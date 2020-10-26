Русскоязычные СМИ Азербайджана

26 октября 2020

БАКУ/Trend/ - Ежедневно ВС Армении выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Армения неоднократно провоцировала нас, подвергала наши военные позиции обстрелу со своей территории, подвергала обстрелу наши населенные пункты, дважды нанесла со своей территории удары баллистическими ракетами по городу Гянджа, в результате чего погибли невинные люди. Ежедневно они выпускают по Тертеру, Агдаму и другим нашим прифронтовым городам и селам сотни, тысячи снарядов, а международное сообщество, посредники хранят молчание на это. Сейчас они пекутся о том, чтобы вытащить Армению из этой ситуации. Для этого это есть один путь – Армения должна добровольно покинуть наши земли, уйти вон. Этого требует международное право. Но на них никто не влияет, не оказывает давления, наоборот, мы наблюдаем попытки оказания влияния и давления на нас. Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто, пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба, очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни этих наших героев, в то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию»,- сказал глава государства.

Это уже становится похоже на несмешной анекдот. Официальный Ереван, начиная от премьер-министра Никола Пашиняна и заканчивая пресс-службой МО РА, все эти дни пытались убедить самих себя и общественность своей страны в том, что в продолжающихся поражениях армянской армии виноваты кто угодно, но только не они сами.

Чаще всего эксплуатировали миф о том, что на стороне Азербайджана воюют турецкие военнослужащие. К которым, силой фантазии армянских мифотворцев, добавились «боевики с Ближнего Востока».

Этого также показалось мало и родился миф о том, что армянскую армию с оккупированных территорий нашей страны гонят еще и «пакистанские солдаты и офицеры». Ясное дело, что никаких конкретных доказательств сказанному не приводилось.

Но, фейкомет работает безостановочно. И теперь уже армянские мифотворцы решили обрушиться на Украину. Так называемый «советник» главы марионеточного режима в никем непризнанной «НКР» Давид Бабаян гневно заявил, что Украина продала Азербайджану большую часть имеющихся на его вооружении установок «Смерч». После чего добавил, что недавний визит президента Украины в Турцию и сделанные заявления, как и подписанные договора, естественно, вызвали определенное негодование среди карабахских сепаратистов.

«Фактически мы видим очередной союз братского нам украинского народа с государством, идеологией которого является нацизм. Это очень неприятно и опасно. Разумеется, украинский народ сам выбирает свое правительство. Но нынешние действия направлены не только против нас, но и против самого украинского народа. Ведь еще не было ни одного государства, которое имело бы тесные отношения с фашистами и в перспективе у него не появились бы проблемы с этим же государством. А то, что Турция не может быть другом украинского народа, это факт. Потому что у них свои планы. Заключать соглашение с Турцией фактически против братской России – не думаю, что украинский народ хотел бы такого союза», — заявил Д.Бабаян.

Понятно, что после такого рода заявлений правильнее всего было бы вызывать доктора, который бы поставил точный диагноз очередному армянскому оратору. Ведь представитель никем не признанного марионеточного режима пытается поучать руководство Украины в вопросе выстраивания внешнеполитической линии, попутно советуя рядовым украинцам выступать против позиции официального Киева. И, что самое забавное, Бабаян еще о «братской России» вспомнил. Той самой, что аннексировала украинский Крым и разожгла конфликт на Донбассе, поддерживая тамошних боевиков оружием и специалистами разного уровня.

Турция и Азербайджан, напомню, признают территориальную целостность Украины, осуждая аннексию Крыма. Так что, любой украинец способен понять, кто для них является важным и верным союзником, а кто нет. Что до турецко-украинского военного сотрудничества, то оно расширяется. В ходе визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского стороны подписали несколько документов о сотрудничестве в оборонной сфере.

Стороны подписали рамочное военное соглашение между правительствами стран. Подписи под документом поставили министры обороны Украины и Турции. Ранее в Минобороны сообщали, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению. Второй подписанный документ — меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Также подписали протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Одним словом, украинская армия планирует усилиться, используя сотрудничество с Турцией. Но не только это бесит армянскую сторону. Там вспоминают о том, что Владимир Зеленский 14 сентября подписал указ №392/2020, которым утвердил стратегию национальной безопасности. Основными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности стратегия определяет: сдерживание – развитие оборонных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии; устойчивость – способность быстро адаптироваться к изменениям среды в области безопасности; взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами (США, ЕС, НАТО) и прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями.

