Русскоязычные СМИ Израиля

Редакция 03.12.2020

Драма, которая произошла между Израилем, Россией и США около четырех лет назад, за кулисами Совета безопасности ООН, была раскрыта Ариэлем Кахана в «Исраэль ха-йом».

Подробности, приведенные журналистом, показывают редкую готовность России наложить вето в ООН ради Израиля, чтобы заблокировать решение против Израиля, которое проводил бывший президент США Барак Обама в Совете безопасности. Речь шла об обязывающей резолюции, по которой Израиль был бы принужден создать палестинское государство на основе границ 1948 года.

Примерно шесть месяцев назад, на предвыборном собрании в Маале-Адумим премьер-министр Нетаниягу раскрыл, что он действительно просил «своего друга, лидера одной из держав с правом вето в Совете Безопасности, с которым у меня очень хорошие отношения», чтобы тот дал указание выступить против этой резолюции. Этот лидер, по словам Нетаниягу, «остановил этот шаг».

На закрытой встрече, которая состоялась совсем недавно, Нетаниягу более подробную раскрыл информацию по этому поводу.

Путин сначала отказался

При последней администрации Обамы, после того, как Дональд Трамп был избран президентом, но еще не вошел в Белый дом, Соединенные Штаты инициировали резолюцию 2334 Совета Безопасности, в которой отмечалось, что Израиль нарушает международное право строительством поселений на оккупированных в 1967 году территориях. Израиль знал, что администрация согласовывает тяжелое для Иерусалима решение с палестинцами и с европейскими странами, и без американского вето его было невозможно остановить.

В этом бедственном положении Нетаниягу впервые обратился к Путину в телефонном разговоре 24 ноября 2016 года, через две недели после избрания Трампа. Он объяснил президенту России, что решение Обамы подорвет стабильность в регионе и нанесет ущерб Израилю, и попросил Путина объявить, что он намерен наложить вето на заседании Совета безопасности, что сорвало бы это решение. Но Путин просьбу отклонил. 23 декабря 2016 года Совет безопасности принял это уникальное решение (обычно в случае анти-израильских резолюций в СБ ООН США использовали право вето), и постпред США в ООН Саманта Пауэр, в конце концов, воздержалась.

Обама был настойчив и хотел идти дальше

Но Обама этим не удовлетворился. Хотя в Белом доме ему оставалось меньше месяца, он и его люди начали готовить еще одну резолюцию против Израиля в Совете безопасности, на этот раз еще более жесткую. Это решение должно было вынудить Израиль создать палестинское государство на основе границ 1948 года. Об этом тогда же предупредил постпред Израиля в ООН Дани Данон.

Нетаниягу в очередной раз попытал счастья с президентом России. В этом телефонном разговоре он объяснил Путину, что следующее решение, инициированное Обамой, нанесет серьезный ущерб Израилю и может подорвать региональную стабильность.

На этот раз президент России дал себя убедить и сообщил Нетаниягу, что, если решение будет вынесено на голосование, Россия применит право вето.

По словам Нетаниягу, Обаме стало известно о намерении России торпедировать американские действия против Израиля. Бывший президент США в конце своего срока понял, что, если Россия наложит вето в пользу Израиля в Совете безопасности, это нанесет фатальный ущерб авторитету США, как союзнику Израиля, и его собственному образу в еврейской общине, поэтому он решил отложить эту инициативу.

Ариэль Кахана отмечает, что администрация Обамы отрицала в свое время заявления Израиля, что в Совет безопасности будет представлена ​​ резолюция под номером 2334.

Резолюция эта подтверждает, что строительство Израилем поселений за «зеленой чертой» «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Совбез требует от Израиля прекратить такую деятельность и выполнять свои обязательства оккупирующей державы в соответствии с IV Женевской конвенцией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая по телевидению на следующий день после принятия резолюции, подверг критике ООН и администрацию США, назвал резолюцию «позорной», сказав, что «нет большего абсурда, чем назвать Стену плача и еврейский квартал Иерусалима оккупированной территорией». Он также сказал: «В 1975 году ООН приняла резолюцию, приравнявшую сионизм к нацизму. Мы добились отмены этой резолюции. Новая резолюция тоже будет отменена, и не благодаря уступкам, а благодаря нашей стойкости». Он также заявил, что Израиль прекращает финансирование пяти институтов ООН.

«Детали», по материалам информагентств, И.Н.

Фото: GPO, Коби Гидеон

Александр Лукашенко

Фото: instagram/aleksandr_lukashenko_by

Атмосфера в сердце белорусского режима мрачная.

Режим Александра Лукашенко начинает «протекать». Вероятно, таким образом кто-то внутри пирамиды власти хочет повлиять на расстановку сил в среде белорусского диктатора. Об этом пишет unian.net ссылаясь на Gazeta Wyborcza, где рассказали, что в понедельник поздно вечером блогер Nexta опубликовал фрагмент телефонного разговора между людьми, чьи голоса были похожи на пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и его советника Николая Латышонка. Разговор длился примерно 9 минут. Из него можно было узнать, что глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко уже месяц не приходит на работу.

