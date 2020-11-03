Видеоподборка из Нагорного Карабаха

October 28, 2020

Армия Азербайджана уничтожила покинувших поле боя солдат врага, сообщает AZE.az.

“Уничтожены силы противника, не выдержавшего точных огневых ударов наших подразделений и бежавшего с поля боя”.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.





На центральном фронте армяне отработали ПТУРами по азербайджанским военным в пикапах. Стали более очевидны причины артиллерийских ударов и авиаударов по Степанакерту. В результате авиаудара были повреждены родильный дом, школа, а также различные постройки в центре Степанакерта. Местное армянское население бежит из города, опасаясь обстрелов и наступления азербайджанской армии, поэтому о потерях среди мирного населения не сообщается. В свою очередь каждый артиллерийский налет на прифронтовые города Азербайджана исправно уносит жизни мирных жителей.

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Степанакерт





Азербайджанская Барда

Уничтожение азербайджанского пикапа из ПТРК.





Удары по армянским позициям.









Трофеи захваченные азербайджанской армией в районе Кубалты.





Работа армянских ОТРК





В занятых азербайджанских окопах.





К югу от Лачинского коридора.





Репортаж "Дождя" из Степанакерта.





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Армяне





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