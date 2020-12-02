Рубрика "Бред сивой кобылы"





ГЕНИАЛЬНО г-н Навальный! или

01.12.2020

В этом интервью, видимо, одном из самых популярных из тех, что я дал, меня снова спрашивают: зачем ты с журналистами ругаешься?

И вот вам очередной прекрасный пример. Я не ругаюсь даже. Я просто презираю этих людей, не считаю их журналистами и не собираюсь скрывать такого к ним отношения.

Давайте начнем с просмотра этого видео, сегодня оно вышло на моём канале. Оно очень смешное, записала его начальница отдела расследований ФБК Мария Певчих.

Телекомпания НТВ, очевидно, по указанию Кремля, финализировала историю, которую власти собираются говорить про моё отравление. Раньше было совсем кто в лес, кто по дрова. Лавров одно. Песков другое. Нарышкин третье, а омские врачи четвертое. И вот они три месяца думали и излагают лучшее, на что способны.

В эксперты привлечены Габсбурги, специалист по шоу-бизнесу и профайлер. Я не знал даже, что таке люди — профайлеры — существуют. Гениальное совершенно изобретение. В общем, посмотрите, вам понравится:





Но это ещё не всё. Вы мне скажете: да ладно, это же НТВ. Их вообще никто журналистами не считает.

И тут начинается про тех, кого все-таки считают журналистами. В фильме НТВ много смешного вранья, ещё больше намёков и одна совершенно грандиозная ложь. Подается она так бодро, что зрителю сложно не поверить. Ведь обычному человеку и в голову не придёт, что можно так нагло врать о факте, который легко проверить.

— Юлия Навальная говорит неправду, утверждая, что ее отец умер. На самом деле он жив, живёт в Лондоне и является генералом то ли КГБ, то ли ГРУ. А сейчас он управляет некими фондами.

Вау. Ничего себе. Этой семье действительно есть что скрывать!

Автор этого шокирующего расследования — Олег Кашин. Очень многие считают его журналистом (Кашин сам делает какой-то ежегодный рейтинг журналистов). Многие дружат с ним на фейсбуке. Некоторые даже жмут ему руку, а есть даже такие (немного, но есть), кто готовы сидеть с ним за одним столом. «Журналист» Кашин обожает рассказывать обо мне, подтверждая свой авторитет тем, что когда-то «общался с Навальными».

Кашин разоблачает нас с Юлей, понимая, что его слова подхватит и разнесет кремлёвская инфраструктура пропаганды. Что и происходит.

Вот послушайте, кусочек его эфира:

«Юля из непростой гб-шной семьи. Ещё раз подчеркну — родной папа Юлии Навальной жив. Отчим умер, папа жив. У отчима день рождения 15 июля, у папы 17 июля. Навальный не приезжал ко мне на день рождения, потому что ездил к Юлиному папе — Борису Борисовичу Абросимову. Из того, что мы точно знаем: тётя Юли — Абросимова — соавтор конституции России. Сам Борис Борисович Абросимов был секретарем посольства».

Ну как можно не поверить в рассказ журналиста с такими деталями и подробностями, которые он, очевидно, знает из первых рук.

И, не скрою, я был до глубины души поражен, когда это слушал. А Юля так вообще рот раскрыла от удивления. Потому что правда здесь только то, что Кашин постоянно приглашал меня на свои дни рождения, а я ходить на них не хотел и придумывал поводы, чтобы отказаться.

Сидит в Лондоне «журналист» и просто выдумывает всю историю от начала до конца в мельчайших деталях, а потом с ехидной такой ухмылкой («сейчас вы все узнаете правду») выдает её в эфир.

Я чувствую себя очень глупо, выкладывая этот документ, потому что это уже даже не «докажи, что ты не верблюд», а хуже, но тем не менее. Вот свидетельство о смерти отца Юлии Навальной Бориса Александровича Абросимова. Он был тихим научным сотрудником, пока не умер в 1996 году в возрасте 44 лет. В Лондоне никогда не был и быть не мог — как попасть в Лондон обычному советскому человеку?

И как видите, Борис Александрович он, а не Борис Борисович. У него не было ни братьев, ни сестер. Соответственно, у Юли нет ни теть, ни дядь. Некая Елена Борисовна Абросимова действительно входила в рабочую группу по подготовке конституции, но к Юле никакого отношения не имеет. Аферист Кашин придумал для её отца отчество «Борисович», а потом стал гуглить всех Борисовичей Абросимовых и прибавлять их в Юлину «непростую гб-шную семью».

