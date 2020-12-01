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Атмосфера глубочайшей взаимной ненависти уже накрыла Армению. Поражение в войне с Азербайджаном обострило то, что и ранее было очевидным — колоссальный раскол между сторонниками и противниками нынешней власти. Но еще больше — между жителями Армении и ранее оккупированных, а ныне освобожденных территорий Азербайджана.

Такого рода взаимное неприятие имело место всегда. Говорю это, как журналист, дважды побывавший в Армении- в 2006 и 2007 годах. Прекрасно помню, как политики, правозащитники и журналисты из Еревана открыто возмущались претензиями карабахских армян, называя их причиной всех бед Армении. Было это и в ходе форумов, участником которых я был, и в ходе обычных бесед. Но тогда у власти в РА был «карабахский клан», да и азербайджанские земли были под армянской оккупацией.

Сейчас же, нет ни первого, ни второго. И все, если не тайное, то усиленно сдерживаемое, стало явным. Плотину взаимной ненависти прорвало. Иначе и быть не могло в условиях, когда в Ереване карабахских армян называли «шуртвац» — предатель, перевертыш. Иначе и быть не могло в условиях, когда все армянское общество, так долго жившее мифами о «непобедимости» своей армии, столкнулось с поражением и капитуляцией.

А еще — с потоком в армянские города жителей оккупированных ранее азербайджанских территорий. Экономика РА и так дышит на ладан, а тут еще десятки тысяч людей, которых нужно где-то разместить, трудоустроить. А ведь они, карабахские армяне, также полны недовольства и претензий. Они обвиняют центральную власть в предательстве, требует от нее и от диаспоры строительства новых домов и даже поселков. Все это уже привело к настоящей волне возмущения со стороны граждан РА.

«Армения будет восстанавливать ваши дома, многоуважаемые вы мои жители Нагорного Карабаха?! А где спасибо армянскому солдату, который погиб там за вас? Свыше 2000 армянских солдат погибло. Более 150 человек армянских солдат попали в плен к азербайджанцам и будут в ближайшее время шагать по Баку! Из-за вас, проститутки! Может и стоит вас включить в состав Азербайджана, чтобы вы поняли, что такое спасибо армянскому солдату?! Разве может быть человек таким лицемером, таким подлецом?! Сейчас вы будете просить помощи у Армении. Нет, товарищи! Просите ее у России и Азербайджана! Нельзя быть такой мразью! Где флаг Армении на том, что вы подарили российскому солдату?! Хоть однажды, хоть один житель Нагорного Карабаха вышел с тортом к армянским солдатам? Кроме жалоб и доносов в Военную полицию не было ничего! Я же был сотрудником Военной полиции и видел рапорты жителей Нагорного Карабаха! «Солдат украл то, солдат украл это, солдат украл грушу, солдат украл половой орган!». Вот, что там было написано», — возмущается неизвестный армянин, видео которого стало вирусным.

Кроме того, армянская национальная платформа Armat опубликовала видеоролик, где некая женщина рассказывает, что во время войны она 2 месяца работала с благотворительными организациями, чтобы помогать армянам Карабаха, но теперь она хочет рассказать всю правду. «Вы требуете землю, вы требуете дома, а нам от кого требовать наше погибшее поколение? У вас будет и земля, и дом. Вы себе построите, но детей обратно сможете вернуть? Сможете вернуть хаястанцев, погибших за карабахцев? Я сама два месяца была вовлечена во все благотворительные фонды. Я сама видела, сколько мужчин в карабахских семьях. Почему вы не шли сражаться за земли? А теперь вы приходите на нашу землю и терроризируете нас. Вы можете заткнуться? Сейчас вам столько помощи придет, вам дадут хорошие дома, все дадут, но наше погибшее поколение сможете отдать? Заткнитесь, вы уже стали противными. Что и от кого вы пришли требовать? От кого?» — обращается она к армянам из Карабаха.

Есть и рассказ некой Наит Овсепян. Он очень показателен и указывает на всю глубину проблемы. «Дорогие мои, есть же на свете мерзкие мрази! Так вот, я чуть меньше месяца назад поселила у себя армянскую семью, которая бежала из Карабаха во время войны, взрослую армянку с дочкой. Проходит 2 недели, приезжают и заселяются ее муж и еще две женщины и старик. Мне показалось, что мой дом для них стал гостиницей? Я не стала ничего говорить, думала, что скоро уедут. Проходит еще время, и я намекаю им, что пора бы уехать, так как война окончена. И в ответ слышу от этой женщины крики и оскорбления в мой адрес о том, что я веду себя как «турки», и выгоняю их из дома. Подключился ее муж, от которого вечно воняло как от свиньи и начал тоже на меня орать и матерится, налетели на меня так, как будто я им должна чем-то. Они не хотели уходить из комнаты, которую я им выделила совершенно бесплатно, из жалости. Вызвала полицию. Приехала полиция, и эта ненормальная семейка начала оскорблять и их, со словами что «вы не смогли защитить нас, вы трусы». Через час полиции удалось их выгнать из моей квартиры. С этого дня я возненавидела карабахских армян. Пусть катятся куда подальше», — написала А.Овсепян в социальной сети.

