Нефер-Тити и Instagram

Фотограф арестован после съемок модели на фоне пирамид

By Yaron Steinbuch and Tamar Lapin December 2, 2020 |

Tut Tut!

Египетская звезда Instagram и ее фотограф имеют большие проблемы из-за пикантных фотографий на фоне пирамид.

Сальма аль-Шими, у которой тысячи подписчиков в Instagram , и её фотограф Хусам Мохаммад были арестованы в понедельник после фотосессии в некрополе Саккара, в 20 милях к югу от Каира, сообщает Agence France-Presse .

На прошлой неделе грудастая модель опубликовала свои фотографии в облегающей, стилизованной под древнеегипетскую, одежде с аксессуарами, похожими на знаки власти фараонов, возле Ступенчатой ​​пирамиды Джосера, возрастом 4700 лет.

Судебный источник сообщил изданию, что пара, которая во вторник была освобождена под залог по 32 доллара за каждого, находится под следствием за «фотографирование без разрешения на археологических раскопках в Саккаре».





Сальма аль-Шими. ТИК Так

Дело было передано в прокуратуру генеральным секретарем Верховного совета Египта по древностям, который посчитал изображения «неуместными».

«Все виновные в нанесении ущерба археологическим памятникам и египетской цивилизации будут наказаны», - сказал Мостафа Вазири в заявлении, опубликованном в Facebook .

Государственное новостное агентство Akhbar el-Youm сообщило, что Шими предстала перед прокурором и утверждала, что ее целью было продвижение туризма, а не оскорбление Египта, сообщает Middle East Eye.

Сообщается, что она сказала, что не знала, что фотографировать археологические памятники без разрешения запрещено.

Перед задержанием Мохаммад сообщил телеканалу Youm7 TV, что Шими, по просьбе сотрудников, пришла на площадку в абайе - свободном халате, а затем, когда они прибыли на место, переоделась.

Он утверждал, что шесть сотрудников [очевидно - археологического музея-заповедника, примечание переводчика] пришли посмотреть 15-минутную съемку на древнем некрополе, и не просили их прекратить её.

Мохаммад также выразил удивление по поводу негативной реакции в Интернете, заявив, что «если бы на месте Сальмы оказалась худенькая девушка, проблема бы не было, всё было бы нормально», - сообщает издание.

Съемка взволновала далеко не всех.

«Неужели существует запрет на фотографирование в археологических зонах, даже если это не что-то неприличное, а вполне нормальное?» написал один пользователь социальных сетей, по данным Guardian .

Арест произошел на фоне репрессий со стороны властей Египта в отношении влиятельных авторов в социальных сетях за то, что они делились контентом, который судьи сочли оскорбительным.

В июле египетский суд приговорил пять молодых женщин к двум годам тюремного заключения за размещение «непристойных видео» в TikTok.

salma.elshimy.officiall



Фото из Инстраграма не вставляются, но их можно посмотреть здесь:

https://www.instagram.com/p/CIL9sp8HAT7/







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