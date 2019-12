архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.12.19 14:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu

"Western firms primed to cash in on Syria’s oil and gas ‘frontier’" Глобальная сеть - 01 декабря 2015 г. Западные фирмы полны энтузиазма, что они извлекут выгоду из нефтегазовой "целины" в Сирии Нафиз Ахмед

Этот эксклюзивный материал был опубликован INSURGE INTELLIGENCE, проектом журналистских расследований, финансируемым напрямую посредством сбора средств. Американские, британские, французские, израильские и другие энергетические интересы могут стать главными получателями доходов от военных операций в Ираке и Сирии, направленных на то, чтобы отбросить власть «Исламского государства» (ИГИЛ) и, возможно, ликвидировать режим Башара аль-Асада.

Исследование для глобальной нефтяной сервисной компании при поддержке французского правительства, которое связано с возглавляемой консерваторами британской администрацией, опубликованное в разгар «арабской весны», провозгласило значительный «углеводородный потенциал» природных ресурсов на сирийском шельфе. Исследование 2011 года было напечатано в GeoArabia, журнале нефтяной индустрии, публикуемом базирующейся в Бахрейне консультационной фирмой GulfPetroLink, который спонсируется некоторыми крупнейшими нефтяными компаниями мира, включая Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell, Total и BP. Журнал GeoArabia не имеет открытой подписки и распространяется исключительно среди транснациональных энергетических корпораций, корпоративных спонсоров и связанных организаций, а также в некоторых университетах. Исследование автора Стивена А. Боумана, старшего геолога французской энергетической компании CGGVeritas, установило «три осадочных бассейна – Левантийский, Кипр и Латакию – расположенных в прибрежных водах Сирии» и подчеркнуло «значительные свидетельства рабочей нефтегазоносной системы в прибрежных водах Сирии с множеством признаков нефти и газа на суше, ППУ (прямых признаков углеводородов), наблюдаемых на сейсмоданных, и выходов нефти на поверхность, установленных с помощью спутниковых избражений». Тайный роман Франции с Сирией Асада В момент, когда в Сирии проходили народные волнения, у CGGVeritas был контракт с Министерством нефти и минеральных ресурсов сирийского президента Башара аль-Асада. Французская компания является одним из крупнейших в мире сейсморазведочных исследователей. При поддержке французского правительства, владеющего 18%-м пакетом акций в фирме, CGGVeritas приобрела данные сейсморазведки о ресурсах на сирийском шельфе в 2005 году, и с тех пор является основным источником информации касательно геофизических и геологических массивов данных в интересах сирийского режима. В 2011 году французская фирма имела эксклюзивный контракт с сирийским правительством о предоставлении технической поддержки Сирийскому международному этапу заявок на прибрежную зону для фирм в отношении разведки, разработки и добычи нефти и газа на трех блоках на шельфе в Средиземном море у сирийского побережья. «Интенсивность разведочных работ в Восточном Средиземноморье усилилась в последние годы после открытия ряда крупных газовых месторождений на ТКФ (триллионы кубических футов) на шельфе в южном Левантийском бассейне», - писал Боуман. «Лицензионные аукционы запланированы для объявления в течение 2011 года для участков на шельфе Сирии, Ливана и Кипра, которые, как считают, имеют много общих геологических черт с этими открытыми месторождениями». Описывая сирийский шельф как "по-настоящему неизученный район", Боуман - который также участвовал в оценках CGGVeritas массивов сейсмических данных касательно энергетических ресурсов в Ливии - отметил открытие нескольких "плоских пятен", которые, если они окажутся реальными, "будут представлять собой объекты бурения на миллиарды баррелей/ТКФ [триллионы кубических футов], учитывая масштаб и расчетные параметры структур, в которых они имеются".

Изображение сирийских шельфовых месторождений из исследования GeoArabia 2011 года

