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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

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Эстония

ВИДЕО | Геи, Путин, украинцы в Эстонии и многое другое. Смотрите скандальное интервью Марта Хельме DW на русском языке!

Rus.delfi.ee  17 октября 2020


Министр внутренних дел Эстонии дал немецкому изданию DW интервью, после которого в стране разразился настоящий скандал и вновь зазвучали призывы к отставке министра.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись данного интервью. Больше о скандале читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ, а также по ссылкам под этой статьей.




Ливан

Watch: Russian Navy destroys enemy ships off the coast of Syria

Видео: ВМФ России уничтожает вражеские корабли у берегов Сирии

By News Desk -2020-10-21

BEIRUT, LEBANON - В восточной  части Средиземного моря, недалеко от российской военно-морской базы в Тартусе, были проведены учения по обеспечению беспрепятственного прохода гражданских судов и боевых кораблей.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Кулаков» покинул военно-морскую базу в сирийском  городе  Тартус и вышел  в Средиземное море.

По сценарию маневров подводная лодка противника  атаковала   торговое судно. Экипажу корабля  было  приказано  найти и уничтожить подводную лодку.

Российский вертолет Ка-27 поднялся  в  воздух  с   корабля находившегося  в нескольких километрах от берега, недалеко от сирийского порта Банияс. Корабль  несет  целый комплекс  электронных систем обнаружения подводных лодок даже на большой глубине.


Пролетев над водной поверхностью, вертолет обнаружил подводную цель и отправил сообщение капитану “Адмирала Кулакова”, который решил атаковать виртуальную подводную лодку противника морскими бомбами.

Не исключено, что подводная лодка действовала не одна. Задача всей группы  кораблей, участвующих в операции, - следить за обстановкой на глубине и на поверхности, а также создавать безопасную зону для прохода торговых судов, сообщает российский канал «Звезда».

В результате учений российский танкер смог  пройти  в нужный порт. Силы  условного противника были уничтожены.  Корабли ВМФ России  постоянно  находятся в боевой готовности и остаются  гарантом безопасности мирного мореплавания в Восточном Средиземноморье.



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