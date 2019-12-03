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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.19 03:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Последние новости из Сирии

SDF general commander: We agreed on deploying Russian forces in Ain Issa, Tel Tamr, Amuda

Генерал-командующий Сирийскими демократическими силами (СДС): мы согласились на развертывание российских войск в Айн-Исса, Тель-Тамр и Амуда

Мазлум Абди, генерал-командующий Сирийскими демократическими силами (СДС), заявил, что они договорились с Россией о  введении российских сил в Айн-Исса, Тель-Тамр и Амуда.


NEWS  01 Dec 2019, 

 Сообщение о соглашении появилось в твите Абди в Твиттере.

Абди написал  в своем твите : «Сегодня мы имели честь принимать  командующего российскими силами в Сирии генерала Александра Чайку. Это была очень плодотворная встреча. Мы согласились на  размещение российских войска в Амуда, Тель-Тамр и Айн-Исса для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Мы рассчитываем на дальнейшие совместные усилия в пользу нашей страны».    

Anha


Russian general confirms SDF commitment to agreements with Russia

Российский генерал подтвердил  приверженность СДС соглашениям с Россией

Российские военные, дислоцированные в северной Сирии, опровергли утверждения Турции о том, что вооруженные формирования Сирийских демократических сил (СДС)  не были выведены из пограничной полосы внутрь Сирии, подчеркнув, что они были выведены в полном соответствии с соглашением о безопасности между Российской Федерацией и СДС.

NEWS  02 Dec 2019, 

В  понедельник, генерал Борис Сталинград, командующий российской военной полицией, дислоцированной в регионе Евфрата, сказал  об этом агентству ANHA. Это совпало с очередным заявлением Турции о том, что вооруженные формирования СДС не выполняют соглашение  и остаются на границе, создавая тем самым предлог для возобновления турецкой агрессии на других территориях северной Сирии.

Борис утверждал, что «воинские  подразделения Российской Федерации, размещены вместе с силами сирийской армии на сирийско-турецкой границе и линиях соприкосновения с турецкими силами, чтобы предотвратить кровопролитие и столкновения между конфликтующими сторонами», согласно ранее подписанному соглашению между администрацией Автономного  региона севера и востока Сирии и правительства Российской Федерации.

Что касается неоднократных утверждений Турции, генерал Борис отметил, что СДС полностью отошли от границы на глубину 32 километра, в  то время как Россия защищает регион от внешних атак и возвращения террористов.

В конце октября СДС объявили об  отводе своих войск на трех участках границы   с Турцией - из северных районов Аль-Джазиры и Евфрата, однако угрозы и нарушения соглашения о прекращении огня турецкой стороной не прекратились.



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теги: Сирия  
   
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