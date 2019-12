архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.12.19 21:30

"Doping-WADA committee head urges Russia not to drag out ban appeal" Канада - 13 декабря 2019 г. Глава допинг-комитета WADA призывает Россию не оттягивать время подачей апелляции Reuters Karolos Grohmann December 13, 2019 России не следует пытаться оттянуть момент вступления в силу четырехлетнего запрета на проведение крупных спортивных мероприятий из-за применения допинга, поскольку это приведет только к тому, что она будет просто пропускать будущие, более отдаленные спортивные события, заявил в пятницу глава независимого экспертного комитета Всемирного антидопингового агентства. Даже если России удастся продлить срок рассмотрения апелляции до следующего лета и отправить спортсменов на Олимпиаду в Токио-2020, то вместо этой Олимпиады ей будет запрещено выступать на Парижских играх 2024 года, заявил в интервью Reuters Джонатан Тейлор. «Мы разрешаем выступать [на соревнованиях] во время процесса [рассмотрения апелляции]. Они должны иметь возможность быть выслушанными в суде. Если это вызовет задержку, то это означает, что запрещение не распространяется на Токио, но не теряет своей силы, поскольку будет действовать в Париже 2024 года. Это та палка, которую мы используем, чтобы они не разводили канитель», - сказал Тейлор. В понедельник WADA запретило России участвовать, в течение четырех лет, в главных спортивных соревнованиях мира, включая следующие летние и зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу 2022 года, за манипуляции с тестами на допинг. Однако окончательное решение о запрете будет принято Спортивным арбитражным судом (Court of Arbitration for Sport - САS), где Россия планирует обжаловать санкции. Всемирное анти-допинговое агентство предприняло эти действия после того, как пришло к выводу, что Москва ввела сфальсифицированную информацию и удалила файлы, связанные с положительными результатами допинг-тестов, в лабораторных данных, которые могли бы помочь идентифицировать использование допинга. Запрет означает, что российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиаде в Токио в следующем году под собственным флагом и государственным гимном. Отдельные спортсмены с подтвержденными чистыми данными могут соревноваться как нейтральные участники. Судебное разбирательство по поводу запрета может продлиться несколько месяцев и даже до Токио в июле, по сценарию, аналогичному Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, где россияне пытались получить право участвовать в Играх через CAS. «Это судебное дело, и нет никаких гарантий», - сказал Тейлор, который возглавлял независимый экспертный комитет ВАДА по проверке соответствия нормативным требованиям в России. «Стандарт требует ускоренного, но также и справедливого слушания». «Я надеюсь, я ожидаю, что слушания закончатся к марту или апрелю, но я не могу этого гарантировать. Есть риск, что россияне их затянут», - сказал он. СЛИШКОМ МЯГКОЕ НАКАЗАНИЕ? Многие западные группы спортсменов и антидопинговые органы, среди прочих, критиковали решение ВАДА, заявляя, что оно слишком мягко для России. Но Тейлор сказал, что, хотя он и понимает критику за то, что его комитет не пошел достаточно далеко и не запретил русских полностью, он все же думает, что решение было более жестким, чем ожидалось. «В России они отреагировали, заявив, что это жестокое и возмутительное запрещение. Я думаю, что это запрет, который нанёс удар по гордости нации», - сказал он. «Ни российского флага, ни российских цветов, ни российского президента, чтобы принимать аплодисменты. России там (в Токио или на чемпионате мира по футболу 2022 года) не будет, президента Путина там не будет. Если Россия выиграет чемпионат мира, он не будет там праздновать». Но Россия проведет игры и сыграет на Евро-2020, а также проведет финал Лиги чемпионов 2021 года - все события, на которые не распространяется запрет, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, но не континентальные соревнования. «Есть люди, которые говорят, что Евро и Лига чемпионов должны быть покрыты (т.е. бан должен распространяться и на них). Но мы должны были провести черту где-то. Никто не ожидал, что мы пойдем так далеко - до чемпионатов мира, а теперь они критикуют нас за то, что мы не пошли ещё дальше». (Репортаж Каролос Громанн; Редакция Хью Лоусон)