Армянские СМИ с ужасом констатировали, что в перечне таких, с которыми Украина будет развивать «всестороннее сотрудничество» и «стратегическое партнерство», названы США, Британия, Канада, Германия, Франция, а также Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция. «Совершенно очевидно, что расширение турецко-украинского и азербайджано-украинского военного сотрудничества не только приближает украинскую армию к стандартам НАТО, но и наделяет ее оружием, которое может быть использовано против РФ. Точно так же, как оно сейчас используется против нашей армии. При полном молчании РФ и ОДКБ! Говорю все это к тому, что все патриоты России должны встать на защиту Армении. Мы уже слышим их голоса, но нужно, чтобы заговорили Путин и Шойгу», — написал по этому поводу сайт «Арменианрепорт». Чем выдал все страхи армянской стороны, готовой обвинять в собственных поражениях едва ли не весь мир.

Акпер Гасанов. 2020/10/18

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Александр Караваев, специально для haqqin.az 16 октября 2020, 16:17

Итак, состоялось наиболее ожидаемое событие последних недель - телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана (впервые после длительной кризисной паузы с 17 августа). Напомню, что 27 июля лидеры последний раз обсуждали столкновения на азербайджано-армянской границе. С тех пор ситуация изменилась радикально. Понятно, что именно от их внимания и шире - от стратегии двух государств зависит баланс сил на Южном Кавказе, а также возможности полноценного урегулирования конфликта.

Россия и Турция - расширяющиеся пространства влияния, и им нужно находить общий язык

Настал момент, когда Турция заявила об амбициях более активного участия в работе МГ ОБСЕ и готова стать донором урегулирования. Момент неизбежный: Россия и Турция - расширяющиеся пространства влияния, и им нужно находить общий язык, укреплять принципы симбиоза на месте стыков, отчасти уже выработанные в минувшие годы. Безусловно, Южный Кавказ - это регион наложения стратегических проектов: с одной стороны, макроэкономические отношения Москвы и Анкары с Азербайджаном, с другой - интеграционное влияние Москвы на Армению в экономике и безопасности. Данный фактор взаимоналожения должен порождать возможности долговременного роста вместо конкуренции прежних лет, заложенной, кстати, ещё советским соперничеством с НАТО. Та страница отыграна, её пора перевернуть. И война вокруг Карабаха может дать такую возможность.

Да, это будет нелегко. В России сильны тюркофобские настроения на разных этажах власти и в журналистской среде. Азербайджанцы как раз стали свидетелями такого всплеска в последние месяцы. Одни комментаторы называют Эрдогана носителем хаоса, другие более дипломатично - достаточно "сильным противником". При этом очевидно оставался открытым вопрос - когда будет прервано молчание Путина в плоскости российско-турецкого диалога?

Ответ, как мне кажется, кроется в долгосрочной стратегии российского президента, совпадающей с пониманием роли Турции и России у президента Эрдогана. Напомню, что развороту Москвы на Анкару более 15 лет. В декабре 2004 г., впервые за предыдущие тридцать лет, состоялся официальный визит российского президента в Турцию. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства. В 2010 г. лидерами двух стран был учрежден Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) - руководящий орган под сопредседательством глав государств, разрабатывающий "стратегию и основные направления развития отношений" между Россией и Турцией и координирующий реализацию важных проектов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Иными словами, на дальнем горизонте планировалось огромное поле масштабного взаимодействия объемом в более $100 млрд в год. Это можно сравнить с планами российско-китайского сотрудничества.

Откуда это совпадение двух держав?

Откуда это совпадение интересов двух держав? Им обоим нужен сильный партнер - "незападного мира". Не столько в качестве альтернативы, сколько как новое пространство развития по геополитической линии Север - Юг.

Основы этого партнерства заложены следующими мотивами:

- Россия и Турция - не Запад. В разной мере и в разный период истории мы смотрели на Запад, как на эталон. Но мы другой лагерь, который и зависит от Запада, но в то же время имеет опыт самоорганизации и державного обустройства по собственным принципам. Мы одинаково разочарованы Западом, одинаково под санкциями или под их угрозой. Являемся объектом их игры.

Если Россия и Турция вместе не смогут обустроить свое пространство соседства, то обустраивать его будут другие, куда сильнее играя на наших противоречиях, чем мы между собой. Британия имеет длительный опыт такого манипулирования. Очевидно, что с приходом нового президента США давление на Турцию и Россию будет возрастать.