Крупные западные энергетические компании обхаживают Асада

CGGVeritas также работала на британское правительство по Северному морю, при этом Боуман последние несколько лет занимал должность, отвечая за определение перспективности и координацию работы по выдаче лицензий. В 2012 году Министерство внутренних дел США опубликовало ежегодник полезных ископаемых Геологической службы США, в котором констатировалось, что контролируемая правительством Асада компания Syrian Petroleum Co.: "... сотрудничала с несколькими международными нефтяными компаниями, такими как китайская Chinese National Petroleum Co. (CNPC), Gulfsands Petroleum из Соединенного Королевства, индийской Oil and Natural Gas Resources Corp., Royal Dutch Shell plc. из Соединенного Королевства и Total SA из Франции, через дочерние акционерные общества". Двумя годами ранее в сирийской столице Дамаске проходила 7-я Сирийская международная нефтегазовая выставка, организованная Министерством нефти Асада. Спонсорами выставки являлись компании CNPC, Shell и крупная французская нефтяная компания Total, в ней приняли участие более сотни представителей международных фирм, 40% из которых базировались в Европе. В черновике документа 2010 года, составленного от имени сирийского Министерства нефти организатором выставки, компанией Allied Expo, описывалось то, как британская компания Shell планировала работать в тесном сотрудничестве с режимом Асада при разработке добычи газа в Сирии: "Компания Shell составит общий план разработки газового сектора в Сирии после соглашения, подписанного с Министерством нефти" - написано на слайдах презентации, созданной в октябре 2010 года для продвижения планов проведения новой нефтегазовой выставки в 2012 году. "Соглашение включает оценку общего неразведанного газового потенциала в Сирии, потенциала геологоразведки и добычи газа, необходимости в перекачивании газа и сетях газоснабжения..."

Обзор газовой промышленности - Производство природного газа достигло 18 миллионов кубометров/день в 2007 году, 87% которых были использованы для выработки электроэнергии, а 13% - для крупных промышленных заводов.

- У правительства есть планы перевести электростанции и тяжелую промышленность с нефти на газовое сырье, чтобы больше сырой нефти шло на экспорт.

- Компания Shell составит общий план разработки газового сектора в Сирии после соглашения, подписанного с Министерством нефти. Это соглашение включает оценку общего неразведанного газового потенциала в Сирии, потенциала геологоразведки и добычи газа, необходимости в перекачивании газа и сетях газоснабжения, а также возможности для небольших ... Слайд с презентации сирийского Министерства нефти 2010 года (ошибка в последнем предложении сделана в оригинале, прим. перев.) В течение 2010 года сотрудники Shell провели многочисленные встречи с министрами британского правительства. В июле Shell встречалась с Дэвидом Кэмероном, чтобы обсудить "вопросы бизнеса", с министром Министерства иностранных дел Дэвидом Хоуэллом, чтобы обсудить "вопросы международной энергетики", и с Чарльзом Хендри, государственным министром из Департамента энергетики и изменения климата (ДЭИК). Обзор нефтяной промышленности

- Доказанные геологические запасы нефти оцениваются в 25,3 миллиарда баррелей - Основное местоположение: в центральной и северо-восточных частях страны - Почти 40% территории страны находятся под управлением "Сирийской нефтяной компании" - Остальные территории открыты для иностранных компаний по контрактам о разделе продукции, в основном: - Shell: 132000 баррелей/день в 2007 году посредством совместного предприятия (Al Furat Petroleum Company) с СНК - Total: 26000 баррелей/день в 2007 году посредством ее совместного предприятия (Deir Ezzor Petroleum Company) - Поиски и разведка ускорились в последние пять лет при участии компаний из Канады, Китая, Индии, Хорватии и России. Самой Shell были предоставлены две дополнительных концессии на разведку в 2006 году, покрывающие 14000 квадратных километров в юго-восточной части страны. Слайд с презентации сирийского Министерства нефти 2010 года Такие встречи с многочисленными правительственными департаментами и часто с десятками высокопоставленных чиновников продолжались каждый месяц до конца следующего года, за исключением июня 2010 года. Они включали встречи с советником премьер-министра по национальной безопасности Питером Рикеттсом; министром экономики Винсом Кейблом, различными министрами ДЭИК для обсуждения "энергетических вопросов", связанных с Катаром, а также несколько заседаний с Кэмероном и министром финансов Джорджем Осборном. Рассекреченные докладные записки британского правительства показывают, что незадолго до вторжения в Ирак в 2003 году нефтяные компании ВР и Shell провели несколько встреч с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы гарантировать британским энергетическим компаниям участие в послевоенном Ираке. В то время как правительство публично возмущалось критикой нефтяной мотивации британского участия в войне как "нефтяной теорией заговора", одна докладная записка о встрече между тогдашним министром торговли, баронессой Саймонс, и британскими нефтяными компаниями раскрыла, что за закрытыми дверями они считали, что "будет трудно обосновать то, что британские компании окажутся в проигрыше в Ираке таким образом, если СК само являлось безоговорочным сторонником правительства США в течение этого кризиса".



