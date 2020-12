архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.12.20 22:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian nationals on Guam, seeking asylum, hold rally in hopes of getting to US mainland" США - 13 ноября 2020 г. Ищущие убежища граждане России митингуют на Гуаме в надежде попасть на материковую часть США Jojo Santo Tomas Pacific Daily News Небольшая группа граждан России собралась в субботу утром в Хагатне, чтобы провести мирный митинг в надежде заставить правительство США действовать быстрее в отношении их просьб о предоставлении убежища. Екатерина Усова говорила от лица горстки россиян, собравшихся у Пасео Луп. «Мы приехали сюда, на Гуам, и ждали наших интервью по три года и даже больше. Но даже и тем, кто прошел собеседование, до сих пор не принято решение», - сказала она. «У меня самой такая ситуация. У меня было собеседование в прошлом году. К сожалению, мы заперты здесь, на Гуаме, потому что (Таможенная и пограничная служба США) не позволяет нам выехать на материк». Усова сообщила, что на Гуаме находится около 200 россиян ищущих убежища. Они родом со всей России. Они прибыли сюда по отдельности, парами или семьями. Никто из них не знал друг друга в России. Россияне- просители убежища собрались в знак протеста против дискриминации со стороны Управления внутренней безопасности Гуама / Управления гражданской обороны, Полевого офиса Гуамской службы гражданства и иммиграции США и Таможенной и пограничной службы США на улице Пасео в Хагатне 14 ноября 2020 года. Граждане России, некоторые из которых годами ждали, чтобы назначить собеседования или получить ответ от офиса USCIS, надеются распространить информацию и заручиться поддержкой, устраивая акции протеста каждую субботу в Хагатне. Frank San Nicolas/PDN В то время как все они получили здесь разрешение на работу на законных основаниях, многие из них выполняют самые примитивные работы или работают на самых низших позициях, только чтобы заработать на еду. Среди небольшой русской общины есть врачи, юристы, преподаватели, технологи и другие представители многих профессий и специальностей. «Это очень сложно. Мы не можем планировать свою жизнь, образование для наших детей или даже свою карьеру. Все мы здесь, у нас была хорошая работа в России. Но, поскольку остров маленький, мы не можем найти хорошие позиции», - сказала она. . Екатерина Усова вместе с другими россиянами пытающимися получить убежище в США протестует против дискриминации со стороны Управления внутренней безопасности Гуама / Управления гражданской обороны, Полевого офиса Гуамской службы гражданства и иммиграции США и Таможенной и пограничной службы США на улице Пасео в Хагатне 14 ноября 2020 года. Граждане России, некоторые из которых годами ждали, чтобы назначить собеседование или получить ответ от офиса USCIS, надеются распространить информацию и заручиться поддержкой, устраивая акции протеста каждую субботу в Хагатне. Frank San Nicolas/PDN Усова сказала, что все они уехали из России в поисках лучшей жизни. По ее словам, они опасаются делиться своими личными историями, потому что эту информацию лучше всего хранить между человеком и федеральными агентствами, к которым они обращаются за поддержкой. Некоторые, по ее словам, уехали, потому что их жизни в России угрожала опасность, и, находясь здесь, они предпочли бы остаться вне поля зрения общественности. 'Единственный путь' «Мы протестуем, потому что не видим другого пути. Это единственный способ привлечь внимание к нашей проблеме», - сказала она. «Мы обратились за помощью к конгрессмену, местному правительству, сенаторам ... Никто нам не помог. Так что же мы можем сделать? Мы рассматривали возможность голодовки». Усова, которая приехала на Гуам два года назад со своей семьей, сказала, что их целью всегда было - жить на материковой части США. «Мы думаем, что Соединенные Штаты - единственная страна, которая может нас защитить, а Гуам - это часть Соединенных Штатов. И в то время, когда мы приехали, русские могли приезжать на Гуам без визы, тогда это был единственный способ добраться до Соединенные Штаты, поэтому мы так сделали», - сказала она. Россияне-просители убежища собрались в знак протеста против дискриминации со стороны Управления внутренней безопасности Гуама / Управления гражданской обороны, Полевого офиса Гуамской службы гражданства и иммиграции США и Таможенной и пограничной службы США на улице Пасео в Хагатне 14 ноября 2020 года. Frank San Nicolas/PDN Она сказала, что ее звонки в федеральные агентства, которые могли бы помочь ее семье, ни к чему не привели. Она сказала, что ей и другим гражданам, которые уже были опрошены, нужно решение, чтобы они могли двигаться дальше. «Дайте добро или откажите, и давайте сделаем следующий шаг», - сказала она. «(В случае отказа) мы обращаемся в суд. (В случае одобрения) нам нужно ждать около трех или нескольких лет, чтобы получить грин-карту или что-то в этом роде. И с этим одобрением мы можем отправиться на материк. Мы просто хотим жить своей жизнью ". статью прочитали: 1 человек Комментарии