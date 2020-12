архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 04.12.20 00:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"China official tweets faked graphic image of Australian soldier in wake of Brereton war crimes inquiry " Австралия - 29 ноября 2020 г. Австралия возмущена твитом китайского чиновника, ну и Россией заодно Daniel McCulloch November 29, 2020 blob:https://www.perthnow.com.au/0883a56f-7cb1-4185-946c-fd2e4b387052 Премьер-министр [Австралии] Скотт Моррисон раскритиковал "поистине отвратительный, глубоко оскорбительный" пост в социальных сетях высокопоставленного китайского чиновника, в котором тот обрушился на австралийских военных. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, опубликовал графическое сфабрикованное изображение австралийского солдата, перерезающего горло ребенку. «Шокирован убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами», - написал он в Twitter в понедельник. «Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь за них к ответственности». Подпись под изображением: “Не бойся, мы пришли чтобы принести тебе мир!” Г-н Моррисон сказал, что сфальсифицированное изображение является крайне возмутительным, и китайскому правительству должно быть стыдно. «Это унижает их в глазах мира», - сказал он журналистам в Канберре. «Австралия требует извинений от министерства иностранных дел, и от правительства Китая за этот возмутительный пост. Мы также добиваемся его удаления и также связались с Twitter, чтобы немедленно удалить пост». Twitter удалил сообщение в понедельник днем. Китай ещё более интенсифицировал своё осуждение предполагаемых военных преступлений австралийских солдат в Афганистане после того, как Россия сделала аналогичные комментарии. Россия утверждала, что обвинения в военных преступлениях в Афганистане подорвали международный авторитет Австралии. Пресс-секретарь МИД Москвы также заявила, что австралийские солдаты, обвиняемые в убийствах мирных жителей и пытках заключенных, не будут привлечены к ответственности. Мария Захарова заявила, что обвинения ставят под сомнение приверженность Австралии защите миропорядка, основанного на законе. В отчете, опубликованном ранее в этом месяце главнокомандующим Силами обороны Австралии Ангусом Кэмпбеллом, говорится, что спецназ совершил по меньшей мере 39 незаконных убийств во время войны в Афганистане и жестоко обращался с двумя заключенными. Старший министр кабинета министров Саймон Бирмингем выступил с плохо завуалированным упреком в адрес России. «Мы можем гордиться работой наших военнослужащих - мужчин и женщин», - сказал он ABC. «В отличие от других стран, которые может бы скрыли эти вещи, мы провели тщательное расследование и применяем к им правовые нормы». Питер Дженнингс из Австралийского института стратегической политики обвинил Россию в откровенном лицемерии. «Это Россия несет ответственность за сбитие (самолета Malaysian Airlines) MH17 над Украиной, вторжение в Крым, убийственную поддержку Асада в Сирии», - сказал он радио ABC. «Эти комментарии российского министерства иностранных дел говорят о том, до какой степени лицемерия готовы дойти русские в своей постоянной атаке на западные демократии». Тем временем на генерала Кэмпбелла и премьер-министра Скотта Моррисона усиливается давление в связи с планами лишить более 3000 солдат, служивших в Афганистане, их наград и почетных званий. Десятки тысяч людей подписали петицию с требованием отзыва наград званий и благодарностей только у ветеранов, осужденных за военные преступления. Независимый депутат Эндрю Уилки призывает федеральное правительство снять все обвинения с бывшего военного юриста, сообщившего о предполагаемых военных преступлениях в Афганистане. Он сказал, что Дэвида Макбрайда следует хвалить, но вместо этого ему грозит возможность провести остаток своей жизни за решеткой. Генеральный прокурор Кристиан Портер заявил парламенту, что вмешательство правительства в это дело будет неуместным. Г-н Портер сказал, что законы, дающие ему право закрыть такое дело, никогда не применялись. «Такое вмешательство было бы совершенно необычным и, по самой своей природе, обязательно представляло бы политическое вмешательство в процесс, который обычно был независимым», - сказал он. Директор государственной прокуратуры Содружества отказался от комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда. статью прочитали: 54 человек Комментарии