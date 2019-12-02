Память и боль русских могил Узбекистана

Ташкентская епархия вместе с благотворительным фондом «Просветитель» взялись за большое и благородное дело-навести порядок на православных кладбищах Узбекистана.

Они запускают международный проект «Верните Память».

Обстановка и впрямь печальная. В республике более 4 миллионов русских могил. Большинство из них заброшены, заросли деревьями и травой, засыпаны листвой. Памятники нередко повалены от времени и проседания земли.

Сказывается, что за последние тридцать лет республику покинули сотни и сотни тысяч православных. И могилы родных остались без пригляда, признает митрополит Викентий.

Особенно тяжкая картина открывается при посещении кладбищ, где нашли свой конец эвакуированные в годы Великой Отечественной. Это раненые солдаты и офицеры, умершие в госпиталях вдали от родных мест. Каждый третья заброшенная могила-это детская, их косил голод и болезни.

Только с 1940 по 1950 число русских захоронений в Ташкенте выросло в 10 раз! Такова горькая правда эвакуации…

В республике официально 17 воинских кладбищ. Власти стараются смотреть за ними. Но это совсем небольшая часть фронтовиков, закончивших жизненный путь в Узбекистане.

Недавно Русский культурный центр выступил с инициативой привести в порядок солдатские могилы, обозначить каждую красной звездочкой. Но ясно, что нужны более внушительные силы и деньги.

Сейчас идет процесс создания электронной базы данных. В «цифру» переводятся все кладбищенские книги, делаются снимки. Чтобы каждый мог найти своих родных и близких, людей, потерявшихся в годы лихолетья, горбачевской перестройки.

Хочется верить, что широкая общественность, российские и узбекские власти, бизнес откликнутся на призыв к сохранению памяти о наших предшественниках, останутся верными традициям гуманизма и человеческой благодарности.

статью прочитали: 2 человек