Странно, что Кашин не сообразил дополнить свою сенсацию ещё одной «Юлиной тётей» — из «Единой России».

Отчим Юли тоже умер. Он тоже никогда не был и не мог быть в Лондоне. У него тоже нет ни братьев, ни сестер. В советские времена он был простым работником Госплана, где и познакомился с Юлиной матерью. Обычные люди с квартирой в многоквартирном доме в Олимпийской деревне, где Юля и жила до тех пор, пока не вышла за меня замуж.

Проверить всё это не просто, а очень просто. Прямо по доступным каждому базам данных за 15 минут. Но вы не поверите (и это самая грустная часть истории), сколько журналистов (некоторые даже утверждают, что специализируются на расследованиях) написали с вопросом «Слушай, а вот Кашин говорит, что всё-таки твой тесть жив и какой-то гб-шник. Не может же он так врать. Что ты скажешь по этому поводу?»

Да то и скажу: может врать и врёт, а журналистика в России находится в таком кризисе, что всем лень даже уже не базы смотреть, а гуглить просто.

Вот. Закончить я хочу моралью (извините). Хорошие журналисты и СМИ в России есть, и они тем более ценны на фоне всяких кашиных. Нам всем важно их поддержать. А плохих журналистов и просто жуликов, называющими себя журналистами, гораздо больше, и не надо стесняться презирать их и говорить вслух всё, что мы о них думаем. Ругаться с лжецами очень важно — тем самым мы и препятствуем распространению лжи, и помогаем тем, кто говорит правду.

Алексей Навальный

Источник: ehorussia.com

От скаута: Попытался оставить там свой комментарий (но он не прошел, комментарии как я понял, закрыты))):

ГЕНИАЛЬНО г-н Навальный! )))

Абсолютно неопровержимая логика)))

" Лавров одно. Песков другое. Нарышкин третье, а омские врачи четвертое. И вот они три месяца думали и излагают лучшее, на что способны." То есть говорили Лавров, Песков, Нарышкин и омские врачи, а разоблачаете Вы "измышлизмы" НТВ и Вашего однокорытника-либерала Кашина))) И виноват в этом Путин!!! )))) Мудро, ничего не скажешь)))

Я в восхищении))) Снимаю шляпу

И ещё один клоун.

1 ДЕКАБРЯ 2020

Фото: "Рейтер" , Гаранич Глеб

У российских военнослужащих, дислоцированных в Приднестровье в качестве миротворцев, нет шансов в случае начала военных действий Молдовы против непризнанной республики. Такое мнение в эфире национальной службы новостей (НСН) высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, оценивая боеспособность группировки российских миротворцев.

"Если начнутся военные действия, то Молдова начнет их при взаимодействии с Украиной, при поддержке Румынии и, вероятно, Турции. В этой ситуации у российских миротворцев нет никаких шансов. Несмотря на то, что российские военные объекты есть в нескольких точках Приднестровья, сам регион - это узенькая полоска земли. Ее ширина мало где превышает 20 километров. Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха, поэтому долгое сопротивление невозможно", - заявил Стрелков.

Стрелков оценил сроки возможного сопротивления российскими военнослужащими, описав три возможных вариант развития событий.

"Они долго не продержатся даже против одной Молдовы, речь может идти о нескольких неделях. Если подключится Румыния, то речь пойдет о днях. Если же будет задействована украинская армия, то миротворцы не продержатся больше двух-трех суток. Россия могла бы оказать помощь, если бы реализовала проект "Новороссия". Ведь через Донбасс можно было бы перебросить любое количество людей, однако в текущих обстоятельствах это невозможно", - сказал эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала заявление Майи Санду как попытку подорвать усилия по мирному урегулированию приднестровской проблемы.

Ранее победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду призвала вывести российских "миротворцев" с территории непризнанной Приднестровской республики и заменить их миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе специальной пресс-конференции Санду подчеркнула, что Кишинев никогда не давал Москве согласия на ввод в регион оперативной группы войск, которая находится там с 1992 года.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — сказала Санду.

Один из комментариев

Michael Astafiev

Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих

Один грузинский деятель уже однажды "наехал" на российских миротворцев в Цхинвали. Чем кончилось - всем известно

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