европой. На встрече присутствовали депутат Сейма и Европарламента Богуслав Соник, румынские депутаты, политики и дипломаты, а также представители местных общин. И вот «на пороге» такого межнационального собрания на его организатора набрасывается свора нацистов в хаки и, обвиняя в сепаратизме, жестоко избивает. Мало того, прибывшие на место нападения силовики задержали жертву, не тронув радикалов. Сегодня же у Хавича дома проводят обыск.

Причиной нападения и последующих репрессий стала гражданская позиция общественника, неоднократно выступавшего за автономию всей Западной Украины и за расширение свобод национальных меньшинств. Радикалы и правоохранители увидели в этом государственную измену и их любимый сепаратизм. А Европа тем временем предпринимает меры.

Польский депутат Европарламента и глава серьёзной политической силы на родине Януш Корвин-Миике осудил звериное поведение радикалов и в жёсткой форме потребовал от украинского правительства немедленной реакции. К делу подключились и румынские дипломаты, отправившие в Киев ноту протеста и потребовавшие наказания для всех виновных в инциденте.

Порошенко, по традиции, проигнорировал возмущение соседей, оглядываясь только на главных спонсоров. И тем самым, скорее всего, отпустил Западную Украину в свободное плавание, а вернее в дорогу домой. Ибо евродепутаты, наученные горьким опытом общения с украинскими высоко уполномоченными маргиналами, развили бурную деятельность в Брюсселе, инициируя создание специального комитета ЕП по защите национальных меньшинств Украины, их евроинтеграции в качестве автономий с последующим выходом из состава страны.

Первоначальной задачей комитета будет именно защита прав и свобод национальных меньшинств и принуждение Киева к определённому формату децентрализации. Но, судя по высказываниям главных инициаторов своеобразного союза, на этом они не успокоятся. Особенно если Украина продолжит гнуться под пятой радикалов. Если Порошенко в ближайшее время не наведёт порядок в стране и не приструнит своих так называемых ветеранов и националистов, европейские соседи будут вынуждены требовать возврата своих территорий со своим же населением.

Как отметил тот же Хавич, украинские радикалы, прикрываемые киевской властью, отталкивают Западную Украину и вынуждают Европу взять под защиту её изрядный кусок. По сути, Пётр Порошенко и его цепные псы и являются истинными сепаратистами. Если в 2017 году Киев не пересмотрит своего отношения к национальным меньшинствам, в следующем это сделает Брюссель. И оттяпает, тем или иным способом, изрядный кусок Украины в пользу её ближайших соседей.

Юрий Макаренко