Сначала у него болело горло, а сейчас он болеет COVID-19. Его даже подключили к системе искусственной вентиляции легких. Будучи уже больным, он участвовал в совещании с участием Лукашенко. При этом Сергиенко даже не надел маску, потому что боялся разозлить диктатора.

Сама госпожа пресс-секретарь, которая во время упомянутого совещания сидела рядом с Сергиенко, считает, что именно от него подхватила коронавирус. Также из разговора следует, что ситуация в Белорусии только ухудшается.

В администрации люди месяцами болеют или не болеют, а отдыхают. По словам Эйсмтонт, по крайней мере часть чиновников используют болезнь или любое другое оправдание, чтобы не выполнять свои обязанности.

«Я не хочу ехать на очередное совещание. То есть хочу, но знаю, что не могу. Знаю, что шеф на это скажет», — жаловалась Эйсмонт. «Скажет, что вы — источник утечки», — посмеялся Латышонок. «А мне уж точно не до смеха», — ответила ему пресс-секретарь Лукашенко.

Это не первый случай, когда в Беларуси публикуют телефонные разговоры людей из окружения Лукашенко. 19 ноября на блоге Nexta появились другие записи разговора между главой федерации хоккея Дмитрием Басковым и бывшим чемпионом мира по кикбоксингу Дмитрием Шакутой. Они обсуждали смерть 31-летнего оппозиционера Романа Бондеренко. Его похитили тайные агенты, среди которых были опознаны Басков и Шакута. Бондаренко избили в отделении милиции, после чего он умер.

Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, вопросом остается, кто делает записи разговоров людей из окружения Лукашенко. Белорусский автократ набросился с критикой на Польшу. Однако, как пишет издание, вряд ли к этому причастны польские или в целом западные спецслужбы. Политика, которой Запад придерживается в вопросе режима Лукашенко, определенно реакционная. Она заключается в реагировании на поведение Минска. И даже в таком случае все происходит очень медленно. Ничего не указывает на решительную готовность к действиям, которые бы обострили конфликт.

Вполне теоретически, записи могла бы сделать Россия. Она активно поддерживает Лукашенко, но ставит требование — проведение конституционной реформы. Лукашенко не спешит ее выполнять, а потому недовольство и нетерпение Кремля растет. Но для России удар по пресс-секретарю белорусского автократа — это слишком мелкое дело.

Стоит вспомнить, что по крайней мере два бывших начальника белорусского КГБ и один экс-глава МИД занимают сейчас выгодные должности в России. Лишь самого этого факта хватит, чтобы представить, как хорошо в Москве знают о темных делах белорусских элит. Если бы Кремль захотел опубликовать компромат на них, то мог бы выбить землю из под их ног. Но никаких потрясений не было.

Поэтому наиболее вероятная версия утечки записей — это внутренний конфликт в Минске. Белорусские спецслужбы, вероятно, пытаются изменить окружение Лукашенко. Кроме КГБ и МИД есть еще несколько других служб, которые могут проводить такие операции. Какое из них создало записи? Кто решил их опубликовать? Этого никто не знает. Однако, из слов Эйсмонт следует, удар достиг своей цели.

«Из-за всего этого Лукашенко уже три дня мне не звонил. Боится», — сказала пресс-секретарь

Если за операцией стоят спецслужбы Беларуси, то их готовность использовать записи означают важное изменение в Минске. Несмотря на то, что после появления первых записей прошло довольно много времени, режим никого не схватил. Более того, он даже не обнародовал собственную версию объяснений или хоть какие-то подозрения. Это указывает на то, что Лукашенко, который, казалось бы, еще недавно руководил полетом каждой мухи в Беларуси, теперь теряет контроль над своими службами. Если стороны внутреннего конфликта в Минске еще активнее начнут использовать истоки в своих битвах, то лишь вопрос времени, когда во властной пирамиде появятся трещины.

время публикации: 2 декабря 2020 г.,

Лилия Шевцова

"Внутри России все ясно: пандемия позволила Кремлю укрепить самозащиту и продлить себя в бесконечность. Но внешний мир, который помогал выживать самодержавию, может преподнести Кремлю сюрпризы. Создатели кремлевского "нарратива" пытаются успокоить власть, выдавая ситуативное за долговременное. Так, кризис глобализации, эрозия универсалистских принципов, деморализация ЕС, отказ США от гегемонизма, стремление обществ "закрыть двери" - все это преподносится, как новый мировой пейзаж. Вполне благоприятный для Кремля. На самом деле все сложнее", - пишет политолог Лилия Шевцова на своей странице в Facebook.

