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Китайская рулетка для России

15.12.2019
Китайская рулетка для России

Минфин РФ будет скупать юани несмотря на многомиллиардные убытки центробанка.

Россия продолжит практику инвестирования валютных резервов в китайские юани, несмотря на многомиллиардные убытки, которые понес центробанк, пишет finanz.ru.

Вслед за ЦБ, вложившим в юань 14% резервов, или 69 млрд долларов, к скупке китайской валюты намерен подключиться Минфин, используя для этого деньги Фонда национального благосостояния.

До конца года в правительство будут внесены о снижении доли доллара в структуре ФНБ в пользу других валют, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Использование доллара, по словам главы Минфина, представляет угрозу для российских участников внешнеэкономической деятельности, и поэтому долю американской валюты в ФНБ нужно «снизить максимально».

«Мы планируем включить туда активы, нормированные в других валютах, в том числе в юанях. Для нас самое главное - это надежность, чтобы мы в любой момент <…>, когда потребуются деньги для финансирования наших обязательств», - объяснял Силуанов 11 декабря в интервью «Россия-1».

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о «социальных обязательствах» бюджета.

На начало ноября в ФНБ, где копятся дополнительные нефтегазовые доходы бюджета (в 2019 году это все, что приходит в казну от барреля дороже 41,6 доллара), находилось 98 млрд долларов.

В реальности размер фонда больше: он приближается к 140 млрд долларов, если учесть валюту, уже купленную на рынке, но еще не зачисленную в фонд (это происходит в середине года, следующего за отчетным).

ФНБ входит в состав золотовалютных резервов России, но отличие от резервов ЦБ, дедолларизация его не коснулась. Фонд состоит на 45% из долларов, на 45% из евро и на 10% из фунтов стерлингов.

Если Минфин решит довести долю китайского юаня в ФНБ до уровня ЗВР (14,2%), то ему придется купить 139,7 млрд юаней, или 19,9 млрд долларов в эквиваленте.

Это увеличит вложения России в юань на 22%: на последнюю отчетную дату (31 марта) у ЦБ было 464,4 млрд юаней на 69,2 млрд долларов.

Основную часть юаневых инвестиций центробанк спешно осуществлял во втором квартале 2018 года, когда США ударили санкциями по «Русалу», а в конгресс один за другим вносились законопроекты о санкциях против госдолга и госбанков вплоть по до полного запрета долларовых расчетов.

За апрель-июнь 2018 год ЦБ купил юаней на 44 млрд долларов. Тогда курс китайской валюты колебался около 2-летних максимумов между 6,2-6,4 юаней за доллар, после чего начал стремительно падать и к августу 2019-го обновил 11-летний минимум (7,15 за доллар).

В результате только по сделкам второго квартала прошлого года ЦБ понес убыток на 5,9 млрд долларов. Последующие закупки увеличили его до 8 млрд.

В общей сложности, согласно отчету об управлении резервными активами, за прошлый год центробанк потерял на курсовых разницах 20 млрд долларов резервов.

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теги: Финансы  
   
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