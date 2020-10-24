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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.20 18:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия показала, как ВВС Индии могут использовать свой транспортный самолет Ил-76 для ковровых бомбардировок

23 октября 2020 г.

EurAsian Times Desk

Ил-76 - это многоцелевой военно-транспортный самолет средней дальности, но последнее видео от Министерства обороны Российской Федерации показывает, что они   могут  быть  чем  большим, чем просто операторами тыловой поддержки.


Минобороны России

@mod_russia

Видео Практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям выполнили экипажи #Ил76 в Тверской области в рамках контрольной проверки https://s.mil.ru/34kcb36 #ВВС #ВКС #ВТА #Бомбометание #БоеваяПодготовка #АрмияРоссии

9:06 AM · 22 окт. 2020 г.

https://twitter.com/i/status/1319263986945265664

На видео показаны практические бомбардировки и стрельба из авиационных пушек по наземным целям, выполненные экипажами Ил-76 в Тверской области России в рамках контрольной проверки. Как сообщили в Минобороны, высота полета варьировалась от 300 до 1000 метров, а скорость превышала 500 км / ч.

По данным ведомства, в полетах приняли участие экипажи Тверского, Псковского и Ивановского авиаполков, в том числе молодые летчики и штурманы, окончившие вузы в прошлом году. Каждый из членов экипажа совершил не менее трех боевых вылетов.

Индия также располагает флотом из 17 транспортных самолетов Ил-76, а также семи самолетов-заправщиков Ил-78, известных в ВВС Индии как «Гаджрадж». Могут  ли Ил-76 индийских ВВС проводить  аналогичные  операции?  Военный аналитик и бывший лётчик индийских ВВС  Виджайндер К. Такур  говорит - “Да, могут”.

Индия и Китай собираются вступить в седьмой месяц военного противостояния в регионе Ладакх, и разведения   войск,  в преддверии суровой зимы в Гималаях,  не предвидится. В рамках программы   материально-технического  обеспечения  войск в Гималаях, Индия развернула  свой  флот  транспортных  самолетов, таких  как C-17, IL-76, C-130J, чтобы обеспечить  бесперебойность  поставок.

В случае эскалации конфликта в Гималаях,  военно-транспортные самолеты, которых вице-маршал авиации Манмохан Бахадур (в отставке) также назвал воинами тыла,  будут играть важную роль, и  не только для воздушных перевозок.

Тяжелые транспортные самолеты ВВС  перебрасывали с равнин в Ладакх против Китая   танки Т-72 и Т-90 и бронетранспортеры индийской армии. Недавно появилось видео, на котором самолет Ил-76 приземляется на авиабазе в Ладакхе.


Индийские ВВС закупили эти самолеты у бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в период с 1985 по 1989 год. Их первый капитальный ремонт должен был состояться после пяти лет эксплуатации,  этот   срок  позже был продлен до 10 лет.

В сообщении The Tribune говорится, что индийские ВВС, продолжающие летать  на  самолетах Ил-76 после истечения установленного технического срока  эксплуатации, могут поставить под угрозу оперативные задачи, создавая высокий риск для жизни людей, а также для самолетов.

Однако  Ил-76  имеет долгую  историю безаварийной  службы  в  ВВС  Индии, факт, который, по словам вице-маршала авиации Арджуна Субраманиама, бывшего летчика-истребителя ВВС, Tribune  упускает из виду.

Согласно сообщению The Economic Times,  в 2018 году ВВС Индии запросили у министерства обороны разрешение на комплексную модернизацию транспортных самолетов Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78.

Согласно источникам, цитируемым в отчете, модернизация должна была включать новые двигатели для самолета, что существенно увеличит его срок службы еще на 15 лет.

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