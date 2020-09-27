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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.20 19:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Законодатели представили двухпартийную резолюцию, призывающую Россию освободить находящегося в тюрьме бывшего морского пехотинца США Тревора Рида

Американские чиновники подозревают, что Тревор Рид был заключен Россией  в тюрьму в качестве разменной  монеты.

  By  Patrick Reevell   16 September 2020

Ex-Marine sentenced to 9 years in Russian prison

https://abcn.ws/2XgmIsc

Экс-морской  пехотинец  приговорен к 9 годам тюрьмы  в России

Родители Тревора Рида надеются что  официальные лица  США помогут добиться освобождения их  сына после  того  как  он  был  осужден  за  нападение на офицера полиции

МОСКВА - Высокопоставленные члены комитета палаты представителей по иностранным делам представили резолюцию, требующую, чтобы Россия освободила Тревора Рида, бывшего морского пехотинца США, приговоренного  к  тюремному  заключению  в  этой  стране, и  который, как подозревают американские официальные лица, используется как разменная  монета  для политического торга.

29-летний  Тревор  Рид из Грэнбери, штат Техас, в конце июля был приговорен московским судом к   девяти годам колонии общего режима, после того как он уже провел в заключении более года. Он был признан виновным в нападении на двух полицейских, но в ходе его судебного разбирательства полиция практически не представила доказательств того, что Рид действительно это сделал, и,  в  ходе  суда,  он  неоднократно опровергал их истории.

Рид - второй бывший морской пехотинец США, заключенный в тюрьму в России.  Первым был  Пол Уилан, который   в  июне  был приговорен к 16 годам тюремного заключения  по обвинению в шпионаже  и чья семья и официальные лица США считают, что он  также был  арестован  в  качестве предмета  для  торга. Соединенные Штаты осудили заключение обоих мужчин в тюрьму и призвали Россию освободить их.

В среду, на Капитолийском холме 21 представитель республиканцев и демократов из Техаса представили Комитету по иностранным делам   резолюцию   с требованием  к президенту России Владимиру Путину  немедленно освободил Рида. Резолюция была представлена ​​ведущим республиканцем в комитете, членом палаты представителей Майклом Макколом, и высокопоставленным членом Конгресса Майком Конэуэем, штат Техас, и поддержана лидером меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти.

«Фальсифицированные обвинения, выдвинутые против Тревора, явно имеют политическую подоплеку», - говорится в заявлении законодателей, поддержавших резолюцию. «Его приговор был основан на доказательствах, которые были настолько абсурдными, что в зале суда он был встречен смехом, в том числе со стороны российского судьи. Мы призываем режим Владимира Путина положить конец этому испытанию и немедленно освободить Тревора».

PHOTO: US ex-marine Trevor Reed, charged with attacking police, stands inside a defendants' cage during his verdict hearing at Golovinsky district court in Moscow, July 30, 2020.

Бывший  морской пехотинец США Тревор Рид, обвиняемый в нападении на полицию, стоит внутри клетки   для  обвиняемых во время слушания  приговора  в Головинском районном суде Москвы, 30 июля 2020 г.  Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images, FILE

Выступая с матерью Рида, Полой  на пресс-конференции у Капитолия, после представления резолюции МакКол сказал: «Я надеюсь, что это станет  сильным сигналом для режима Путина, что Америка не будет оставаться в стороне, когда Путин и его дружки используют  граждан США в  качестве политических пешек».

Задержание Рида произошло  в августе 2019 года после того, как он якобы сильно опьянел на вечеринке в Москве, где он навещал свою девушку и изучал русский язык. По пути домой Рид заставил друзей остановиться и отказался сесть назад  в машину. Обеспокоенные тем, что он может получить травму, они вызвали полицию, чтобы отвезти его в вытрезвитель, или  полицейский участок, чтобы протрезветь.

Приехали двое полицейских и отвезли Рида в участок. Позже полицейские заявили, что Рид напал на них, когда они ехали, в результате чего их машина опасно вильнула на дороге. Но на суде видеодоказательства, представленные защитой, продемонстрировали, что машина никогда не виляла, и офицеры неоднократно меняли свои свои  показания.