Слайд с презентации сирийского Министерства нефти 2010 года После протестов 2011 года, даже когда Асад грубо и жестоко обходился с демонстрантами на улицах, тогдашняя госсекретарь Хилари Клинтон исключила военную интервенцию и настойчиво утверждала , что сирийский диктатор является "реформатором" - что он воспринял как одобрение для усиления его репрессивных мер. С усилением витка насилия западные правительства дистанцировались от Асада, когда стало ясно, что его правление стало совершенно неустойчивым. С началом гражданской войны планы компании "Шелл" и других крупных нефтяных компаний по открытию минерально-сырьевых ресурсов Сирии на шельфе были неожиданно приостановлены. Военные меры, чтобы защитить средиземноморские нефть и газ Неожиданный кризис в Сирии помешал долголетним усилиям по разведке и открытию приносящих большие доходы энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.

В докладе, опубликованном в декабре 2014 года Институтом стратегических исследований (ИСИ) армии США, предоставляются убедительные доказательства, что американские, британские и арабские военные стратеги из Залива считают Средиземное море благоприятной возможностью, чтобы избавить Европу от зависимости от российского газа и способствовать энергетической независимости Израиля. В рамках этого процесса, сказано в докладе, военные действия рассматриваются как потенциально необходимые, чтобы завладеть сирийскими неразработанными морскими газовыми ресурсами, которые пересекаются с территориальными водами других средиземноморских держав, включая Израиль, Египет, Ливан, Кипр, Грецию и Турцию. В докладе Мохамеда Эль-Катири, советника Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов и бывшего директора исследований Группы перспективных исследований и оценок (ARAG) МО Великобритании, открыто признается, что послевоенная Сирия откроет новые возможности для разведки энергоресурсов. "Как только сирийский конфликт будет урегулирован, перспективы добычи на шельфе Сирии - при условии обнаружения рентабельных ресурсов - являются большими", - написал Эль-Катири. Потенциальные нефтегазовые ресурсы могут разрабатываться "относительно беспрепятственно, как только политическая ситуация обеспечит возможность для любых новых разведочных работ в ее морских зонах". В докладе ИСИ армии США отмечалось, что морские ресурсы Сирии являются частью более широкой матрицы залежей нефти и газа в Левантийском бассейне, охватывающем морские зоны этих конкурирующих государств. По оценкам, в регионе содержится приблизительно 1,7 миллиарда баррелей нефти и 122 триллиона кубических футов природного газа, что может являться лишь третью от всего объема углеводородов бассейна. Возглавляемая США военная интервенция должна сыграть ключевую роль, делается вывод в докладе, в "управлении" конфликтами и напряженностью в Восточном Средиземноморье, особенно касательно перспективы "дестабилизации Сирии до фактически гражданской войны". "Американская дипломатическая и военная поддержка должна сыграть важную роль в сложном геополитическом пейзаже Восточного Средиземноморья, и ее значение только вырастет с увеличением ценности природных ресурсов, стоящих на кону", сказано в докладе ИСИ армии США: "Американская поддержка в области безопасности и военная поддержка основных союзников в случае возникновения конфликта из-за природных богатств в Восточном Средиземноморье может оказаться критически важной при управлении возможным конфликтом в будущем". Неоконы зондируют почву в отношении нефтяного бума на сирийских Голанах Одним из ключевых потенциальных конфликтов, на который обращает внимание доклад, является конфликт между Сирией и Израилем из-за лицензий на поиски месторождений нефти, выданных израильским правительством для разведки на нефть на Голанских высотах. Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в 1967 году и аннексированы в одностороннем порядке в 1981 году с введением израильских законов на этой территории. В докладе признается риск "еще одного вооруженного конфликта между двумя странами, если будут обнаружены значительные запасы углеводородного сырья". Компания , которой были предоставлены права на ведение поисково-разведочных работ на Голанских высотах, является крупной американской компанией - Genie Oil and Gas. Данные из разведочных скважин, на которых проводились разведочные работы израильской дочерней структурой Genie, Afek Oil and Gas, подтвердили "значительное"количество нефти и газа после бурения в колонне резервов толщиной 1150 футов (350,5 м), "почти в 10 раз больше, чем средние мировые показатели". Юваль Бартов, главный геолог Afek, сказал недавно журналу "Экономист", что его фирма обнаружила нефтяной пласт, содержащий "предположительно миллиарды баррелей". Среди владеющих акциями головной компании Afek и членов правления Genie Oil and Gas есть и глобальный медиамагнат Руперт Мёрдок. В конце 2010 года Мёрдок объединил силы с лордом Джейкобом Ротшильдом для покупки 5,5% доли в Genie стоимостью 11 миллионов долларов. Лорд Ротшильд является председателем RIT (Rothschild Investment Trust) Capital Partners, инвестиционного трастового фонда стоимостью 3,4 миллиарда долларов, который ранее был связан с инвестиционным банком Ротшильда. RIT Capital инвестирует главным образом в публичный капитал, рынки долговых обязательств, акционерный капитал недвижимого имущества, золото и нефть, включая "сектора, о которых мы располагаем глубокими знаниями", такие как "энергетика, ресурсы, финансовые услуги, ТМТ [технологии, медиа и телекоммуникации] и связанные с потреблением". Мёрдок является владельцем News Corporation, второго крупнейшего в мире медиаконгломерата до того, как он разделился в 2013 году на News Corp, где Мёрдок является председателем совета директоров с функциями руководства текущей деятельностью, и 21st Century Fox, где он является одним из председателей совета директоров и генеральным директором, управляя корпорацией вместе с его двумя сыновьями Локланом и Джеймсом. В этом качестве Мёрдок является господствующей силой над газетами, издателями и телеканалами в англоязычных СМИ, включая BSkyB, The Times и The Sun в Британии; сеть кабельного телевидения FOX, включая FOX News, Dow Jones, The Wall Street Journal, New York Post и National Geographic в США; издания The Australian, The Daily Telegraph и Herald Sun в Австралии - и это не полный список. "Я считаю, что у технологий и многочисленных лицензий на разведку сланцевой нефти Genie Energy имеется реальный потенциал, чтобы привести к глобальной, геополитической революции, переместив большую часть нового производства нефти в Америку, Израиль и другие западно-ориентированные демократии", - сказал Мёрдок, объясняя свои мотивы инвестирования в эту фирму. Во время расследования Левесона выяснилось, что глобальный медиамагнат провел множество державшихся в тайне встреч с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, у которого, судя по всему, были близкие связи с Мёрдоком и другими высокопоставленными представителями News Corp. Мёрдок и Ротшильд также входят в стратегический консультационный совет Genie. В правлении к ним присоединяются Ларри Саммерс, бывший директор Национального экономического совета при президенте Обаме; бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, являющийся бывшим вице-президентом подрядной организации АНБ, Booz Allen Hamilton, и директором неоконсервативного "Фонда защиты демократий", членом консультационного совета анти-мусульманской ксенофобской организации "Институт Гейтстон", международным покровителем "Общества Генри Джексона"; Дик Чейни, бывший вице-президент при Джордже У. Буше; и Билл Ричардсон, бывший министр энергетики при Клинтоне, губернатор штата Нью-Мексико и кандидат Обамы на должность министра торговли. Расчленение Сирии, чтобы предотвратить пик добычи нефти