Наличие этой огромной проблемы подтверждено уже и официально. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил о распространяемых в соцсетях оскорбительных высказываниях в адрес карабахских армян. «Считаю подобные действия недопустимыми. Честь и достоинство карабахских армян – один из символов единства армянского народа. Сейчас нам как никогда важно быть сплоченными. Прошу вас не втягиваться в подобные обсуждения, кто бы и по каким бы вопросам их ни начинал, будь то политические, социальные вопросы и так далее», — отметил Татоян. Но, похоже, никто и слушать его не собирается. Махових проблем и взаимной ненависти в Армении только набирает обороты. И в этих условиях крайне комичны рассуждения некоторых политиков, политологов и правозащитников о перспективах мирного и дружного будущего сосуществования армян и азербайджанцев. Армянам бы, для начала, между собой разобраться…

Акпер Гасанов. 2020/11/30

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 28 ноября 2020,

Легендарное копье (Гегард), которым была пронзена грудь распятого Иисуса Христа, известное также как «копье Судьбы», 28 ноября будет выставлено в Кафедральном соборе в Первопрестольном святом Эчмиадзине, сообщают армянские медиа.

По преданию, копье обладает чудодейственной силой, способностью исцелять людей от хворей и болезней, а также дарует власть над миром. Как раз то, что сейчас Еревану нужно больше всего. А потому пляски вокруг этого артефакта в армянских медиа и государственных структурах вполне понятны: когда реальность утрачена – сгодятся и мифы, которых вокруг этого артефакта накручено превеликое множество.

Как же "копьё судьбы" попало в Эчмиадзин?

По преданию, копье существовало задолго до Рождества Христова. Оно было выковано по приказу одного из первосвященников Иудеи, знатока каббалистики Финееса, из куска металла, упавшего с небес на землю.

Будучи вооружен этим копьем, завоевывал Землю обетованную вождь иудеев Иисус Навин, преемник Моисея. С его помощью изгонял из Иудеи язычников царь Соломон. И даже печально известный царь Ирод воевал с этим же оружием. Считалось, что оно приносит военную удачу, оттого-то и звалось Копьем судьбы, Копьем всевластия, Святым копьем и так далее – кто во что горазд.

После смерти Ирода копье переходит к римским прокураторам Иудеи и оказывается в руках римского сотника Гая Кассия Лонгина, страдающего катарактой. Во время казни Христа и двух разбойников он командовал римским отрядом, охранявшим Голгофу. В его задачу входило пронзить распятым бок, дабы убедиться, живы они или нет. Но случилось так, что Христа он ранил прямо в сердце, тем самым избавив от мук, на которые обрекает распятие. Кровь Иисуса брызнула римлянину в глаза, и Лонгин исцелился. Разумеется, с этого момента он сам становится христианским подвижником и покровителем всех страдающих глазными болезнями.

Копьё Христа стало размножаться по всему миру

А вот дальше начинается сущая мистика – копье это стало… размножаться. Что, впрочем, для разного рода «мощей» и «реликвий» христианства дело вполне привычное. Так, если посчитать все ребра святого Николая, разбросанные по миру, их будет около 200. Это несколько больше, чем стандартный набор ребер человеческого скелета. Естественно, никаких экспертиз этих останков никогда не проводились, и никто с уверенностью не может сказать, принадлежат ли все они одному человеку, и только ли человеку они принадлежат.

Кроме того, в мире существуют, одинаково почитаются и служат предметом паломничества: несколько голов Иоанна Крестителя и минимум две – Иоанна Златоуста, четыре терновых венца, 14 гвоздей Креста Господня и такое количество остатков это Креста, что из них можно собрать корабль.

Копье Лонгина не исключение – в мире их целых пять. Но тут в дело вступает армянская логика – все остальные всего лишь подделки, копии, и только хранящееся в Первопрестольном святом Эчмиадзине самое что ни на есть подлинное.

И знаете почему? Потому как все остальные были исследованы учеными, установившими, что «Венское» Копье Судьбы, которое считалось подлинным и которое Гитлер хранил как свой талисман, было выковано в VII веке нашей эры, то есть действительно относится к эпохе раннего Средневековья и никак не могло принадлежать историческому Лонгину.

