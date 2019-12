архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.12.19 04:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Atlantic”,

"The False Romance of Russia" США - 12 декабря 2019 г. Эта фальшивая романтика России Американские консерваторы, которые солидаризируются с путинской Россией, не хотят видеть эту страну такой, какая она есть на самом деле DECEMBER 12, 2019 Anne Applebaum JERRY COOKE / CORBIS VIA GETTY Шервуд Эдди был выдающимся американским миссионером, а также редким христианским социалистом. В 20-30-х годах он совершил более десятка поездок в Советский Союз. Он не был слеп к проблемам СССР, но он также нашел много такого, что ему очень понравилось. Он написал в одной из своих книг, что вместо ссорящихся, коррумпированных демократических политиков в стране «правит Сталин … с его проницательностью, с его честностью, с его храбрым мужеством, с его неукротимой волей и титанической энергией». Вместо вездесущих алчности и корыстолюбия, которые двигали людьми в Америке, русские, как ему казалось, работали получая радость от работы. А главное, он думал, что нашел в России то, чего не хватало его индивидуалистическому обществу: «объединяющую философию жизни». Он писал - в России «вся жизнь сфокусирована на одной главной цели. Она направлена на достижение одной высокой вершины и заряжается такой мощной и сияющей мотивацией, что жизнь, кажется, имеет высшее предназначение». Эдди был неправ в отношении того, что видел. Иосиф Сталин был лжецом и массовым убийцей; Русские работали, потому что были голодны и боялись. «Объединяющая философия жизни» была химерой, а реальность была тоталитарным государством, которое использовало террор и пропаганду для поддержания этого единства. Но Эдди, как и другие в его эпоху, был склонен восхищаться Советским Союзом именно потому, что он был чрезвычайно критически настроен по отношению к экономике и политике своей собственной страны - Америки эпохи депрессии. В этом он был не одинок. В своей исторической книге 1981 года «Политические паломники: путешествия западных интеллектуалов в Советский Союз, Китай и Кубу» Пол Холландер писал о знаках внимания и гостеприимстве, с которым встречал коммунистический мир сочувствующих ему гостей с Запада: банкеты в Москве, устроенные для Джорджа Бернарда Шоу, сногсшибательные празднования устроенные для Мэри Маккарти и Сьюзен Сонтаг в Северном Вьетнаме. Но он пришел к выводу, что все эти фокусы не были ключом к объяснению того, почему некоторые западные интеллектуалы влюбились в коммунизм. Гораздо важнее было их разочарование и отчуждение от своих собственных культур: «интеллектуалы, критикующие свое собственное общество, оказались чрезвычайно восприимчивыми к доводам и тезисам, высказываемых лидерами и представителями обществ, которые они внимательно изучали в ходе своих путешествий». Холландер писал о левых интеллектуалах 20-го века, но и сегодня среди нас живет много подобных людей, заигрывающих с левыми диктаторами в Венесуэле или Боливии, которые не любят Америку. В нашем обществе, как и в большинстве других, также немало людей, которым платят за помощь врагам Америки или за распространение враждебной пропаганды. Так всегда было. Но надо отметить, что в 21-м веке мы также сталкиваемся с совершенно новым явлением - теперь правые интеллектуалы, глубоко критически настроенные по отношению к своим собственным обществам, начали всячески обхаживать правых диктаторов, которые не любят Америку. И мотивы этих интеллектуалов удивительно знакомы. Вокруг себя они видят вырождение, расовое смешение, демографические изменения, «политкорректность», однополые браки, религиозный упадок. Америка, в которой они фактически живут, больше не соответствует белой, англосаксонской, протестантской Америке, которую они помнят или думают, что помнят. И поэтому они начали искать за границей духовно объединенные, этнически чистые нации, которые, по их мнению, морально сильнее, чем их собственные. Такие как, например, Россия. Первопроходцем в этом поиске был Патрик Бьюкенен, крестный отец современного так называемого ультра-консерватизма, чьи чувства к иностранным авторитаристам изменились примерно в то же время, когда он начал писать книги с такими названиями, как «Смерть Запада» и «Самоубийство сверхдержавы». В своих колонках он с презирением пишет о современной Америке, стране, которую он однажды с отвращением охарактеризовал как «мультикультурную, мультиэтническую, мультирасовую, мультиязычную «универсальную нацию», аватаром которой является Барак Обама». Америка Бьюкенена, - это переживающая демографический спад и