архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.12.19 02:11 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"A young man in south China is punished for refusing to continue military service" Китай - 11 декабря 2019 г. Молодой человек на юге Китая отказался продолжать военную службу И во что это ему вылилось Source China Military Online Editor Xu Yi Time 2019-12-11 Тренировка новобранцев. (File Photo) By Liang Zhenwen from South China Metropolitan Daily 9 декабря из призывного пункта в Даньчжоу (провинция Хайнань на юге Китая) стало известно, что молодой человек по фамилии Чжан был недавно наказан за отказ продолжать службу в армии. После того, как в сентябре он был призван в армию, Чжан так и не смог приспособиться к тяготам и трудностям военной жизни и поэтому не захотел продолжать службу в армии. Несмотря на терпеливое увещевание командиров, он упорно настаивал на своём уходе. 16 октября чиновники даньчжоуского призывного пункта вместе с родителями Чжана встретились с Чжаном в казарме, они подробно проинформировали его о тех негативных последствиях и штрафных санкциях, которые он может получить за его уход, и попытались убедить его продолжить военную службу. Однако молодой человек не передумал и заявил, что готов к всем юридическим последствиям своего решения. 25 ноября Чжан был объявлен изгнанным из армии и что он будет подвергнут следующим 8 наказаниям: Во-первых, он будет на всю жизнь включен в список тех, кто серьезно дискредитировал себя при выполнении обязательств по обеспечению национальной обороны, и на него будут наложены следующие солидарные наказания: в течение двух лет ему будет запрещено подавать заявления на выезд за границу, покупку недвижимости, полеты и поездки в поездах или автобусах дальнего следования, а также получение кредитов и страховых услуг. Во-вторых, ему будет запрещено работать государственными служащими или работать на тех должностях, которые выполняются в соответствии с Законом о гражданских служащих, кроме того его также будет запрещено принимать на работу в государственные органы и на предприятия как временного работника. В-третьих, в информационной системе регистрации домохозяйств, в графе «отношение к воинской службе» будет сделана запись «отказ от военной службы». В-четвертых, ему будет запрещено поступать в колледж или вернуться в колледж в течение двух лет, а также будет отменена его квалификация для поступления в высшие и средние учебные заведения или возобновления прерванного обучения. В-пятых, будут отменены все его льготы как военнослужащего. В-шестых, на него будет наложен штраф в размере 28 000 юаней и истребована компенсация в размере 26 000 юаней за медицинское и политическое обследование, проезд, проживание, а также расходы на постельное белье, одежду и оборудование - в общей сложности 54 000 юаней (прибл. 7,5 тыс. долларов США. Примечание переводчика perevodika.ru) . В-седьмых, ему будет запрещено заниматься бизнесом в течение двух лет. В-восьмых, отказ Чжана от прохождения военной службы и связанные с ним меры наказания будут опубликованы в обществе через телевидение, газеты и социальные сети. статью прочитали: 30 человек Комментарии 

, отказ Чжана от прохождения военной службы и связанные с ним меры наказания будут опубликованы в обществе через телевидение, газеты и социальные сети.