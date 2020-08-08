навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
08.08.20   Редакция

“Прощание славянки”

(0)
 
08.08.20  

Сотрудники МВД Эстонии отказались вселяться в здание с символом петуха

(0)
 
07.08.20  

Три бракованные ракеты "Протон-М" увезли с Байконура

(0)
 
07.08.20   Редакция

Пять составляющих американо-российской повестки

(0)
 
07.08.20  

Видео уйгурской модели Мердана Гаппара снятое в китайской колонии

(0)
06.08.20   Редакция

Россия накажет Facebook и WhatsApp

(0)
 
06.08.20  

В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

(0)

последние за вчера, 07.08.20  
 
04:59  

Три бракованные ракеты "Протон-М" увезли с Байконура

(0)
 
04:50  

Лукашенко о младшем сыне Коле: кремень, как отец

(0)
 
04:43   Редакция

Пять составляющих американо-российской повестки

(0)
 
04:32  

Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

(0)
 
04:23  

Лилия Шевцова: "Август 2020"

(0)
 
04:16   Редакция

Об экстерриториальном авторитаризме Коммунистической партии Китая

(0)
 
04:04  

Путин никому не доверяет, Меркель волчица, Зеленский хороший

(0)
 
03:58  

Странное молчание России

(0)
 
03:44  

Видео уйгурской модели Мердана Гаппара снятое в китайской колонии

(0)
 
03:24   Редакция

Молчание Путина

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 08.08.20 07:51
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Прощание славянки”

Гоа: на прощальной вечеринке русской девушки на вилле в Арпоре  вспыхнула драка, один человек ранен

August 7, 2020

PANAJI: Даже после того, как главный министр Прамод Савант приказал полиции принимать жесткие  меры против  вечеринок  и  выступил с  призывом не  проводить вечеринки  во время пандемии, иностранцы в штате продолжают это делать.

Прощальная вечеринка, устроенная для себя 22-летней русской девушкой на вилле в Арпоре, переросла в жестокую  драку  после того, как группа молодых людей сошлась в рукопашную  во время танцев. На вечеринке присутствовало около 17 молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, в том числе дети некоторых известных людей и бизнесменов.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, но стал известен только после того, как видео с вечеринки стало вирусным в социальных сетях. На видео ясно видно, как дерутся мальчики и девочки, а также то  что  некоторые люди пытаются вмешаться.


Полиция Анджуны наказала двоих за причинение ранения одному молодому человеку огнестрельным оружием.

В полиции сказали, что хозяйка вечеринки  в основном жила в штате, так как у нее здесь семья. У нее есть контакты с детьми из обеспеченных семей, все они были приглашены на вечеринку. Полиция, однако, отрицала наличие наркотиков на вечеринке.

Это не первая вечеринка с момента блокировки. Источники сообщили, что в Ашвеме несколько иностранных граждан устроили вечеринку в каменоломне. Другая, где полиция изъяла несколько музыкальных инструментов,  была  проведена в Арамболе.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 