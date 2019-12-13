Эпоха энергетического доминирования США уже закончилась?

Вананд Меликсетян





Мировая нефтяная индустрия является крайне прибыльным сектором, на который большое влияние оказывают геополитические события. С окончанием периода после холодной войны возникает новый порядок . США когда-то были единственным игроком, способным значительно влиять на энергетические рынки по всему миру. Военные и глобальные альянсы страны оказались мощными инструментами контроля за событиями в таких регионах как весьма беспокойный Ближний Восток. Но влияние США в мире слабеет, а Россия и Китай усиливаются.

Москва превратилась в силу, с которой нужно считаться, в нескольких регионах благодаря сочетанию дипломатии и энергетической политики. Вдобавок к этому внешнеполитические просчеты Вашингтона создают безвластие, которым пользуются другие заинтересованные лица, например, такие просчеты как недавний неожиданный вывод войск из северной Сирии. Россия сейчас стала, пожалуй, самой важной политической силой на Ближнем Востоке. Однако планы у Москвы не региональные, а глобальные. Самый первый саммит Африка-Россия является свидетельством глобальных амбиций Кремля.



Москва также содействует развитию отношений с несколькими странами в Латинской Америке. Еще со времен доктрины Монро 1823 года США считают Центральную и Южную Америку своими "задворками". Однако такие страны как Венесуэла сопротивляются силе и влиянию Вашингтона. По этой причине, когда распространился слух о продаже крупнейшей энергетической компании Южной Америки российской "Роснефти", в Вашингтоне возникла паника в связи с еще одним потенциальным внешнеполитическим фиаско.

Стоимость венесуэльской государственной нефтяной компании составляет, по оценкам, 186 миллиардов долларов, компания является двигателем экономического роста страны. Регион Ориноко, где добывается большая часть нефти страны, содержит приблизительно 300 миллиардов извлекаемых баррелей нефти и является крупнейшим в мире. Несмотря на огромные запасы нефти, Венесуэла движется к полному экономическому и политическому краху. Политическая нестабильность в стране длится уже много лет. Национальная ассамблея, парламент страны, в которой доминирует оппозиция, была задвинута на задний план Николасом Мадуро и его режимом.

Несмотря на международные санкции и неэффективное управление компанией PDVSA, Каракас с трудом, но пережил бурю. Задолженность страны на данный момент на 738 процентов выше , чем стоимость ее экспорта. Будущее Венесуэлы находится в руках небольшого количества стран, владеющих большей частью ее долга на 156 миллиардов долларов. Россия и Китай владеют львиной долей, так как они стремятся приобрести больше влияния.



Большая часть добычи нефти PDVSA привязана к выплатам долга. В сочетании с разворачивающимся экономическим и социальным кризисом это привело к большой проблеме с притоком денежных средств , что является причиной замкнутого экономического цикла. Более того, разработка венесуэльского нефтеносного пояса Ориноко требует огромных инвестиций для поддержания добычи из-за его удаленного местоположения. Огромная "утечка мозгов" и неэффективное управление PDVSA уменьшили нефтедобычу в стране на 1,1 миллиона/баррелей в день с 2014 года.





В тысячах баррелей в день / Источник: OPEC_MOMR с декабря 2014 г. по декабрь 2017 г.



(Частичная) продажа PDVSA даст некоторые очевидные преимущества обеим сторонам. Огромное бремя задолженности Венесуэлы препятствует любому восстановлению экономики. Сокращение долга могло бы уменьшить финансовое давление, дав надежду на подъем экономики. По крайней мере, на это надеется политическое руководство. Также Каракас мог бы рассчитывать на российскую поддержку в регионе, где все еще доминируют США, и где военное столкновение является длительной угрозой. Москва, в свою очередь, могла бы укрепить свое влияние на глобальном нефтяном рынке и добавить к своему растущему списку активов крупнейшие нефтяные запасы в мире.

Однако, несмотря на слухи, остается неясным, будут ли проданы наиболее ценные активы Венесуэлы. Во-первых, долг Каракаса перед Пекином, составляющий примерно 60 миллиардов долларов, намного больше того, что он задолжал Москве. Было бы более логичным продать компанию китайцам, чтобы обеспечить списание задолженности, так как Китай располагает намного более серьезными финансовыми ресурсами. Во-вторых, политические риски намного выше, чем Россия могла бы переварить, если она окажется вовлеченной в затяжной политический кризис страны. Венесуэльский кризис далеко не окончен, и его результат крайне трудно предсказать. И, наконец, Венесуэла - это не Сирия. Москва будет проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать США, особенно потому, что приближается год выборов.



Но российские компании продолжат инвестировать, а Кремль сохранит свое присутствие в этой южноамериканской стране. Политические риски создают неопределенность и отпугивают бизнес. Но у контролируемых государством российских компаний есть и политические цели помимо финансовых. Предрасположенные к риску инвестиции в случае успеха потенциально принесут намного больше прибылей и политических результатов. Венесуэла вполне может оказаться разумной политической и финансовой инвестицией с точки зрения Москвы.



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