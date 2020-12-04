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дата публикации 04.12.20 07:31
скаут: Игорь Львович;
   
 

Позорный “лайф” в ОДКБ: Путин устроил Пашиняну публичную порку

03/12/2020 

Появление Никола Пашиняна на саммите ОДКБ – первый публичный выход на мероприятие международного формата после капитуляции Армении. Явление жалкое и в какой-то степени нравоучительное. Трудно отделаться от ощущения, что Пашинян был буквально “за уши” вытащен в эфир Владимиром Путином, чтобы тот отчитался о своем поражении в наказание за то, что столько раз провоцировал ОДКБ на вмешательство в Карабахскую войну и активировал конфликт прямо под носом у России.

Грехов у Пашиняна перед ОДКБ много и Владимир Путин о них конечно же помнит, как и другие главы государств. “Провокатор и популист” – именно такой нынче статус у премьера Армении, который, кажется сделал все возможное, чтобы впутать Россию и другие страны в войну на стороне Армении, пытаясь сломить таким образом баланс стабильности и миропорядка на Южном Кавказе. Поэтому, и об этом можно говорить совершенно уверенно, Пашинян и не думал появляться на саммите ОДКБ в очевидной позорной роли – проигравшего войну и все дипломатические войны дурачка. К такому позору он явно не был готов, но очевидно, требование отчитаться о содеянном стало практически приказом Путина Пашиняну.

Потому речь Пашиняна больше напоминала невнятное бормотание замученного ребенка, чем политического лидера. И общее впечатление от этого позорного зрелища лучше всего подытожил сам Путин, говоря с показным сожалением, а на деле – с подтекстной издевкой, о том как “мужественно” Пашинян принимал тяжелое решение о капитуляции. Думается, о более удачном публичным унижение армянского премьера Путин и мечтать не мог. А проучить за все “хорошее” Пашиняна надо было обязательно – за наглую и двуличную риторику в отношении самой России, и как урок всем членам ОДКБ, вдруг решившим пойти на подобную провокацию.

Кстати, таким образом был наказан Воваевич и надолго вперед, вместе с ним и вся Армения, за откровенный беспредел Пашиняна в организации ОДКБ, когда был схвачен и арестован действующий секретарь Совбеза ОДКБ – Юрий Хачатуров. Так измываться над престижем этой организации не посмел никто, но Пашинян решился.

Так что, безусловно, появление Пашиняна, так любящего прямые эфиры соцсетей, в “эфире” ОДКБ стало его публичной “поркой”. И вероятнее всего и последним саммитом в качестве премьера.

Тем не менее, как выяснилось, нахальную хватку Пашинян еще сохранил, когда заявил о решении вопросов “по охране культурных и религиозных памятников армянского народа на территориях, подконтрольных Азербайджану” и даже высказал требовательный призыв к разблокированию всех экономических и транспортных узлов. Последнее прозвучало особенно забавно, ведь эту возможность Армения могла бы получить уже давно, но Пашинян не хотел садиться за стол переговоров – его тянуло танцевать в Шуше.

Между тем армянская оппозиция не спит и вплотную занимается сменой “нерукопажатного” премьера.

Так стало известно, что Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра переходного правительства Армении скорее всего станет экс-премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян. Он кажется оппозиции более подходящим и заметно более здравомыслящим, по сравнению с Пашиняном. Ну и главное – у него есть реальный политический опыт, а не навыки “агитатора подворотен” как у Пашиняна.

Ранее Манукян, поддержавший бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, потребовал от Никола Пашиняна покинуть пост премьер-министра.

А как, в каком политическом русле, будет происходить процесс скорой замены Воваевича Пашиняна – пока не совсем ясно, вернее оппозиция пока не заявила об этом открыто. Возможно, это случится путем открытого переворота в доброй традиции самого Пашиняна.

Есть вести о том, что ряд видных представителей армянского лобби в России и финансируемые ими ТГ-каналы начали информационную атаку на Службу национальной безопасности Армении с целью дискредитации ее руководства и сотрудников.

Об этом, в частности, написал в Телеграм известный российский военный эксперт, главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко.

“Цель – деморализовать СНБ в преддверии планируемого госпереворота по силовому отстранению Пашиняна от власти, который готовится при поддержке и на деньги одного из крупных бизнесменов армянского происхождения”, – сообщил Коротченко.

И эта новость тоже представляется вполне вероятной. Пожалуй, большей консолидации разных политических сил с целью устранения главы правительства не было еще никогда в Армении. Несуразный Пашинян вызывает уже серьезное опасение у армян, как считают многие, он может, как блудливый щенок, натворить что угодно.


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