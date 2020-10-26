Глобальная сеть
"A CIA-conducted funeral and burial at sea for the recovered bodies of Soviet submariners"
ВИДЕО: Проведенные ЦРУ похороны и захоронение в море тел советских подводников извлеченных из затонувшей подводной лодки К-119
В 1968 году советская подводная лодка K-119 затонула от неизвестных причин в северной части Тихого океана. В 1974 году, ЦРУ, чтобы получить ценные разведданные и военные технологии, тайно пыталось поднять её. Операция по поднятию была выполнена лишь частично, так как была поднята только треть подлодки. Над останками [извлеченных из подлодки] советских подводников была проведена заупокойная служба, а затем они были похоронены в море. Это видео похорон было представлено российскому лидеру Борису Ельцину после развала Советского Союза.
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