Видеоподборка из Нагорного Карабаха

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Азербайджанские ВС уничтожили бежавшего с поля боя врага. ВИДЕО

October 28, 2020

Армия Азербайджана уничтожила покинувших поле боя солдат врага, сообщает AZE.az.

“Уничтожены силы противника,  не выдержавшего точных огневых ударов наших подразделений и бежавшего с поля боя”.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.


Турецкие истребители F-16 бомбят армянский Степанакерт. Азербайджан накачивают техникой и беспилотниками перед решающим наступлением (2020)

На центральном фронте армяне отработали ПТУРами по азербайджанским военным в пикапах. Стали более очевидны причины артиллерийских ударов и авиаударов по Степанакерту. В результате авиаудара были повреждены родильный дом, школа, а также различные постройки в центре Степанакерта. Местное армянское население бежит из города, опасаясь обстрелов и наступления азербайджанской армии, поэтому о потерях среди мирного населения не сообщается. В свою очередь каждый артиллерийский налет на прифронтовые города Азербайджана исправно уносит жизни мирных жителей.

Турция поставила в Азербайджан партию маленьких беспилотников-камикадзе "Kargu", идут партии дронов и техники еще и из Израиля. Скоро всё это пойдет в дело.

Президент Турции Эрдоган заявил, что Россия "напала" на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе и за это будет ответка.

Степанакерт



Азербайджанская Барда

 

 Уничтожение азербайджанского пикапа из ПТРК.


Удары по армянским позициям.



Трофеи захваченные азербайджанской армией в районе Кубалты.


Работа армянских ОТРК


В занятых азербайджанских окопах.


К югу от Лачинского коридора.



Репортаж "Дождя" из Степанакерта.


И еще



Армяне



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