дата публикации 04.12.19 05:07 скаут: Игорь Львович

"Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske русских богачей обслуживали " Эстония - 27 ноября 2019 г."Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske русских богачей обслуживали " Скандал с отмыванием денег: подозреваемый рассказывает, как в Danske Bank обслуживали русских богачей Сулев Ведлер (Eesti Ekspress) 27.11.2019 Tiit Tamme В только что вышедшей книге Сулева Ведлера "Pestud miljonid" ("Отмытые миллионы") бывший менеджер по работе с клиентами Danske Bank рассказывает, каким жадным было его начальство. Важна была только прибыль. Ниже приводится отрывок из этой книги. В июле 2018, когда случай в банке Danske (бывший Sampo) перерос в общереспубликанский скандал, в Рийгикогу поступило письмо от некоего человека, который назвал себя просто банкиром. Стиль написания подсказывал, что автор - русский. Банкир сообщил: "Клиент сразу сказал, чего хотел: денежный поток из России - в офшорные фирмы или недвижимость. Представитель банка тут же дал ему готовую офшорную фирму и пинкалькулятор за 3 тыс евро и упомянул, что в дальнейшем нужно будет платить 0,2-0,5% в месяц с оборота и всё будет чисто. Далее делаешь различные трюки, например сам отправляешь информацию в RAB (Rahapesu Andmebüroo - Бюро данных об отмывании денег - ред.), RAB сразу блокирует, в течение пары недель счет открывали снова, но за деньги". Вскоре появилась в Eesti Päevaleht статья "Rahapesu anatoomia" ("Анатомия отмывания денег"), в которой источником являлось "лицо, назвавшее себя банкиром". На бис от него появились еще несколько таких же утверждений, но с большим числом деталей. Банкир рассказал, что клиентские менеджеры Sampo (он назвал их приват-банкирами) не делали с паспортов копии. Учили клиентов, что для избежания лишнего внимания не стоит совершать сделки с круглыми суммами, и величина сделок не должна превышать 100 000 евро. Объясняли, чего нужно писать в обоснование платежа. Как много есть времени для снятия денег до момента, когда счет заморозят. Московское представительство помогало клиентам, у которых не было визы или зарубежного паспорта - чиновникам, военным, сотрудникам МВД и преступникам. Всё шло как по маслу при осведомленности руководства. Клиенты делали дорогие подарки. В банке была черная касса, куда переводили 0,2-0,5% клиентских денег. В Таллинн летали каждый день самолеты с наличными. Один из клиентских менеджеров начинает, слушая всё это, смеяться. "Если я бы получал даже 0,1 процента от денег, я был бы богатый как Осиновский! Менеджер подчеркивает, что у него самого не было права открыть новый счет. ("Такие вещи остались в 90-х", отмечает и один из опрошенных сотрудников банка). Клиентские менеджеры должны были сначала познакомиться с клиентом, выяснить его желания, размер предполагаемого денежного потока, собрать порцию документов и написать меморандум - кем является клиент и чего он хочет. "Но никто не пошевелился, чтобы хоть один евро нам выделить для получения доступа к российским базам данных. Говорили, что некоторые из них очень хорошие, можно узнать данные предпринимателя - от оборота до судебных решений", - говорит бывший менеджер по коммуникациям. "Нам говорили, что твой инструмент - Google! У нас был принцип - прибыль!" (Позжде банковский аудит установил, что в Таллинне не контролировали автоматически, действуют ли в отношении клиентов международные санкции, находятся ли они в розыске. Также не могла и допотопная IT-система проверить, совершаются ли сделки с подозрительными счетами). По словам менеджера, это была его проблема, как он получил информацию о клиенте и где он с ним встретился. Но менеджеры могли рекомендовать, какие решения использовать в том или другом случае. Использовать ли для движения денег, например, Великобританию, Кипр или компанию какой-либо другой страны. Когда все бумаги были собраны, пакет шел на проверку в отдел соответствия (compliance), работники которого должны просмотреть, всё