"Действительно, пандемия парализовала мир, заставив всех прятаться в свои раковины. Возник ужас распада правовых норм и глобального хаоса. Но летом в мировой атмосфере начался перелом. Пандемия ускорила не отказ от стандартов и взаимосвязей, а их переосмысление. Происходит совсем не то, что обещают кремлевские "говорящие головы".

Во-первых, ни в одной ведущей западной стране национал-полулисты не взяли власть. Германия, Франция и Великобритания остановили у себя эту волну. Поражение Трампа - ощутимый удар по национал-популизму.

Во-вторых, Европейский союз начал выходить из летаргии. Европа приняла невиданный по объему "пакет спасения" в размере 2 364,3 миллиарда Евро(!) для борьбы с пандемией и восстановления экономики. ЕС подготовил амбициозный план вакцинации до конца года: каждый европеец будет привит. Борьба с Ковидом начала скреплять европейскую ткань. Сегодня 63% европейцев (среди них 91% португальцев, 80% испанцев, 77% итальянцев, 55% немцев и 52% французов) говорят, что пандемия усилила "потребность в европейском сотрудничестве".

В-третьих, с приходом к власти в США Байдена возродилось стремление Запада вернуться к нормативным принципам. Запад не готов к экспансии. Но Запад будет укреплять свою жизнеспособность. Именно поэтому внутри ЕС идет дискуссия о необходимости отказать в субсидиях Венгрии и Польше, которые нарушают нормы правового государства.

В-четвертых, Европа усвоила урок Трампа: нельзя полагаться только на Америку. Нужно самим укреплять свою безопасность. Европейские страны наперегонки увеличивают свои военные расходы. Это не распад трансатлантического союза - это перераспределение ответственности. В-пятых, одна из причин ослабления Запада - уход СССР, который заставлял Запад защищать свои ценности и сплачиваться. Своим распадом СССР лишил либеральную демократию адреналина. Сегодня соперничество с Китаем становится для Запада новым стимулом оживления. Но вряд ли от их взаимного стимулирования что-то перепадет России.

Формируется новая реальность. В этой реальности нет места для моделей поведения, к которым привыкла Россия. Баланс сил, сферы влияния, многополярность и биполярность - все теряет смысл. Как продолжать игру в баланс сил при асимметрии ресурсов между Россией и либеральным сообществом? Как сохранить роль "полюса", если в твоей сфере влияния топчется несколько соперников? Где в новой биполярности "США - Китай" место для России?

Завершается самый благоприятный для России период мировой политики. Владимиру Путину повезло с этим временем. Несмотря на наши причитания об унижении и неуважении, Россию пытались понять и обнять. На Россию надеялись. Россию пустили внутрь Запада, где России удается подрывать западные устои. "Быть против Запада и быть внутри Запада" - разве не остроумно?!

Мы сами упорно избавляли либеральные демократии от наивности, добившись впечатляющего результата: сегодня только 12% шведов, 26% британцев, 33% французов и 35% немцев смотрят на Россию позитивно. Но проблема не в западной подозрительности к России. Проблема в их потере интереса к России и как к партнёру, и как сопернику.

Да, западные ценности перестали восприниматься как "универсалистский стандарт". Но что его заменило? Как недавно горевал прокремлевский эксперт: "Нет у нас позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи".Под угрозой две опоры российской системы, которые неожиданно создали две великие страны - США и Германия. Так, отношения с Америкой поддерживают державный хребет самодержавия. На что оно будет опираться, когда Америка забудет о нас?

Германия, заключив еще с СССР сделку "газ в обмен на трубы", поддерживает на плаву нашу "бензиновую экономику". Что произойдет, если немцы потеряют к нам интерес? Германия уже шокировала Кремль, став архитектором санкционного режима против России. Только 5% немцев рассматривают Россию в качестве "самого важного партнера" и 58% немцев поддерживают санкции в отношении России. Германия с 2014 г. увеличила свои военные расходы на 40%. Не нужно гадать, что было тому причиной.

"Пикейные жилеты", пытаясь найти для России роль в пост-ковидном мире, предлагают России стать "поставщиком мира" либо "экологическим лидером". Осталось только уговорить мир воспринимать нас в таком качестве. Впрочем, у России сохраняется возможность для самоутверждения - вмешательство во внутренние дела других стран. Хотя бы с целью дестабилизации. В таком случае Россия возвратит себе роль фактора сплочения западных демократий. Со всеми вытекающими для нас последствиями.

Внешняя политика перестает быть для России ресурсом державности. Но тогда чем заняться президенту Путину? С какими победами ему себя ассоциировать?Внутри страны Кремлю удалось извлечь из пандемии пользу, сделав ее поводом для бетонирования своих позиций. В отношениях с внешним миром все намного печальнее. Можно себя тешить надеждой, что с миром все плохо и скоро они провалятся в ад. На деле мир ищет новые источники жизнеспособности. России как партнера в этих планах нет. Даже на роль соперника Россия не тянет. Россия остается на мировой обочине. Придется привыкать к новой роли".

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