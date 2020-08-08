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опубликовано редакцией на Переводике 08.08.20 05:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Интернет-”эксперт” задержан за распространение слухов о некачественной военной технике

Которая послужила причиной жертв среди военнослужащих НОАК во время  столкновения на границе с Индией

Source: Global Times Published: 2020/8/6 

Колонна внедорожников Dongfeng Mengshi с колесной формулой 4x4, приданная  бригаде воздушно-десантных войск НОАК, направляется на полигон  через пустыню Гоби на северо-западе Китая для  проведения комплексных тактических учений Photo:China Military

Пользователь сети был задержан/а  за распространение в социальных сетях слухов о том, что некачественная военная техника, поставляемая компанией Dongfeng, являющейся дочерней компанией Dongfeng Motor Corporation, и коррупция среди персонала подразделения специального оборудования компании привели к жертвам среди солдат во время  столкновений на границе  с Индией, говорится в сообщении, опубликованном компанией в среду. 

Пользователь сети по фамилии Чжоу признался, что он (или она) сфабриковал слух и разместил его в группе семейных сообщений в Wechat в воскресенье, Это сообщение  затем было  распространено  дальше  по платформе.

Позже компания Dongfeng сообщила о широко распространенном сообщении в полицию в понедельник и попросила провести расследование по этому делу из-за негативного воздействия, которое оно оказало на компанию.

После задержания Чжоу извинился за свое (или ее) поведение в собственноручно написанном  письме к общественности. 

Компания Dongfeng опубликовала письмо Чжоу в своем официальном аккаунте на Wechat и отметила, что производственная и эксплуатационная работа подразделения специального оборудования ведется в нормальном режиме, и подразделение прилагает все усилия, чтобы обеспечить высокое качество своих военных машин и не терпит любых коррупционных действий. 

Компания заявила о себе как о производителе военной техники  №1 в Китае на службе национальной обороны.


От переводчика:  

Уважаемые читатели. 

Убедительная просьба к тем кто имеет возможность - доведите эту заметку до сведения  знаменитого “военного эксперта” Паши Фельгенгауэра))).  

Заранее благодарен

И.Л.

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