затопленная людьми со светло- и темно-коричневой кожей, страна, потерявшая свою добродетель и нравственность. Запад, пишет он, стал жертвой «сексуальной революции - легкого развода, разгула распущенности, порнографии, гомосексуализма, феминизма, абортов, однополых браков, эвтаназии, -- замещения христианских ценностей ценностями Голливуда» Этот длинный перечень ужасов не сильно отличается от того, что почти каждый вечер можно услышать на Fox News. Послушайте Такера Карлсона. «Американская мечта умирает», - заявил Карлсон недавно вечером в монологе, в котором также упоминается «мрачное средневековье, в котором мы живем». Карлсон также провел много времени в эфире, ностальгируя о том, что Соединенные Штаты, когда они была «более сплоченными, были, во многих отношениях, лучшей страной, чем сейчас». И неудивительно: иммигранты «разграбили» Америку благодаря «декадентствующим и самовлюбленным» политикам, которые отказываются «защищать нацию». «Вы можете найти ещё более худшие вещи на сайтах ультраправых - сторонников превосходства белой расы - возьмите хотя бы «Прощай Америка»: план левых превратить нашу страну в адскую дыру третьего мира» Энн Коултер или услышать даже более экстремистские высказывания в некоторых евангелистских церквях. Франклин Грэм заявил, например, что Америка «в большой беде и находится на грани полного морального и духовного краха». О каком ужасном месте говорят все эти люди! Кто хотел бы жить в такой стране? Или, другими словами: как не симпатизировать врагам такой страны? Оказывается, что многие так и поступают. Уж во всяком случае, Бьюкенен совершенно точно. Российские кибербоевики ежедневно решают задачу нарушения работы американских коммунальных и электрических сетей. Российские информационные солдаты пытаются деформировать американские политические дебаты. Российские наемные убийцы убивают людей на улицах западных стран. Российское ядерное оружие направлено на нас и наших союзников. И тем не менее, Бьюкенен восхищается российским президентом, потому что он, «в противоположность западным культурным элитам, отстаивает традиционные ценности». И снова, как уже не раз бывало с другими, он видит манящий мерцающий болотный огонёк этого неуловимого ощущения «единства» и цели, которых всегда не хватает в сложной, разнообразной и придирчивой Америке. Впечатленный тем, что российский президент использует православное театрализованное представление на публичных мероприятиях, Бьюкенен даже считает, что «Путин пытается восстановить православную церковь как моральный компас нации, которой она была за 1000 лет до того, как Россия попала в плен к атеистам и язычникам идеологии марксизма». И он не один такой. Веру в то, что Россия на нашей стороне в войне против секуляризма и сексуальной распущенности нравов, разделяют многие американские христианские лидеры, а также их коллеги из европейских крайне правых. Среди них, например, влиятельные лица и лидеры общественного мнения из Всемирного конгресса семей (World Congress of Families - WCF), американской евангельской организации анти-гомосексуальной направленности, которую Бьюкенен открыто превозносит до небес. Один из бывших лидеров WCF, Ларри Джейкобс, однажды провозгласил что «русские могут стать христианскими спасителями мира». У WCF даже есть российский филиал, которым руководит Алексей Комов, человек, в свою очередь связанный с Константином Малофеевым, российским олигархом, который выступал в роли организатора и хозяина встреч крайне правых по всей Европе. На последней встрече WCF в Вероне высшие иерархи РПЦ смешались с лидерами крайне правых из Италии, Австрии и их камрадами из самого сердца Америки. Поддержка России Карлсоном, напротив, принимает форму не открытого восхищения, а ворчливого сарказма. Подобно тому как однажды Джейн Фонда позировала, в провокационных целях, с северо-вьетнамской зенитной пушкой, так и Карлсон начал дразнить своих зрителей и критиков своими забавно диссидентскими взглядами на Россию. «Почему я не должен болеть за Россию?» - спросил он недавно. Пару дней спустя он попробовал использовать этот прием снова: «Я думаю, что если нам придется выбирать между Россией и Украиной, то мы, вероятно, должны встать на сторону России». По иронии судьбы, во времена администрации Рейгана отец Карлсона руководил радиостанцией «Голос Америки», которая пропагандировала американские ценности в СССР. Возможно, это не ирония, а объяснение. В своей книге Холландер описал престиж, которым когда-то пользовался албанский коммунизм в Швеции и Норвегии. Немногие скандинавы когда-либо были в этой стране, но это не имело значения: «Албания была поднята на щит просто потому, что она казалась дубинкой утыканной