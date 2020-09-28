«Это 100% Casus belli»

Россия закрыла акваторию вдоль всего Крыма от кораблей НАТО

22.09.2020 Автор: nightbomber_y2

Россия закрыла акваторию Черного моря практически вдоль всего Крыма после того, как сюда вошли корабли НАТО для демонстрации поддержки Украине во время масштабных российских учений «Кавказ 2020».

Интересно, что участки акватории, перекрытые Россией для проведения учений, в некоторых местах совпадают с участками, где хотят провести свои маневры НАТО и Украина.

Так уже было во время недавних учений НАТО «Си Бриз» возле Одессы – тогда корабли Североатлантического альянса предпочли подчиниться требованию России и покинуть перекрытые Москвой участки акватории.

Однако, теоретически, такое противоречие может стать поводом для военного столкновения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бежавший из Крыма украинский экономист, ныне – член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

«Подобную «войну учений» мы уже видели во время «Си Бриз-2020», хотя похоже, что испанский (страна НАТО) координатор NAVAREA (перекрытий районов моря внахлест) никаких выводов не сделал (имеем до 10 районов, где учения со стрельбами в одних районах заявлены и Украиной, и РФ, а это 100% Casus belli). Но такого ужаса РФ (закрывшая все побережье оккупированного Крыма и своего Северного Кавказа запретными районами для мореплавания) – не видел еще никто и никогда», – возмущается украинский майданщик.

Вадим Москаленко

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