Несмотря на это, судья приговорил Рида к максимальному наказанию, которое, по словам его адвокатов, было самым длительным в России за подобное преступление.

PHOTO: U.S. ex-Marine Trevor Reed, who was detained in 2019 and accused of assaulting police officers, is escorted before a court hearing in Moscow, March 11, 2020.

Бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, задержанного в 2019 году и обвиненного в нападении на полицейских, конвоируют на судебное заседание в Москве, 11 марта 2020 года. Tatyana Makeyeva/Reuters, FILE

Американские официальные лица заявили - они уверены  что военное  прошлое Рида, точно также  как и  в  случае с  Уиланом, сделало его мишенью для российских властей.

«Ясно, что как только они узнали, что Тревор был морским пехотинцем - и морским пехотинцем охранявшим посольство - администрация Путина подумала, что у них есть инструмент или пешка, которую  они могут использовать для достижения своих целей», - сказал Конавей на пресс-конференции.

Мать Рида выступила на пресс-конференции, сказав, что прошедший год был «кошмаром».

«Он невиновен», - сказала она.

Проект резолюции призывает правительство США поднимать дело Рида во всех отношениях с Россией и требует, чтобы Россия предоставила  консульским  работникам  неограниченный доступ к  нему.

Совет национальной безопасности Белого дома и Госдепартамент также признали судебный процесс над Ридом несправедливым и призвали Россию освободить его. Заместитель госсекретаря Стивен Биган, находившийся с визитом в Москве в прошлом месяце, в ходе переговоров поднял вопрос о задержаниях Рида и Уилана.

Официальные лица США заявили, что, по их мнению, Россия использовала Рида и Уилана в качестве возможного рычага воздействия на США. Российские официальные лица публично высказали идею обмена Уилана и Рида на двух российских граждан, которые в настоящее время находятся в тюрьме в США - Константина Ярошенко, осужденного за  крупномасштабную  контрабанду  наркотиков и Виктора Бута, одному из самых известных в мире торговцев оружием, осужденному по обвинению в терроризме. Оба мужчины подозреваются в связях с российской разведкой.

PHOTO: Paul Whelan, a former U.S. marine who was arrested for alleged spying, holds a protest sign as he listens to the verdict in a courtroom at the Moscow City Court in Moscow, June 15, 2020.

Пол Уилан, бывший морской пехотинец США, арестованный по подозрению в шпионаже, держит небольшой  плакат - знак протеста: он слушает приговор в зале заседаний Московского городского суда в Москве, 15 июня 2020 года.  Sofia Sandurskaya/Moscow News Agency via AP, FILE

Официальные лица США отказались публично комментировать возможные  переговоры. Но такой обмен на Бута и Ярошенко рассматривается как проблематичный, поскольку США считают их серьезными преступниками, а Рида и Уилана ни в чем не виновными туристами.

«Я думаю, проблема в том, что они используют его в качестве политической пешки, чтобы освободить двух очень опасных преступников. Так что это как яблоки и апельсин», - сказал МакКол.

На вопрос, был ли президент Дональд Трамп в курсе дела Рида, МакКол ответил, что он был проинформирован  и что дело  поднято до «президентского уровня».

PHOTO: Paula Reed, the mother of former U.S. Marine Trevor Reed, who was sentenced to nine years in a Russian prison, speaks during a news conference outside the Capitol to call for his release, Sept. 15, 2020.

Паула Рид, мать бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, который  был приговорен к девяти годам лишения свободы  в  России,  выступает во время пресс-конференции перед Капитолием, призывая к его освобождению, 15 сентября 2020 года. Tom Williams/CQ Roll Call via Newscom

Рид в настоящее время все еще находится в московской тюрьме, ожидая перевода в более отдаленную исправительную колонию. Уилана, в прошлом месяце,  перевели в исправительную колонию в нескольких сотнях миль от Москвы.

