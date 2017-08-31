"Бить и тигров, и мух"

Выдвинутый Си Цзиньпином лозунг "Бить и тигров, и мух" отражает суть борьбы с коррупцией - председатель "Справедливой России" С.Миронов

30/08/2017

Москва, 29 августа /Синьхуа/ -- Лозунг "Бить и тигров, и мух" отражает самую суть борьбы с коррупцией. Неприкосновенных не может быть ни потому, что должность слишком высока, ни потому, что слишком незначительна. Об этом председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил в интервью корр.Синьхуа.

О том, что борьбу нужно вести и против "тигров", и против "мух", председатель КНР Си Цзиньпин заявил в 2013 году. За последние пять лет в Китае были разрушены мифы о безнаказанности массовых проступков /1,19 млн чиновников разных уровней были наказаны/, о неприкосновенности чиновников высшего звена /240 высших чиновников центральных органов понесли наказание/, о возможности избежать правосудия /в Китай было возвращено около 3 тыс беглых коррупционеров из 90 стран и районов мира/.

"Это образное выражение /"Бить и тигров, и мух"/ отражает самую суть борьбы с коррупцией. Как раковая опухоль несет угрозу метастаз, так и коррупция, если борьбу с ней ограничивать только высшим или, напротив, только низовым уровнем власти, обязательно распространит свои метастазы по всему государственному организму", -- заявил С.Миронов.

Председатель партии высоко оценил результаты очищения китайского государственного аппарата от коррупционеров. "Эти результаты отражаются, в частности, в высоких темпах экономического развития страны, в том, какие грандиозные задачи успешно решает китайский народ".

По словам С.Миронова, антикоррупционная борьба в Китае впечатляет не только количеством выявленных нарушителей, но и подходом к понятию добросовестности чиновника.

В 2012 году в Китае были приняты документы, ограничивающие траты чиновников на дорогую еду, сигареты и другие излишества. По состоянию на конец июня текущего года было открыто более 170 тыс дел о проведении внутрипартийной проверки чиновников, более 130 тыс человек понесли наказание за дисциплинарные нарушения.

"Когда обращают внимание даже на то, какую еду ест и какие сигареты курит человек, - это свидетельство глубокого понимания того, что образ жизни чиновника многое может о нем сказать", -- считает С.Миронов.

"Китайский опыт противодействия коррупции нам крайне интересен, и мы оцениваем его только положительно", -- подчеркнул С.Миронов.





Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

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