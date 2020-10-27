Пекин осторожно приветствовал намек Владимира Путина на военный союз России и Китая

Президент России сказал, что идея официального пакта между Москвой и Пекином «безусловно возможна», хотя в настоящее время эта перспектива кажется отдаленной.

Комментарии можно рассматривать как знак доброй воли, поскольку отношения между Китаем и США продолжают ухудшаться

Jun Mai in Beijing Published: 25 Oct, 2020

Китайские солдаты во время учений в России в прошлом месяце. Фото: EPA-EFE

Пекин осторожно приветствовал предположение Владимира Путина о возможном военном союзе между Россией и Китаем - это был первый раз, когда российский лидер сделал такое предположение после краха пакта между Сталиным и Мао Цзэдуном.

В пятницу, на заседании Валдайского дискуссионного клуба, российского форума по международным делам, его спросили о возможности такого альянса и он ответил: «Мы всегда считали, что наши отношения достигли такого уровня сотрудничества и доверия, что это не обязательно, но теоретически это конечно можно себе представить».

Он продолжил, что военные двух стран уже работают в тесном сотрудничестве, и «время покажет, как это будет развиваться дальше. Пока мы не ставили перед собой эту цель. Но, в принципе, этого исключать не собираемся. Так что посмотрим».

Некоторые китайские обозреватели отметили, что, хотя этот альянс и маловероятен, но даже разговор о нем можно рассматривать как знак доброй воли.

Комментарии были сделаны на фоне постоянно ухудшающихся отношений между США и Китаем и сделаны в тот же день, когда Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с яро националистической речью по случаю 70-летия вступления Китая в корейскую войну.

Среди других слегка завуалированных критических замечаний в адрес Вашингтона Си сказал, что военные страны полны решимости разгромить интервентов, и предостерег от любых попыток расколоть нацию.

Официальный ответ Пекина на комментарии Путина был уклончивым, но представитель министерства иностранных дел сказал, что они «демонстрируют высокий уровень и особый характер наших двусторонних связей».

Пресс-секретарь Чжао Лицзянь также сказал: «Нет пределов для традиционной китайско-российской дружбы и нет никаких запретных зон для расширения нашего сотрудничества».

Хотя формальный альянс маловероятен, это предложение было явным признаком солидарности в период президентской кампании в США, в ходе которой Дональд Трамп и Джо Байден спорили о том, кто лучше всего справится с вызовом, брошенным Китаем, говорят аналитики.

«И Китай, и Россия являются объектами критики на президентских выборах в США, и Путин пытается показать, насколько прочны эти связи», - сказал Ли Лифань, исследователь Шанхайской академии общественных наук.

Ли добавил, что демонстрация солидарности также является своего рода посылом новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничивающем ядерные арсеналы США и России, к которому Вашингтон пытается заставить присоединиться Китай.





На прошлой неделе высокопоставленные официальные лица России и США дали понять, что обе стороны близки к подписанию соглашения о краткосрочном продлении Договора до истечения срока его действия в феврале.

В пятницу Путин заявил, что Россия не против присоединения Китая, но предположил, что Пекин не должен быть единственной ядерной державой, на которую будут оказывать давление, чтобы присоединиться, в то время как Великобритания и Франция не собираются присоединиться [к Договору].

Ли сказал, что шансы на создание военного союза между Россией и Китаем по-прежнему малы, потому что это обяжет обе стороны защищать друг друга в случае нападения, добавив, что «в этом нет необходимости, лучше пусть это будет молчаливое согласие».

Он также отметил, что Китай по-прежнему является частью Движения неприсоединения, группы из 120 развивающихся стран мира, которые формально не связаны ни с одним крупным политическим блоком - что Китай на протяжении десятилетий рассматривал как ключевой элемент своей независимой внешней политики.

Ли сказал, что более тесные связи и сотрудничество с Россией были в интересах Китая, особенно в вопросах глобального управления, где у них много общего.

В июле оба министерства иностранных дел заявили, что объединились для борьбы с «дезинформацией» из «определенных стран». В сентябре министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим российским коллегой приветствовал взаимную поддержку обеих сторон в ответ на «экстремистские силы в Соединенных Штатах».

Но также были сообщения о том, что российские официальные лица, включая самого Путина, в частном порядке высказывали сомнения в отношении Китая на встречах с американскими официальными лицами.

В недавней книге Боба Вудворда об администрации Трампа Rage сообщается, что российский лидер назвал Китай «крупнейшей вышедшей из-под контроля страной на планете» во время апрельского разговора с Трампом - комментарии, которые не вошли в пресс-релиз.

При Владимире Путине и Си Цзиньпине отношения между двумя странами неуклонно улучшались. Фото: AP

Бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон также написал в своих мемуарах «Комната, где это случилось», что министр обороны России Сергей Шойгу сказал ему, что он согласен с тем, что другой договор о контроле над ядерными вооружениями - Договор о ракетах средней и меньшей дальности, больше не имеет силы, вследствие усиления потенциала Китая и его технических возможностей после 1987 года

Китай и Советский Союз подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи в 1950 году, через несколько месяцев после основания Китайской Народной Республики. Но отношения резко ухудшились после смерти Сталина, в какой-то момент поставив две страны на грань войны.

Последующее улучшение отношений набрало обороты при Путине и Си, но ещё в декабре прошлого года российский лидер настаивал на том, что Россия не планирует военный союз с Китаем.

Ши Иньхун, профессор международных отношений Университета Жэньминь и советник Государственного совета и кабинета министров Китая, сказал, что его последние замечания могут быть попыткой натравить Вашингтон и Пекин друг на друга.

«Напряженность в отношениях между США и Китаем настолько велика, что возможен военный конфликт. Вероятность того, что Россия захочет быть союзником Китая, очень мала», - сказал он.

«В основном это знак стремления России быть важным нейтральным игроком, чтобы заставить Соединенные Штаты или Китай пойти на важные уступки».

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