Отец Рида, Джоуи, уже больше года провел в Москве, пытаясь помочь своему сыну. Паула Рид умоляла о его освобождении в среду.

«Мы не участвуем в споре между США и Россией», - сказала она. «И мне  только  нужно, чтобы мой сын Тревор вернулся домой в Техас, чтобы он мог продолжать свою  обычную  жизнь».


Дополнение

Посольство и консульства США в Российской Федерации


Заявление посла США в РФ Джона Салливана в связи с посещением гражданина США Тревора Рида в СИЗО «Водник».

24 сентября 2020 г.

Сегодня в СИЗО «Водник» я посетил  гражданина США Тревора Рида, к которому я уже приезжал в прошлом месяце.

Для меня как для посла США в РФ здоровье, благополучие и обращение с американскими гражданам являются наивысшим приоритетом. Я по-прежнему обеспокоен обращением с некоторыми из моих сограждан, удерживаемых российскими властями.

Меня беспокоит и то, что Тревор лишен доступа к надлежащей медицинской помощи и лечению, и я продолжаю работать над тем, чтобы его нужды были удовлетворены.

Я также по-прежнему серьезно обеспокоен теми вопиющими противоречиями и несоответствиями, которые имели место в судебном процессе над Тревором Ридом. Тревор был осужден и приговорен к девяти годам лишения свободы за преступление, которое он не совершал.

Дело Тревора Рида не имеет никаких юридических оснований. Он должен быть освобожден немедленно, чтобы вернуться к своей семье в США. Тревор не должен находиться в тюрьме, он должен быть дома в Техасе.

Автор U.S. Mission Russia | 24 сентября, 2020


Заявление посла США в РФ Джона Салливана в связи с посещением американского гражданина Пола Уилана

22 сентября 2020 г.

Сегодня мне предоставилась возможность посетить гражданина США Пола Уилана в исправительной колонии ИК-17 в Мордовии, где он содержится. Мордовия находится примерно в 8 часах езды от Москвы, но около пяти тысяч миль от Мичигана, где должен был бы находиться Пол вместе со своей семьей.

Пол не унывает, и я был рад возможности увидеться с ним лично. В последний раз я видел его в июне в зале суда в Москве, где он был осужден на основании засекреченных доказательств, а рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Тогда Полу Уилану был вынесен возмутительный приговор, — 16 лет лишения свободы.

Будет уместным еще раз напомнить, что российские власти неоднократно заявляли, что Пол Уилан был задержан с поличным, но так и не предъявили мировой общественности доказательств его вины.

В ходе закрытого судебного разбирательства не было принято во внимание требование о допуске к даче показаний основных свидетелей защиты, которые не смогли явиться в суд в связи с пандемией COVID-19.

Как посол США в России, я нахожу это неприемлемым, а как юрист, я считаю, что это немыслимо. Такое положение дел противоречит всем международно-правовым нормам и обязательствам государств-членов ООН, принятых в рамках Всеобщей декларации прав человека, в которой излагаются права всех людей — американцев, россиян, всех людей — на справедливое и публичное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, и право считаться невиновным до тех пор, пока вина не доказана в суде.

Этого не произошло в случае Пола Уилана. Ему не было обеспечено справедливое публичное слушание, и суд не был ни независимым, ни беспристрастным.

И теперь Пол Уилан пребывает в исправительной колонии в России, несправедливо осужденный российским судом в ходе несправедливого судебного разбирательства.

До тех пор, пока я нахожусь здесь, в России, пока я являюсь послом США в Российской Федерации, я буду продолжать выступать в защиту Пола, за справедливое обращение с ним и за его немедленное освобождение.

Мои коллеги и я будем продолжать посещать Пола Уилана и оказывать ему поддержку. Я и впредь буду призывать российские власти исправить эту судебную ошибку и отпустить Пола домой. Пол должен быть дома в Мичигане со своей семьей, а не в российской исправительной колонии.

Автор U.S. Mission Russia | 22 сентября, 2020

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