Другой дочерней компанией Genie Oil and Gas является American Shale Oil, совместный проект с французской крупной нефтяной компанией Total SA. Компания Total была среди спонсоров международной нефтегазовой выставки 2010 года, организованной режимом Асада в Дамаске. Компания American Shale Oil (AMSO) работает в США в районе пласта месторождения Грин-Ривер в Колорадо, которое, по оценкам , содержит 3 триллиона баррелей извлекаемой нефти. На своем веб-сайте компания делает необычайное заявление касательно ее мотивации сконцентрировать основное внимание на нетрадиционных нефтегазовых ресурсах в США и Израиле: "Пик мировой добычи нефти ставит США перед огромной проблемой. Необходимо предпринять энергичные действия, чтобы избежать беспрецедентных экономических, социальных и политических издержек".

Снимок с экрана веб-сайта дочерней компании Genie Energy Это искреннее заявление демонстрирует, что интересы, стоящие за Genie Energy, признают реальность "пика добычи нефти", который обычно отрицается индустрией. Пик добычи нефти не означает, что в мире заканчивается нефть, скорее, это означает конец эпохи дешевой, легкой нефти с сокращением добычи обычной нефти и вследствие этого ускорение перехода к новой эпохе дорогой, трудноизвлекаемой нефти. Рассекреченные документы, а также высокопоставленные американские и британские чиновники, вовлеченные во вторжение и оккупацию Ирака 2003 года, подтверждают, что опасения в связи с воздействием "пика добычи нефти" сыграли определяющую роль в планах войны администраций Буша и Блэра. Это наглядно демонстрирует, что деятельность Genie Energy при помощи Израиля в Сирии остаются неотъемлемой частью более широкой стратегической цели контроля над оставшимися в мире нефтегазовыми ресурсами из-за обеспокоенности о влиянии "пика добычи нефти". У Обамы, по-видимому, нет особых возражений против оснований для деятельности Genie Energy по разведке на нефть на сирийских Голанских высотах: что эта территория будет неизбежно передана Израилю. В начале ноября базирующийся в Назарете журналист Джонатан Кук сообщал, что "израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху воспользовался частной встречей... с Бараком Обамой - их первой за 13 месяцев - чтобы поднять вопрос о возможном расчленении Сирии". Согласно израильским чиновникам, осведомленным об этой беседе: "Нетаньяху дал понять, что Вашингтону следует дать запоздавшее благословение незаконной аннексии Израилем Голанских высот, захваченных у Сирии во время войны 1967 года.... Нетаньяху утверждал, что Сирия больше не является функционирующим государством, что создает возможность "для иных мнений". Ответ Обамы был показательным - он не внес ясности для Нетаньяху, что расчленение Сирии исключено: "Неназванный чиновник Белого дома подтвердил, что Нетаньяху говорил об этом. Чиновник сказал: "Я думаю, что президент не посчитал, что это заслуживает ответа. Было не ясно, насколько он [Нетаньяху] был серьезно настроен в этом отношении". Таким образом, существует удивительно широкая и мощная смычка американских, британских, французских и израильских интересов, включающих оборонный сектор, сектор безопасности, энергетический и медиасектор, в первых рядах добивающихся развала Сирии. Важнейшим основанием для этого является контроль над тем, что считается потенциально огромными скрытыми нефтегазовыми резервами в Сирии и в более широком Восточном Средиземноморье. Вместе с этим США и Британия ставят своей целью ликвидировать российское и иранское влияние в регионе. Согласно Ежегоднику полезных ископаемых Сирии 2012 года Геологической службы при Министерстве природных ресурсов США, сирийская гражданская война поставила крест на намерениях Асада превратить Сирию в узел перевалки газа в Европу в союзе с Россией и Ираном: "Летом 2011 года Иран, Ирак и Сирия подписали протокол о намерениях для прокладки 5000-километрового трубопровода, который будет назван Исламским газопроводом. Предложенный трубопровод будет транспортировать газ с иранского месторождения "Южный Парс" и протянется через Ирак, Сирию и Ливан до Европы по Средиземному морю. Иран предложил, что Исламский газопровод мог бы стать альтернативой поддерживаемому ЕС трубопроводу "Набукко", который должен снабжать Европу газом через Турцию и Австрию". Другой альтернативой был предложенный трубопровод , поддерживаемый США, который будет транспортировать газ из принадлежащей Катару части месторождения, перекрывающегося с Ираном, известного как "Северное месторождение". Содержа 872 триллиона кубических футов, это месторождение представляет собой третьи крупнейшие запасы природного газа в мире. Вместе "Северное месторождение" Катара и "Южный Парс" Ирана представвляют собой самую крупную в мире залежь природного газа. Катарский трубопровод должен был пройти по территории Саудовской Аравии, Сирии и Турции, откуда газ затем мог бы транспортироваться в Европу. Компании, участвующие в разработке "Северного месторождения" Катара, включают базирующуюся в США ExxonMobil и французскую Total. CGG Veritas, поддерживаемая французским правительством фирма, которая ранее подрядилась определить объем работ с морскими природными ресурсами страны для режима Асада, также проводила сейсморазведку "Северного месторождения" в интересах Катара, после чего она заключила контракт на исследование катарского месторождения "Дукхан". Конфликт, который все больше охватывал Сирию после того, как Асад подписал сделку о поддерживаемом Россией трубопроводе с Ираном, фактически уничтожил иранско-сирийский проект трубопровода, который должен был быть завершен в 2016 году. "Война и санкции оказали негативное воздействие на активность в сирийском углеводородном секторе, включая разработку, добычу, экспорт, производство, транспортировку и сбыт", отмечалось в ежегоднике Геологической службы США: "С продолжением войны в стране перспективы Сирии стать значимой страной энергетического транзита в Ирак, Средиземноморский регион и Европу сильно уменьшились". ИГИЛ - это фиговый листок для средиземноморской схватки

