New York Times: США «тайно выслали» китайских дипломатов, которые проникли на «чувствительную» военную базу

By Devan Cole, CNN December 16, 2019

Флаги США и Китая на встрече госсекретаря Майка Помпео и министра иностранных дел Китая Ван И в Государственном департаменте США 23 мая 2018 года. Вашингтон, округ Колумбия. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Washington (CNN) Два сотрудника китайского посольства были «тайно высланы» из США в начале этого года после того, как они проникли на «чувствительную» военную базу в Вирджинии, сообщила в воскресенье «Нью-Йорк таймс», ссылаясь на разговоры с людьми, осведомленными об этом эпизоде.

The Times сообщила, что полдюжины людей, осведомленных о высылке, заявили, что американские чиновники считают, что «по крайней мере один из китайских чиновников, которые были со своими женами, был офицером разведки, действующим под дипломатическим прикрытием».

Представители посольства Китая "выразили протест чиновникам Госдепартамента по поводу высылки", сообщила газета "Таймс", отметив, что это произошло на фоне обострения напряженности между США и Китаем, "двумя крупнейшими экономиками в мире и крупнейшими стратегическими конкурентами".

В понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что обвинения США в отношении китайского дипломатического персонала «серьезно противоречат фактам».

«Китай подал в США официальные заявления и протесты по этому поводу. Мы настоятельно призываем США исправить свои ошибки, отменить соответствующие решения и защитить законные права и интересы китайских дипломатов», - сказал Гэн.

The Times сообщает, что сентябрьский инцидент произошел на базе около Норфолка, штат Вирджиния, на которой базируются, в том числе и силы специальных операций. Согласно Times - китайские официальные лица и их супруги подъехали на машине к контрольно-пропускному пункту, где охранник, “понимая, что у них нет разрешения на въезд, велел им пройти через ворота, развернуться и покинуть базу, что является обычной процедурой в таких ситуациях". Но вместо этого чиновники продолжили движение на базу и были в конечном итоге остановлены, когда пожарные машины «заблокировали их», пишет газета.

В то время китайские официальные лица заявили, что «они не поняли инструкций охранника произнесенных на английском языке и просто заблудились», сообщила газета, но американские чиновники сказали «Таймс», что они скептически относятся к тому, что злоумышленники совершили невинную ошибку и отвергли идею. что их английского было недостаточно, чтобы понять первоначальный приказ покинуть базу ".

The Times, которая отметила, что неясно, что иностранные чиновники пытались сделать на базе, сообщила, что некоторые американские чиновники сказали, что «они считают, что это было сделано для проверки системы безопасности на объекте», и предполагают, что если бы китайские чиновники «добрались до базы не будучи остановленными, посольство могло бы направить для проникновения туда более высокопоставленного сотрудника разведки».

В середине октября Госдепартамент обнародовал новые ограничения для китайских дипломатов, сообщает Times, которые требуют, чтобы они «заранее предоставляли уведомления о встречах и с местными или государственными чиновниками, а также - о визитах в образовательные и исследовательские учреждения». Газета сообщила, что в то время как департамент заявил, что новая политика является ответом на строгие новые правила, наложенные на американских дипломатов в Китае, два американских чиновника сообщили Times, что новые правила Госдепартамента "уже находились на рассмотрении некоторое время" как способ нанести ответный удар по Китаю, "но эпизоды, подобные тому, что произошел на базе, ускорили их принятие".

"Таймс" заявила, что Китай еще не принял ответные меры против США за высылку двух официальных лиц, которые проникли на базу.

Газета заявила, что Госдепартамент и ФБР, курирующее контрразведку в США, отказались от комментариев, а МИД Китая и посольство Китая в Вашингтоне не ответили на их запрос о комментариях.

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