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опубликовано редакцией на Переводике 04.12.20 00:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Австралия возмущена твитом китайского чиновника, ну и Россией заодно

Daniel McCulloch  November 29, 2020 

blob:https://www.perthnow.com.au/0883a56f-7cb1-4185-946c-fd2e4b387052

Премьер-министр [Австралии] Скотт Моррисон раскритиковал "поистине отвратительный, глубоко оскорбительный" пост в социальных сетях высокопоставленного китайского чиновника, в  котором  тот  обрушился  на  австралийских  военных.

Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, опубликовал графическое  сфабрикованное изображение австралийского солдата, перерезающего горло ребенку.

«Шокирован убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами», - написал он в Twitter в понедельник. «Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь за  них  к ответственности».

Подпись  под  изображением:  “Не бойся, мы  пришли  чтобы  принести  тебе  мир!”

Г-н Моррисон сказал, что сфальсифицированное изображение является крайне возмутительным, и китайскому правительству должно быть стыдно.

«Это унижает  их в глазах мира», - сказал он журналистам в Канберре.

«Австралия требует извинений от министерства иностранных дел, и  от правительства Китая за этот возмутительный пост. Мы также добиваемся его удаления и также связались с Twitter, чтобы немедленно удалить  пост».

Twitter удалил сообщение в понедельник днем.

Китай  ещё  более   интенсифицировал   своё  осуждение предполагаемых военных преступлений австралийских солдат в Афганистане после того, как Россия сделала аналогичные комментарии.

Россия утверждала, что обвинения в военных преступлениях в Афганистане  подорвали  международный авторитет Австралии.

Пресс-секретарь МИД Москвы также заявила, что австралийские солдаты, обвиняемые в убийствах мирных жителей и пытках заключенных, не будут привлечены к ответственности.

Мария Захарова заявила, что обвинения ставят под сомнение приверженность Австралии защите миропорядка, основанного на законе.

В отчете, опубликованном ранее в этом месяце главнокомандующим Силами обороны Австралии Ангусом Кэмпбеллом, говорится, что спецназ совершил по меньшей мере 39 незаконных убийств во время войны в Афганистане и жестоко обращался с двумя заключенными.

Старший министр кабинета министров Саймон Бирмингем выступил с плохо завуалированным упреком в адрес России.

«Мы можем гордиться работой наших военнослужащих -  мужчин и женщин», - сказал он ABC.

«В отличие от других стран, которые может бы скрыли  эти вещи, мы провели тщательное расследование и  применяем  к  им  правовые нормы».

Питер Дженнингс из Австралийского института стратегической политики обвинил Россию в откровенном лицемерии.

«Это Россия несет ответственность за сбитие (самолета Malaysian Airlines) MH17 над Украиной, вторжение в Крым, убийственную поддержку Асада в Сирии», - сказал он радио ABC.

«Эти комментарии российского министерства иностранных дел говорят  о том, до  какой  степени  лицемерия готовы дойти русские в своей постоянной атаке на западные демократии».

Тем временем на генерала Кэмпбелла и премьер-министра Скотта Моррисона усиливается давление в связи с планами лишить более 3000 солдат, служивших в Афганистане, их наград и почетных  званий.

Десятки тысяч людей подписали петицию с требованием отзыва наград  званий  и  благодарностей  только у ветеранов, осужденных за военные преступления.

Независимый депутат Эндрю Уилки призывает федеральное правительство снять все обвинения с бывшего военного юриста, сообщившего о предполагаемых военных преступлениях в Афганистане.

Он сказал, что Дэвида Макбрайда следует хвалить, но вместо этого ему грозит возможность провести остаток своей жизни за решеткой.

Генеральный прокурор Кристиан Портер заявил парламенту, что вмешательство правительства в это дело будет неуместным.

Г-н Портер сказал, что законы, дающие ему право закрыть такое дело, никогда не применялись.

«Такое вмешательство было бы совершенно необычным и,  по самой своей природе,  обязательно  представляло бы политическое вмешательство в процесс, который обычно был независимым», - сказал он.

Директор государственной прокуратуры Содружества отказался от комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

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