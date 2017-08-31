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опубликовано редакцией на Переводике 31.08.17 05:31
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Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан



[29.08.2017]Читать на другом языке : 日本語 | ESPAÑOL |

После запуска в Японии объявлена эвакуация

Около 5 часов 58 минут 29 августа 2017 г. с западного побережья Северной Кореи без предварительного предупреждения в северо-восточном направлении была выпущена баллистическая ракета. По сообщению Министерства обороны, ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан примерно в 1180 км восточнее мыса Эримо (Хоккайдо). Оно также сообщает об отсутствии непосредственного ущерба на территории страны, а также для воздушных и морских судов.

Сразу же после запуска правительство задействовало общенациональную систему экстренного оповещения J-Alert и рекомендовало эвакуироваться жителям 12 префектур на Хоккайдо, в регионе Тохоку и на севере Канто.

Министерство обороны сообщает, что это была, вероятно, ракета среднего радиуса действия. Абэ Синдзо заявил прессе, что запуск ракеты над японской территорией – беспрецедентный возмутительный акт, создающий серьёзную угрозу безопасности, и уже выразил Северной Корее протест.

Телефонный разговор лидеров Японии и США

Это происшествие премьер-министр Абэ Синдзо обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону. По словам премьера Абэ, Япония и США единодушны в вопросе необходимости усиления мер противодействия Северной Корее.

В июле Северная Корея произвела два пуска межконтинентальных баллистических ракет. В августе она активизировала провокационные действия – в частности, давала понять, что готова нанести ракетный удар в направлении острова Гуам.

Хроника событий, связанных с запуском Северной Кореей баллистических ракет

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Срабатывание общенациональной системы экстренного оповещения J-Alert


Таблица составлена редколлегией nippon.com

Фотография к заголовку: Пешеходы в Токио идут мимо телевизора, показывающего новости о запуске баллистической ракеты Северной Кореей, 29 августа 2017 г. (REUTERS/aflo)




статью прочитали: 70 человек

   
теги: Япония  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Axel, 31.08.2017 06:26:06
Интересно до какой высоты, Япония считает воздушное пространство своим? Случайно, Луна или Солнце в воздушное пространство Японии не залетают?
Цитировать Имя
Axel, 31.08.2017 06:30:26
Добавлю, ракета летела на высоте 500 км. Высота орбиты МКС 400 км.

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