особенно острыми гвоздями, которой можно было наносить удары по своему обществу, своим традициям, своим собственным родителям». Теперь Карлсон использует Россию как дубину, с помощью которой можно расправиться со своим обществом и своими традициями. К счастью для всех таких критиков, им не нужно проводить много времени в стране, за которую они «болеют», потому что нет большей фантазии, чем идея о том, что Россия - страна христианских ценностей. На самом деле в России один из самых высоких показателей абортов в мире, почти вдвое выше, чем в Соединенных Штатах. У неё крайне низкий показатель посещаемости церкви, хотя цифры трудно измерить, не в последнюю очередь потому, что любая форма христианства за пределами контролируемой государством православной церкви может считаться культом . Опрос 2012 года показал, что религия играет важную роль в жизни только 15 процентов россиян. И только 5 процентов читали Библию. Если американские христиане мало чему могут аплодировать в России Владимира Путина, то и американские белые националисты тоже будут разочарованы. Карлсон вслух задался вопросом о расовой структуре Америки, спросив: «Действительно ли [расовое] разнообразие является источником нашей силы?» У него будет настоящая дилемма в России. Почти 20 процентов россиян не идентифицируют себя как русских, они говорят социологам что принадлежат к разным национальностям, от татар и азербайджанцев до украинцев и молдаван; более 6 процентов россиян являются мусульманами, а не 1,1 процента населения как в США. И это ещё может быть грубой недооценкой фактического числа российских мусульман, поскольку в некоторых частях страны мусульманам запрещено общаться с переписчиками. Помните все эти фальшивые истории о кварталах в шведских и британских городах, которые якобы являются запретными зонами, управляемыми по законам шариата? У России фактически есть провинция, Чечня, которая официально живет по законам шариата. Местный режим попустительствует многоженству, требует, чтобы женщины закрывали лицо в общественных местах, и пытает мужчин-геев. Это настоящая запретная зона, прямо внутри России. Что касается самого Путина, то нет никаких доказательств того, что этот бывший офицер КГБ действительно стал верующим, но есть множество свидетельств того, что недавние публичные проявления Путиным приверженности христианству столь же циничны, как хваленая любовь Сталина к рабочему классу. Помимо всего прочего, они полезны именно тем, что помогают обмануть наивных иностранцев. Но вам лучше послушать не меня, а молодого россиянина Егора Жукова, которого судили за публикацию видео с критикой режима. В своем необычном выступлении в зале суда он обратился к громогласной поддержке «институтов семьи», которую Путин часто продвигает в России, и противопоставил ее реальности: “Непроницаемый барьер разделяет наше общество на две части. Все деньги сосредоточены на вершине, и никто там не собирается их отпускать. Все, что осталось внизу - и это не преувеличение - это отчаяние. Зная, что им не на что надеяться, что как бы они ни старались, они не могут принести счастье ни себе, ни своим семьям, русские мужчины переносят свою агрессию на своих жен, или пьют до смерти, или вешаются. В России [второй] самый высокий уровень самоубийств среди мужчин в мире. В результате, треть всех российских семей - одинокие матери со своими детьми. Я хотел бы знать: так ли мы защищаем институт семьи? Для американских интеллектуалов реальность России не имеет значения, точно так же, как реальность сталинизма не имела значения, ни для Шервуда Эдди и ни для Джорджа Бернарда Шоу. Американские интеллектуалы, которые сегодня отвернулись от страны, в которой они живут, не заинтересованы в реальности. Они заинтересованы в фантазийной нации, отличной от их ненавистной страны. Америка с ее сложным социальным и политическим, а также этническим разнообразием, с ее Конституцией, которая гарантирует, что мы никогда и никогда не будем вынуждены чувствовать, что «вся жизнь сосредоточена на главной цели» - эта Америка больше не интересует их вообще. Большинство из них знают, что та фантастическая иностранная нация, которой они так восхищаются, стремится положить конец всему этому. Она стремится подорвать американскую демократию, обнулить американское влияние и ограничить американскую мощь. Но для тех, кто не любит американскую демократию, приходит в отчаяние от американского влияния и раздражен американской мощью - это, действительно, главное.

Anne Applebaum - обозреватель The Washington Post и профессор Лондонской школы экономики. Ее последняя книга называется «Red Famine: Stalin's War on Ukraine» (Красный голод: сталинская война на Украине) .