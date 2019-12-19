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опубликовано редакцией на Переводике 19.12.19 16:33
скаут: leovitaus; переводчик leovitaus;
 
 

Новый миграционный кризис: Европа не готова

Из-за войн на Ближнем Востоке и в Африке, в которых участвовали США и европейские государства, начиная с 2015 г. Европу захлестнула волна беженцев. Это стало настоящим кризисом и вызвало резкое обострение социальной напряженности. Дальше будет еще хуже, прогнозирует глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

В конце сентября Хорст Зеехофер побывал с визитом в Греции. Поводом стал очередной наплыв беженцев из Турции в Грецию. В связи с этим Зеехофер предупредил ЕС о новой волне миграционного кризиса и заявил о необходимости европейских партнеров сплотиться для решения проблемы. Но готовы ли страны ЕС к очередному наплыву, который, возможно, превзойдет тот, что был в 2015 году?

Давайте посмотрим, как обстоят дела с приемом беженцев в некоторых государствах Евросоюза.

Ситуация во Франции в настоящее время очень тяжелая. В этом году она опередила Германию по числу заявлений о предоставлении убежища. То там, то тут в стране возникают стихийные лагеря нелегальных беженцев. Правительство Франции прилагает все усилия для размещения иммигрантов в приемных центрах, однако поток уже сейчас настолько велик, что государство не успевает создавать необходимую инфраструктуру. Решение проблемы осложняется также тем, что прибывающих в страну иммигрантов нельзя назвать транзитными, как в Греции или Италии, - эти люди намерены осесть во Франции навсегда. Подобная ситуация наблюдается и в Германии.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article204208282/Migration-Frankreich-ueberholt-Deutschland-bei-Asylantraegen.html

В Греции ситуация еще более плачевная. Сейчас она страдает от наплыва беженцев, наверное, как никто. Поток бегущих от войны, нищеты и голода не прекращается ни на день. Из-за нехватки мест в лагерях вспыхивают бунты, часто сопровождающиеся жертвами, в том числе, среди женщин и детей. В связи с этим в ближайшее время греческое правительство планирует принять определенные меры для выхода из ситуации. В частности, будет ужесточен пограничный контроль, а также из-за переполнения будут закрыты пять лагерей беженцев на островах Самос, Химос и Лесбос. Вместо них на островах Лерос и Кос откроются новые центры, которые смогут принять до 5000 человек каждый.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-11/migrationspolitik-griechenland-fluechtlingslager-lesbos-chios-samos-vergroesserung

Среди восточноевропейских стран выделяется Эстония, неукоснительно соблюдающая принимаемые в Брюсселе решения по миграционным квотам. Несмотря на противодействие политической оппозиции и существующие разногласия в рядах самого правительства страны, Талин выделяет средства на создание новых центров по приему беженцев и на другие проекты в рамках единой миграционной политики Евросоюза.



Венгрия, Чехия и Польша идут против общеевропейской политики в области миграции, самовольно принимая решения о возведении барьеров и о том, кого впускать на свою территорию. Отказ исполнять решение о перераспределении беженцев увеличивает нагрузку на Италию и Грецию, которые и без того испытывают большие трудности. В целом же такие шаги этих восточноевропейских государств создают серьезные препятствия в претворении в жизнь единой европейской миграционной политики.

В целом, вывод неутешительный. Текущее состояние инфраструктуры, предназначенной для приема беженцев в государствах ЕС, явно свидетельствует о том, что Европа не готова к повторению сценария 2015 года. Миграционные соглашения между ЕС и Турцией, целью которых было предотвратить наплыв мигрантов в Грецию, больше не работают. Европейская миграционная политика снова находится в параличе. Будет ли найден, в конце концов, выход, непонятно. На фоне существующих разногласий между Западной и Восточной Европой возникают большие сомнения по поводу реального единства континента.

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