дата публикации 27.09.20 22:33 скаут: Игорь Львович Латвия Русскоязычные СМИ Латвии Власти США имеют возможность отслеживать долларовые платежи внутри России NEWSru.com , 22 сентября, 2020 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN, сообщает РБК. Об этом пишет newsru.com. Источник: AFP / Scanpix / LETA Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Речь идет как о перечислении средств от российского банка, так и о поступлении средств в российский банк. Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает незаконности транзакции и является инструментом оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях. В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции. Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274). Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) - на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon. В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института - Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Свидетельств того, что какая-либо из этих 189 транзакций была связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или другим правонарушением, нет. Стало известно, как бизнес РФ платит дань друзьям Путина NEWSru.com 21 сентября, 2020 "Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эти документы оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Об этом сообщает Newsru.com. Ролдугин и Путин (2009 год). Источник: AFP / Scanpix / LETA По их данным, известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США. Так, из утечек выяснилось, что виолончелист Сергей Ролдугин, имя которого стало широко известно в 2016 году после публикации "Панамского архива", был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. На их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов. В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в "Панамском архиве". В октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В "Панамском архиве" Dulston не упоминается, но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова. В ходе расследования "Панамского архива" упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время "простили" ему за вознаграждение в 1 доллар. В "Севергрупп" ситуацию не прокомментировали. В этих же файлах упоминается имя советника президента Валентина Юмашева, который получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об "услугах" с 2006-го по 2008 год. Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Юмашев Усманову, неизвестно. Однако, как отмечал знакомый советника президента в разговоре с "Ведомостями", Юмашев работает лоббистом с 2000 года и воспринимается как человек, действующий в окружении Путина и по его согласованию. В пресс-службе президента РФ заявили, что не располагают информацией на этот счет, Юмашев и Усманов ситуацию также не прокомментировали. Кроме того, выяснилось, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений "Рособоронэкспорт", который входит в госкорпорацию "Ростех", платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. В то же время Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому посреднику "Рособоронэкспорт" перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.