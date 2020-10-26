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дата публикации 26.10.20 07:46
скаут: Игорь Львович;
   
 

ВИДЕО: Проведенные ЦРУ похороны и захоронение в море тел советских подводников извлеченных из затонувшей подводной лодки К-119

В 1968 году советская подводная лодка K-119 затонула от неизвестных причин в северной части Тихого океана. В 1974 году, ЦРУ, чтобы  получить  ценные разведданные и военные технологии,  тайно пыталось поднять её. Операция по поднятию была выполнена лишь частично, так как была поднята  только треть подлодки. Над останками  [извлеченных  из  подлодки] советских подводников  была  проведена заупокойная служба, а затем  они были похоронены  в море. Это видео  похорон  было представлено российскому лидеру Борису Ельцину после развала Советского Союза.



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