«Краковское» Копье Судьбы – копия с венского и изготовлено на четыре века позднее. «Ватиканское» - вообще с трудом поддается идентификации, поскольку там практически только древко.

Ну а когда ученые предложили исследовать подлинность «Армянского» копья, то Католикос всех армян Вазген I ответил: «Вы можете использовать копьё для того, чтобы удостовериться в подлинности вашего оборудования, а мы не нуждаемся в доказательстве его подлинности».

Два копья, две судьбы, два бункера

То есть логика безупречна. Раз все остальные – копии, то наше-то и есть самое подлинное. Хотя даже по внешнему виду артефакта можно определить, что никакое это не копье, а, скорее, средневековое навершие знамени или штандарта.

Как это попало в Армению – тоже не совсем понятно. Кто-то утверждает, что сам сотник Лонгин, уверовавший в Христа на Голгофе, впоследствии отправился с проповедью Евангелия в страны Кавказа и Закавказья, дошел до Армении, где свое копье и оставил. По официальной же версии, уже в христианскую Армению в III веке артефакт принес апостол Фаддей.

И с тех пор могущественные короли, императоры, военные начальники, владея оружием, на котором запеклась кровь Христа, и веря, что с его помощью будут управлять миром, даже не подозревали, что настоящее Копье Судьбы хранится в малоизвестной тихой армянскоq обители. Такая вот красивая и трогательная армянская история, исключительно правдивая и безупречная с исторической точки зрения, подтвержденная научными изысканиями и экспертизами, не так ли?

Впрочем, не так уж и важно, чем на самом деле является этот достаточно невзрачный на вид предмет из железа, хранящийся в Эчмиадзине. Вера в чудодейственность предметов – штука сугубо интимная. Тут ведь вот в чем вопрос: армянскому народу в качестве утешения в нынешнем кризисе предлагают поверить в некое чудо, сопряженное с данным артефактом.

Причем с совершенно беспроигрышной для устроителей этого шоу позиции: если не станет лучше – то вы мало и неискренне верили. А если Путин даст Пашиняну кредиты и газ – то это исключительно в результате молений вокруг Копья судьбы. Что в головах этих людей – и тех, кто верит, и тех, кто это организует – тайна великая есть… Тут уж то ли смеяться, то ли негодовать при виде разворачивающейся перед нами средневековой мистерии одурачивания многострадального и изрядно натерпевшегося от своих «пастырей» народа.

Ну а этим пастырям хотелось бы напомнить, что один из фанатов «Копья Судьбы» закончил в своем рейхсбункере весьма плачевно. Да что уж там – как собака закончил. Правда, его копье было подделкой. А ваше-то точно аутентичное или, как обычно, – «мамой клянусь, да»?

Натик Гусейнзаде, отдел информации 29 ноября 2020

Греческий журналист армянского происхождения Крикор Цакидзян рассказал о том, что среди прочих бойцов из Греции в Нагорном Карабахе за Армению воевали два брата, ранее служивших в греческом спецназе, сообщает haqqin.az со ссылкой на греческие СМИ.

Один из них был убит, и в ближайшие дни оставшийся в живых брат привезет гроб с телом в Грецию.

«Еще два греческих брата из Александруполиса воевали в Нагорном Карабахе, - написал журналист издания Politispress Цакидзян. – Они были понтийского происхождения, служили в греческой армии и даже в спецназе. Один из братьев лишился жизни. Ожидается, что второй брат вернется в ближайшие дни в Грецию вместе с телом брата, чтобы похоронить его в Александруполисе, где он проживал вместе с семьей».

Цакидзян

Цакидзян также добавил, что оба брата имели также российское гражданство и даже входили в состав сборной России по тяжелой атлетике.

«Я не сообщаю их фамилии по просьбам их родственников. Они сказали, что братья воевали не ради лавров и почета, а из любви к Армении - другу и союзнику».

Напомним, в начале Второй Карабахской войны греческие СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали о том, что примерно 500-800 граждан Греции готовы отправиться воевать за Армению. Так что вполне вероятно, что гроб с телом греческого спецназовца далеко не единственный, что был отправлен из Еревана в Афины.

26 ноября 2020

Саперы российского миротворческого контингента в Карабахе разминировали все общеобразовательные школы в Ханкенди (Степанакерте). Как сообщает haqqin.az, об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Судя по словам российского генерала, в ходе второй карабахской войны армянские войска заминировали все учебные и детские заведения в Ханкеди и других населенных пунктах. Haqqin.az неоднократно сообщал, что армянская сторона намеренно размещала штабы и военные склады в таких гражданских объектах, как детские сады и больницы.

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