- Россия и Турция обрастают симбиотическими связями. С начала 2010-х Турция сделала попытку частичного выхода из-под козырька западных технологий: АЭС "Аккую", С-400, создание собственного ВПК с использованием синтеза европейских и российских технологий. Россия попробовала сделать из Турции южный газовый хаб. Не все удачно, и не должно было сразу получиться, но это будет иметь продолжение. При этом и Турция и Россия одинаково "заложники" своей энергетической политики.

- у России и Турции очень близкие хозяйственно-экономические методы госкапитализма, методы интеграции в него бизнес-кланов. Южный Кавказ оказывается "внутри" этого пространства, под влиянием объемного торгово-экономического взаимодействия России и Турции - превышая $20 млрд в год. Наконец, у нас общий региональный рынок вооружений.

- Россия и Турция оперируют на "заднем дворе" друг у друга. Юридически то, что Россия делает в Сирии, Турция делает в Азербайджане. Да, фактически там множество разных нюансов. Но методы взаимодействия, как совместное патрулирование вдоль трасс коммуникаций и границ - этот опыт вполне переносим на Карабах, если дойдет дело до подобного сценария. Напомню, что практика совместного патрулирования положена рамками меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи. Со стороны РФ его исполнители - военные полицейские Российского миротворческого центра в Сирии.

- Россия и Турция могут дополнять свои силы на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Если у РФ - сила армии, у Турции - сила влияния на "горизонтальные" сети поддержки, включая подконтрольные военные группировки, которые нужно держать в узде, на дальних подступах. И, конечно, этот альянс невозможен без Ирана.

Азербайджан - ключевой вопрос во взаимодействии Турции и России

- Наконец фактор Баку. Роль Азербайджана - одна из ключевых в вопросе взаимодействия Турции и России. Азербайджанское социально-экономическое и культурное пространство является одновременно субъектом как русского, так и тюркского мира. И этот синтез "двух миров" на азербайджанской платформе есть свершившийся исторический факт, который невозможно игнорировать. Деформация этого связующего звена будет одновременно отражаться и на Турции и на России. Кажется, это хорошо понимают в обеих политических столицах двух держав.

Война — это путь обмана, утверждал китайский военный стратег Сунь-цзы. Не пожелавшая договариваться с Азербайджаном по-хорошему Армения выбрала путь не обмана, а самообмана. Эксперты уже предрекают Армении экономический крах. Дышащая на ладан из-за пандемии коронавируса армянская экономика получает также значимый урон и в результате военных действий Азербайджана, освобождающей оккупированные Арменией территории.

В этих условиях по своему обыкновению Армения просит подачек от своей диаспоры. Так, на начало октября фонд «Айастан» в рамках кампании по сбору средств уже собрал около 11 миллионов долларов. Но, судя по всему, этих денег недостаточно. Об этом свидетельствует недавнее заявление Комитета госдоходов Армении о важности своевременной и полной выплаты денег в фонд страхования жизни и здоровья военнослужащих.

Помимо этого, фонд «Айастан» запускает новое движение «50+», цель которого – обеспечить стабильные поступления от всех желающих.

Как сообщил директор фонда Айкак Аршамян, новая инициатива позволит обеспечить стабильное поступление средств. «Если представить, что миллион человек будет перечислять по 50 долларов, то ежемесячно фонд будет получать 50 миллионов долларов», – сказал он.

Однако учитывая упадок мировой экономики из-за пандемии коронавируса и успехи азербайджанской армии, подобная инициатива по сбору средств может не найти отклика среди армянской диаспоры. К тому же, в Армении еще помнят скандал, связанный с бывшим исполнительным директором фонда «Айастан» Арой Варданяном. Он вместе с директором одной из компаний присвоил 150 миллионов драмов (около 315 тыс. долларов).

По данным следствия, Варданян по предварительному сговору с директором одной из компаний, подписал договор о поставке имущества «отделам образования районных администраций» в Карабахе. Однако имущество поставлено не было. А для присвоения этой суммы были подготовлены поддельные документы, акты приема-сдачи.

По данным правоохранительных органов, Варданян признался, что использовал кредитную линию Фонда в 25 миллионов драмов (55 тысяч долларов) для ставок в различных онлайн-казино. При этом, как позже заявили представители Фонда, Варданян вернул финансовые средства, которые он потратил из бюджета структуры. Но это обстоятельство не меняет сути дела — в любом случае репутации фонда «Айастан» был нанесен огромный урон.

А тем временем, успехи азербайджанской армии с каждым днем вселяют в армянскую диаспору сомнения относительно целесообразности оказания помощи Армении.

Асиф Айдынлы. 2020/10/22

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