ли отвечает законам и правилам банка. Менеджер: "в латвийских банках дела конечно шли лучше. Там звонили и задавали дополнительные вопросы, потому что их ведомство по противодействию отмыванию денег находило то одно, то другое. У нас же обычно царствовала тишина". Затем ходатайство на открытие счета просматривал клиентский комитет в составе четырех членов, куда входил руководитель филиала Айвар Рехе. Когда Рехе был занят или в отпуске, его замещал отвечавший за зарубежное подразделение Тыну Ванаюур. Ванаюур первый раз пытался устроиться на работу в Forekspank в 1995 году, но его посчитали непригодным для должности теллера. По иронии судьбы спустя пару лет он стал главным маклером по ценным бумагам того же банка. Разок уходил из банка и работал в приватном банковском обслуживании SEB Pank, но потом его позвали обратно. Ванаюур начал в 2003 году выстраивать отдел приватного обслуживания в Sampo Pank, а позже - приватного и зарубежного дивизиона. Всегда в клиентском комитете на месте был юрист и человек, отвечающий за контроль соответствия. Участие последнего позже вызвало удивление - по существу он проверял же свою собственную работу. И клиентский менеджер, который должен был делать предложение - открывать счет или нет. "Если клиент обратился в банк официально, то его бумаги должны были пройти эту же процедуру даже тогда, когда, по моему мнению, он нам не подходил. Такая у нас была бюрократическая машина", - говорит менеджер по коммуникациям. У него и его коллег до сих пор вызывает изумление, почему не находятся под следствием члены тогдашнего комитета, потому что они знали или должны были знать, с кем имеют дело, о каком бизнесе идет речь. Прокуратура неоднократно подтверждала, что Рехе или Ванаюур не находятся (не находились) среди подозреваемых. А работавший с сентября 2009 по март 2016 года руководителем по рискам бывший "экономический" полицейский Амор Сильд даже не упоминается ни в одной из связаных с Danske статей. По словам клиентского менеджера, ему устанавливали жесткие годовые планы: объем валютных сделок должен быть таким-то, объем расчетов должен быть таким-то. "И вперед!" Иногда клиенты делали вместо одного крупного перевода несколько мелких. Обычно это трактуется как желание остаться ниже того предела, когда банк должен платеж проверить и, в случае подозрений, сообщить об этом в RAB. Но, по словам менеджера, причина была другая: его зарплата зависела в том числе и от числа платежных поручений. "Я всегда убеждал клиентов: если нужно перевести 150 000 евро, лучше сделать двумя переводами по 75 000". Занимаясь с нерезидентами, отсутствует такая опасность потери денег, как при выдаче кредитов (кредитный риск). Славянские клиенты делали больше переводов, покупок и продаж долговых расписок и ценных бумаг, меняли валюту, открывали депозиты. По словам клиентского менеджера, во время глобального экономического кризиса добавилось работы, потому что русские опасались происходящего в стране и хотели переправить деньги на более защищенный Запад. Иногда работы было выше головы. "У меня было почти 300 клиентов. Еще и в командировки должен был ездить, которые отнимали уйму времени". И внутреннее расследование подтвердило, что клиентские менеджеры были перегружены. В среднем у них было 250 клиентов, но встречались и такие, у которых одновременно было свыше 300 клиентов. Эффективно и плотно следить за всеми клиентами и их сделками было невозможно. Отслеживание сделок проходило в филиале в основном вручную. Но бизнес процветал. "Deutsche Bank очень любил этот бизнес. Через него проходили наши долларовые переводы. Они видели движение всех этих денег. Представитель Deutsche побывал как-то у нас в Таллинне и сказал, что они полностью довольны. (We are fully satisfied.)“ Услуги Sampo (Danske) считались качественными. "Лучшие клиенты достойны лучшего", - так звучал девиз банка. Журнал Euromoney оценил приватное банковское обслуживание Sampo в 2009-2010 годах как лучшее в Эстонии.



