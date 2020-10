архив



опубликовано редакцией на Переводике 26.10.20 23:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Why Russia commands strategic arms talks with weakening US" Китай - 25 октября 2020 г. Почему Россия ведет переговоры по стратегическим вооружениям со слабеющими Соединёнными Штатами By Cui Heng Source: Global Times Published: 2020/10/25 Illustration: Liu Rui/GT Россия предложила продлить новый СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) на один год. Россия также готова договориться с США о том, чтобы взять на себя политические обязательства заморозить, на этот период, количество ядерных боеголовок, имеющихся у обеих сторон, говорится в заявлении России от 20 октября размещенном на веб-сайте Министерства иностранных дел. В то же время, в заявлении США сказано, что они «готовы немедленно встретиться для заключения поддающегося проверке соглашения». Таким образом, срок действия ранее имевшего мрачные перспективы договора, потенциально, может быть продлён. Президент США Дональд Трамп в последние два месяца сосредоточился на международных делах, чтобы своими дипломатическими достижениями привлечь колеблющихся избирателей, в ходе кампании по переизбранию, которая идет всё хуже и хуже как по опросам, так и по сбору средств. Для Трампа, результаты усилий по новому СНВ пока неоднозначны. Он надеялся вовлечь в переговоры Китай. Этого не произошло. Тем не менее, он все же смог заработать дополнительные дипломатические баллы, сделав всё чтобы договор не был аннулирован, не допустив, тем самым, развала международного контроля над стратегическими вооружениями. Для России ценность продления договора и замораживания количества ядерных боеголовок для обеих стран намного выше, потому что это поможет России укрепить свои позиции в качестве стратегической силы. Общая мощь Москвы уменьшается, а ее относительное положение ухудшается, поэтому продление срока действия нового договора СНВ полностью соответствует текущим потребностям страны. Во-первых, после того, как Договор о РСМД, Договор по открытому небу и другие договоры определявшие глобальный стратегический баланс перестали действовать, новый СНВ - единственная опора, оставшаяся от старого механизма стратегической стабильности времен холодной войны, в котором Вашингтон и Москва являлись основными движущими силами. Если и этот договор потерпит неудачу, это будет означать, что глобальная стратегическая стабильность начинает вступила в период реорганизации. Для России, даже при том что она имеет очень мощный арсенал вооружений, новое соревнование по стратегическим вооружениям с США и другими крупными державами определенно приведет к перерасходу ее и без того ограниченных финансовых ресурсов. Москва давно пытается этого избежать. В действительности, у России не так уж много финансовых ресурсов для инвестирования в гонку стратегических вооружений, особенно после пандемии. Так что, продление срока действия нового договора СНВ и замораживание численности ядерных боеголовок может на короткое время сохранить статус-кво и стабилизировать положение России в этой области. Во-вторых, сохранение механизма двойного доминирования США и России в области международного контроля над стратегическими вооружениями способствует сохранению статуса России как великой державы. После холодной войны, и особенно после финансового кризиса 2008 года, единственные области, в которых Россия все еще сохраняет стратегические преимущества, - это дипломатия и безопасность. Сохранение равной позиции с США в области международного контроля над стратегическими вооружениями может помочь поддержать России в своих силах. В-третьих, [вместе с отсрочкой] Россия получает некоторую свободу действий при заключении договора. Она хочет возобновить переговоры о будущем механизмов глобальной стабильности после президентских выборов в США. Продление договора - это стратегия, позволяющая избежать неопределенности, связанной с выборами. В целом, Россия теперь владеет инициативой в переговорах по новому СНВ - она ​​отклонила призыв Трампа к Китаю присоединиться; она временно продлила действие существующего механизма; а теперь продвигает продление самого договора, добиваясь замораживания численности ядерных боеголовок. Москва действует в своем собственном темпе, взяв на себя инициативу в формулировании повестки дня. Причина этого кроется не только в богатом опыте Москвы в решении дипломатических вопросов и проблем безопасности, но и в неспособности Вашингтона объединить своих союзников для оказания давления на Россию. Эта неспособность проистекает из непрерывного разрушения Трампом глобального механизма контроля над вооружениями, созданного во время холодной войны. Кроме того, для поддержания существующих международных стратегических механизмов, России очень важна поддержка действий Москвы со стороны Пекина. Продление нового СНВ означает лишь отсрочку переговоров, но они все равно состоятся. Переговоры определят будущее правил, которые обуславливают стабильность глобальной безопасности. Мы можем ожидать, что в конце концов, крупные державы, такие как США и Россия, с большей интенсивностью и жесткостью обозначат свои последующие стратегии.

Автор - научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета.