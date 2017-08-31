Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан

После запуска в Японии объявлена эвакуация

Около 5 часов 58 минут 29 августа 2017 г. с западного побережья Северной Кореи без предварительного предупреждения в северо-восточном направлении была выпущена баллистическая ракета. По сообщению Министерства обороны, ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан примерно в 1180 км восточнее мыса Эримо (Хоккайдо). Оно также сообщает об отсутствии непосредственного ущерба на территории страны, а также для воздушных и морских судов.

Сразу же после запуска правительство задействовало общенациональную систему экстренного оповещения J-Alert и рекомендовало эвакуироваться жителям 12 префектур на Хоккайдо, в регионе Тохоку и на севере Канто.

Министерство обороны сообщает, что это была, вероятно, ракета среднего радиуса действия. Абэ Синдзо заявил прессе, что запуск ракеты над японской территорией – беспрецедентный возмутительный акт, создающий серьёзную угрозу безопасности, и уже выразил Северной Корее протест.

Телефонный разговор лидеров Японии и США

Это происшествие премьер-министр Абэ Синдзо обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону. По словам премьера Абэ, Япония и США единодушны в вопросе необходимости усиления мер противодействия Северной Корее.

В июле Северная Корея произвела два пуска межконтинентальных баллистических ракет. В августе она активизировала провокационные действия – в частности, давала понять, что готова нанести ракетный удар в направлении острова Гуам.

Хроника событий, связанных с запуском Северной Кореей баллистических ракет

4 июля Северная Корея объявила об успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Ракета упала в воды исключительной экономической зоны Японии 6 июля Лидеры Японии, США и Южной Кореи провели встречу в Германии 29 июля Второй испытательный запуск ракеты «Хвасон-14». Ракета упала в воды исключительной экономической зоны Японии западнее Хоккайдо 5 августа Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) проголосовал за новые санкции против Северной Кореи. 9 августа Северная Корея угрожает нанести ракетный удар «по окрестностям острова Гуам» в Тихом океане 12 августа Министерство обороны Японии переместило противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 на остров Сикоку 21 августа Начались совместные военные учения Южной Кореи и США 26 августа Северная Корея произвела три запуска ракет малого радиуса действия в сторону Японского моря 29 августа Северня Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в океан восточнее мыса Эримо (Хоккайдо). Министерство обороны сообщает о том, что это, возможно, была ракета среднего радиуса действия Срабатывание общенациональной системы экстренного оповещения J-Alert

Таблица составлена редколлегией nippon.com

Фотография к заголовку: Пешеходы в Токио идут мимо телевизора, показывающего новости о запуске баллистической ракеты Северной Кореей, 29 августа 2017 г. (REUTERS/aflo)