Несмотря на это или, вероятно, из-за этого Россия намерена застолбить свою долю. "СоюзНефтеГаз", российская нефтегазовая компания, начала работы по разведке на нефть в сентябре 2015 года на западном побережье Сирии - в том же районе, который исследовался компанией CGGVeritas. Эти работы являются следствием соглашения 2013 года между Сирией и Россией, по которому "СоюзНефтеГаз" вложит первоначальные инвестиции примерно в 90 миллионов долларов. Усиление Россией военного присутствия в Сирии, обоснованием для которого является наступление на ИГИЛ, вероятнее всего, связано с оказанием помощи Асаду внутри изолированного алавитского мини-государства, находящегося в союзе с Ираном. Объявление Путина после сбития Турцией российского самолета, что Турция целенаправленно способствовала продажам нефти ИГИЛ, иллюстрирует то, как эта террористическая структура стала фиговым листком для обоснования военной операции. Как уже сообщал INSURGEintelligence, существуют значительные свидетельства, что высокопоставленные фигуры в турецком правительстве и разведывательных службах тайно спонсируют исламистские террористические группы на территории Сирии, включая ИГИЛ, и что это включает разрешение продажи нефти на черном рынке. Почему же тогда Владимир Путин ждал, пока не был убит российский пилот, чтобы сообщить о том, что в распоряжении России есть разведданные касательно государственной поддержки ИГИЛ со стороны Турции? Нет особых сомнений, что Путин ранее был больше заинтересован в защите российских отношений с Турцией как с новым центром транзита газа в Европу, в рамках которого он и Эрдоган планировали построить многомиллиардный российско-турецкий газопровод "Турецкий поток", - который находится теперь в подвешенном состоянии после недавнего дипломатического негодования. Военные операции США, Британии и Франции также являются непоследовательными, когда они необъяснимым образом не смогли заблокировать пути снабжения ИГИЛ через Турцию, не смогли разбомбить важную нефтяную инфраструктуру ИГИЛ, включая очень большие колонны грузовиков, перевозящих нелегальную нефть, и отказались вооружать наиболее эффективные и светские наземные силы курдов, воюющие с ИГИЛ. Становится все более ясным, что стратегия возглавляемой США коалиции направлена прежде всего на сдерживание территориальных устремлений группы в Сирии. Незадолго до атак в Париже Обама объяснил : "С самого начала нашей целью было сначала сдержать, и мы сдерживаем их. Они не продвинулись вперед в Ираке. А в Сирии - они придут, и они уйдут. Но вы не видите этого систематического наступления ИГИЛ на местности". Однако эта стратегия согласуется с фактическим расчленением Ирака и Сирии, за которое, судя по всему, выступает смычка из неоконсервативных оборонных и энергетических интересов, описанная выше. По мере того, как Россия расширяет свое присутствие в регионе под знаменем борьбы с ИГИЛ, США, Британия и Франция торопятся обеспечить себе сохранение военного плацдарма в Сирии - это попытка позиционировать себя для извлечения выгоды из обстановки после завершения конфликта. Как сказано в ежегоднике полезных ископаемых Геологической службы США: "Большинство международных инвесторов, ушедших из Сирии после ухудшения ситуации с надежностью и безопасностью по всей стране... как ожидается, не вернутся до тех пор, пока не будут урегулированы военные и политические конфликты". В этом контексте, пока Россия и Иран укрепляют их влияние на Сирию посредством режима Асада - начиная претендовать на нетронутые сирийские ресурсы в Средиземном море - форсирование военных действий Западом является одновременно и кнутом, и пряником: пряник направлен на то, чтобы угрозой заставить режим Асада пойти на политическую договоренность, которая капитулирует перед западными региональными энергетическими планами; кнут направлен на то, чтобы заменить его более сговорчивым образованием, состоящим из повстанческих сил, поддерживаемых западными союзниками, государствами Залива и Турцией, при этом сдерживая самую опасную группировку, ИГИЛ. Сомнительно, чтобы у этой кровавой стратегии опережения России и Ирана в отношении средиземноморских энергетических богатств были какие-то шансы на успех, для любой из сторон. Судя по недавней истории, она также, вполне возможно, даст обратный результат, который нельзя ни предсказать, ни контролировать.

==== Д-р Нафиз Ахмед - занимающийся расследованиями журналист, автор бестселлеров и специалист по международной безопасности. Являясь бывшим автором "Гардиан", он ведет рубрику "System Shift" для Motherboard издания VICE и ведет еженедельную рубрику для Middle East Eye. статью прочитали: 21 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.