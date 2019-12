архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 15.12.19 20:29 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Commentary: The periodic table and the road to resource nationalism" Канада - 13 декабря 2019 г. Периодическая таблица Менделеева и путь к ресурсному национализму Европейское химическое общество создало этот вариант таблицы химических элементов, чтобы отметить 150-летие Периодической таблицы Менделеева. Данный вариант Таблицы отражает относительное обилие и дефицит элементов на основе текущего и прогнозируемого спроса и предложения. Credit: European Chemical Society.

BY: KURT BREEDE SPECIAL TO THE NORTHERN MINER DECEMBER 13, 2019 В этом году, который ЮНЕСКО назвала Международным годом периодической таблицы химических элементов, исполнилось 150 лет периодической таблице, созданной в 1869 году российским химиком и изобретателем Дмитрием Менделеевым. Периодическая таблица является фундаментом, на котором построена почти вся современная наука. Ещё самые первые варианты своего творения Менделеев использовал не только для того, чтобы выдвинуть предположения о свойствах уже идентифицированных элементов, но и для предсказания пока еще не обнаруженных веществ, в том числе тех, которые сейчас востребованы современной индустрией топливных элементов, таких как германий (Ge) и галлий (Ga). Чтобы отметить юбилей, Европейское химическое общество опубликовало инфографику периодической таблицы, предназначенную для освещения относительного обилия и дефицита элементов на основе текущего и прогнозируемого спроса и предложения. Категорию “широко распространенных на Земле” возглавляют такие всем известные элементы, как водород (H), кислород (O) и кремний (Si), а в категорию “сталкивающихся с угрозой истощения в следующем столетии” (на основе известных запасов) входят менее известные элементы, такие как индий (In), теллур (Те) и др., в том числе те, которые сам Менделеев “вычислил” полтора века назад. Инфографика подчеркивает чувствительность растущих потребностей технологической отрасли к поставкам ценных ресурсов и острую необходимость поддерживать работоспособность и стабильность сети поставок. Осознавая сужение и ужесточение сети поставок минеральных ресурсов, многие страны начинают смотреть внутрь себя, чтобы изыскать способы удовлетворить свои собственные потребности, а также расширить свой экономический портфель. В Саудовской Аравии, добыча полезных ископаемых играет центральную роль в их плане диверсификации - Vision 2030, с высокими задачами по развитию экономики минеральных ресурсов Королевства до 97 млрд. риалов (34 млрд. долл. США) к 2020 году, и создания (в процессе этого) 90 000 рабочих мест. В недрах Королевства уже разведаны значительные запасы алюминия, золота и меди и оно планирует ещё больше расширить свой “ассортимент”. И здесь, дома, Канада совмещает свои обязательства по охране окружающей среды с созданием столь необходимого ей разнообразия и богатства в секторе минеральных ресурсов. В прошлом году Канада произвела более 60 минералов и металлов на сумму около 47 миллиардов долларов и стала мировым лидером в таких передовых технологиях, как производство кобальта, графита и никеля. Однако, несмотря на богатство минеральных ресурсов, страна все еще импортирует большое количество продукции из-за рубежа. В 2018 году импорт минералов и металлов из США, крупнейшего торгового партнера Канады, достиг своего максимума, составив почти половину всех расходов Канады на импорт - колоссальные 48 миллиардов долларов из общего объема в 87 миллиардов долларов включая уголь и сырую нефть, на которые приходится наибольшая доля. Многие страны начинают осознавать стратегическую важность полезных ископаемых для обеспечения своего места в мировой экономике. Два года назад президент Соединенных Штатов подписал распоряжение 13817, федеральную стратегию защиты поставок «критически важных полезных ископаемых». В исполнительном указе утверждается, что «зависимость Соединенных Штатов от иностранных источников создает стратегическую уязвимость для их экономики» и вооруженные силы противостоят действиям иностранных правительств, стихийным бедствиям и другим событиям, которые могут нарушить снабжение этими ключевыми минералами». Широкое толкование критических минералов было предметом многочисленных споров. Согласно сопутствующему исследованию USGS (Геологическая служба США) критически важных минералов, существует 35 минералов или групп полезных ископаемых, содержащих элементы - от алюминия до циркония, цепочки поставок которых могут представлять собой угрозу для США. Список включает минеральное сырьё для получения алюминия, калия и урана, крупнейшим поставщиком которого в США в настоящее время является Канада, а также германия и галлия, используемых для создания компонентов топливных элементов. Этот указ сигнализирует о заметном сдвиге в сторону ресурсного национализма к югу от границы и о том, как США, в обозримом будущем, будут разрабатывать и проводить в жизнь внешнюю и внутреннюю торговую политику, относящуюся к минеральному сектору,. Это также угрожает жизненно важным торговым отношениям, от которых так сильно зависит Канада; но США не одиноки в своей протекционистской стратегии. Во всем мире страны проводят оценку богатства своих минеральных ресурсов и своей независимости. Исследование, проведенное в 2019 году консультантом по глобальным рискам Verisk Maplecroft, показывает, что 30 стран сталкиваются с риском подъёма ресурсного национализма выше среднего. Среди них Россия, Венесуэла и Демократическая Республика Конго, где растущее налоговое давление, угрозы экспроприации и все более строгие требования к местному контенту лежат в основе рискованной среды каждой страны. Только время покажет, как эти стратегии повлияют на глобальный спрос и предложение, торговлю товарами через международные границы и на ту относительную легкость, с которой горнодобывающие компании могут получить доступ к минеральным ресурсам как на иностранной, так и на внутренней почве. Не вызывает сомнений то, что, пока аппетит на технологии продолжает опережать запасы полезных ископаемых, это также будет мотивировать страны обеспечивать эти поставки дома и за рубежом. По иронии судьбы Менделеев попытался каталогизировать строительные блоки Вселенной и объединить научное сообщество, но он также открыл ящик Пандоры, который разделил тех, кто последовал за ним. Со знанием пришла сила - или, по крайней мере, стремление к ней.

Kurt Breede, P.Eng. является консультантом по минеральным ресурсам и корпоративному развитию, а также руководителем Metallica Consulting, специализирующейся на оценке минеральных ресурсов и технической информации. статью прочитали: 57 человек Комментарии