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Эстония

Rus.delfi.ee 17 октября 2020





Министр внутренних дел Эстонии дал немецкому изданию DW интервью, после которого в стране разразился настоящий скандал и вновь зазвучали призывы к отставке министра.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись данного интервью. Больше о скандале читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ, а также по ссылкам под этой статьей.

Ливан

Видео: ВМФ России уничтожает вражеские корабли у берегов Сирии

By News Desk -2020-10-21

BEIRUT, LEBANON - В восточной части Средиземного моря, недалеко от российской военно-морской базы в Тартусе, были проведены учения по обеспечению беспрепятственного прохода гражданских судов и боевых кораблей.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Кулаков» покинул военно-морскую базу в сирийском городе Тартус и вышел в Средиземное море.

По сценарию маневров подводная лодка противника атаковала торговое судно. Экипажу корабля было приказано найти и уничтожить подводную лодку.

Российский вертолет Ка-27 поднялся в воздух с корабля находившегося в нескольких километрах от берега, недалеко от сирийского порта Банияс. Корабль несет целый комплекс электронных систем обнаружения подводных лодок даже на большой глубине.





Пролетев над водной поверхностью, вертолет обнаружил подводную цель и отправил сообщение капитану “Адмирала Кулакова”, который решил атаковать виртуальную подводную лодку противника морскими бомбами.

Не исключено, что подводная лодка действовала не одна. Задача всей группы кораблей, участвующих в операции, - следить за обстановкой на глубине и на поверхности, а также создавать безопасную зону для прохода торговых судов, сообщает российский канал «Звезда».

В результате учений российский танкер смог пройти в нужный порт. Силы условного противника были уничтожены. Корабли ВМФ России постоянно находятся в боевой готовности и остаются гарантом безопасности мирного мореплавания в Восточном Средиземноморье.

Comedy Club Россия





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